Meteo dei prossimi giorni dal 9 gennaio 2026 a Rimini | Tutto quello che devi sapere

Che tempo farà domani 9 gennaio 2026 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Le previsioni meteo per domani a Rimini promettono una giornata interessante, con una varietà di condizioni atmosferiche che potrebbero influenzare le attività quotidiane. Le temperature saranno decisamente invernali e ci si può aspettare qualche sorpresa dal cielo. Una lettura attenta delle previsioni vi aiuterà a pianificare al meglio la vostra giornata.

Dettagli sulle previsioni meteo per la giornata

Notte: La notte a Rimini inizierà sotto un cielo coperto con una pioggia leggera prevista. La temperatura sarà di circa 2.78°C, con un'umidità del 79%. Il vento soffierà da sud-ovest a 1.31 m/s, rendendo la sensazione termica simile alla temperatura effettiva. Le precipitazioni attese sono di 0.12 mm.

Prima mattina: In prima mattina, le condizioni meteorologiche continueranno ad essere caratterizzate da pioggia leggera. La temperatura salirà a 5.09°C, mentre l'umidità si manterrà intorno al 78%. Il vento cambierà direzione, provenendo da sud a una velocità di 1.8 m/s, con precipitazioni di 0.2 mm.

Mattina: Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con pioggia leggera. La temperatura si stabilizzerà intorno ai 5.07°C e l'umidità aumenterà all'82%. Il vento sarà più calmo, provenendo da ovest a 1.01 m/s e le precipitazioni previste saranno di 0.2 mm.

Mezza mattinata: A metà mattinata, le condizioni atmosferiche continueranno ad essere nuvolose e piovose. La temperatura rimarrà stabile a 5.07°C, ma l'umidità salirà all'86%. Il vento, proveniente da nord-ovest, soffierà leggermente a 1.33 m/s, con precipitazioni di 0.23 mm.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, la pioggia leggera persisterà, con una probabilità di precipitazioni significativa, pari all'86%. La temperatura si abbasserà a 4.52°C e l'umidità raggiungerà il 94%. Il vento sarà più forte, provenendo da nord-ovest a 2.6 m/s, con precipitazioni di 0.59 mm.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo inizierà a schiarirsi parzialmente con nubi sparse. La temperatura salirà a 5.95°C e l'umidità scenderà all'87%. Il vento, ora da nord, soffierà a 3.27 m/s. Non sono previste precipitazioni.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, le condizioni meteorologiche torneranno a peggiorare leggermente con pioggia leggera e un cielo parzialmente nuvoloso. La temperatura sarà di 6.21°C, con un'umidità dell'87%. Il vento, da nord-ovest, soffierà a 2.85 m/s, con precipitazioni di 0.37 mm.

Sera: Infine, la sera si chiuderà con un ritorno della pioggia leggera e cieli parzialmente nuvolosi. La temperatura scenderà a 5.29°C, con un'umidità dell'87%. Il vento, da nord-ovest, sarà leggero a 1.34 m/s, con precipitazioni previste di 0.17 mm.

Riepilogo delle previsioni per Rimini

Per la giornata di domani a Rimini, ci si aspetta una predominanza di cieli nuvolosi accompagnati da piogge leggere intermittenti. Le temperature varieranno tra i 2.78°C e i 6.21°C, con umidità generalmente elevata. Il vento sarà moderato, variando da 1.01 m/s a 3.27 m/s. In sintesi, sarà una giornata tipicamente invernale, in cui sarà consigliabile tenere a portata di mano l'ombrello per le frequenti piogge.