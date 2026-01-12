Meteo del 13 gennaio 2026 a Rimini | Sole, nuvole o pioggia? Ecco le previsioni

Che tempo farà domani 13 gennaio 2026 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Le previsioni meteo per Rimini promettono una giornata interessante sotto vari aspetti, con un cielo che sembra destinato a mantenere una certa uniformità. Scopriamo insieme cosa ci riserva il tempo per domani, analizzando le condizioni atmosferiche ora per ora.

Previsioni dettagliate ora per ora

Notte: La notte inizia con una temperatura piuttosto fresca di 3.29°C. Il cielo sarà prevalentemente coperto con una copertura nuvolosa del 91%. L'umidità si attesta al 73%, mentre il vento soffia da sud-ovest a una velocità di 1.96 m/s.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, la temperatura salirà a 7.06°C, con un leggero aumento della sensazione termica a 5.73°C. Il cielo rimarrà coperto con nuvole al 100%, e il vento si manterrà costante a 2.04 m/s.

Mattina: La mattina si presenta con una temperatura di 7.42°C e una leggera diminuzione della velocità del vento a 1.62 m/s. L'umidità rimane stabile al 73%, mentre il cielo continua a essere completamente coperto.

Mezza mattinata: A metà mattina, la temperatura aumenta a 8.2°C. La copertura nuvolosa rimane alta al 100%, con una sensazione termica di 7.56°C. Il vento soffia leggermente più debole a 1.53 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, la temperatura raggiunge gli 8.8°C con l'umidità che sale al 76%. La copertura nuvolosa rimane totale e il vento è quasi assente, con una velocità di appena 0.39 m/s.

Primo pomeriggio: Durante il primo pomeriggio, la temperatura si stabilizza intorno agli 8.86°C. L'umidità aumenta al 79% e il vento rimane praticamente calmo a 0.37 m/s. Il cielo continua a essere coperto.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, la temperatura sale leggermente a 8.94°C. L'umidità è all'81% e il vento si intensifica leggermente a 0.81 m/s, ma il cielo rimane invariato con nuvole al 100%.

Sera: In serata, la temperatura arriva a 9.12°C con un'umidità dell'83%. Il vento è quasi impercettibile a 0.1 m/s. La copertura nuvolosa rimane totale, garantendo un cielo coperto.

Riepilogo della giornata

La giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da un cielo costantemente coperto, con temperature che oscilleranno tra i 3.29°C della notte e i 9.12°C della sera. L'umidità si manterrà alta, con valori che variano tra il 73% e l'83%. Nel complesso, il vento sarà debole per tutta la giornata, con velocità che non superano mai i 2.04 m/s. In sintesi, si prevede una giornata grigia ma stabile, ideale per chi preferisce climi freschi e privi di precipitazioni.