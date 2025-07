Meteo del 13 luglio 2025 a Rimini | Sole, nuvole o pioggia? Ecco le previsioni

Che tempo farà domani 13 luglio 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani Rimini si prepara ad affrontare una giornata di cambiamenti metereologici che potrebbero sorprendere i suoi abitanti. Mentre la città si risveglia e attraversa le diverse ore del giorno, le condizioni atmosferiche promettono di variare, offrendo un mix di momenti sereni e altri più coperti. Scopriamo nel dettaglio cosa ci aspetta durante le diverse fasce orarie di questa giornata.

Le Previsioni Dettagliate per Domani

Notte: Le ore notturne inizieranno con una temperatura di 20.15°C e una leggera umidità al 75%. Il cielo presenterà nubi sparse, ma senza alcuna precipitazione prevista. Il vento soffierà dolcemente con una velocità di 2.84 m/s da sud-ovest, rendendo l'atmosfera piacevole.

Prima mattina: Con l'avanzare delle ore, la temperatura scenderà leggermente a 20.09°C, mentre l'umidità aumenterà al 79%. Rimarranno presenti le nubi sparse, ma ancora non ci saranno precipitazioni. Il vento manterrà una velocità di 2.52 m/s.

Mattina: Al sorgere del sole, il clima diventerà più mite con una temperatura che salirà a 23.26°C. L'umidità scenderà al 64%, e il cielo continuerà a mostrare nubi sparse. Il vento sarà ancora una leggera brezza a 2.41 m/s.

Mezza mattinata: Verso metà mattinata, la temperatura raggiungerà i 28.1°C, mentre il cielo diventerà più coperto con un aumento delle nuvole all'84%. Nonostante ciò, non è prevista pioggia. Il vento si calmerà ulteriormente a 1.1 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, la temperatura si stabilizzerà intorno ai 29.01°C, con umidità costante al 46%. Le nuvole copriranno quasi totalmente il cielo, ma la probabilità di pioggia rimane bassa. Il vento comincerà a intensificarsi, raggiungendo i 3.9 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la temperatura toccherà il picco di 29.72°C. Il cielo sarà prevalentemente coperto, con nuvole dense al 99%. Il vento diventerà più sostenuto, soffiando a 5.01 m/s. Anche se non è prevista pioggia, l'atmosfera sarà più umida.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, la temperatura scenderà a 27.21°C e si verificherà una leggera pioggia con precipitazioni di 0.11 mm. L'umidità salirà al 54%, mentre il vento soffierà a 3.78 m/s. È consigliabile portare un ombrello se si esce a quest'ora.

Sera: Con l'arrivo della sera, il cielo si schiarirà completamente, regalando un'atmosfera serena e una temperatura di 23.34°C. L'umidità si manterrà al 63%, e il vento calerà a 3.04 m/s, creando le condizioni ideali per una piacevole serata estiva.

Conclusioni sulle Condizioni Metereologiche di Domani

Per la giornata di domani, Rimini vivrà un'alternanza di cieli coperti e momenti di schiarite. **La temperatura massima** sarà di 29.72°C nel primo pomeriggio, mentre la minima sarà di 20.09°C nella prima mattina. **Le precipitazioni saranno limitate** al tardo pomeriggio, con una leggera pioggia che non dovrebbe causare particolari disagi. I venti, inizialmente deboli, si intensificheranno verso mezzogiorno e nel primo pomeriggio, per poi calmarsi di nuovo in serata. In sintesi, una giornata prevalentemente **nuvolosa** ma con momenti di **cielo sereno** in serata.