Meteo del 17 febbraio 2026 a Rimini | Sole, nuvole o pioggia? Ecco le previsioni

Che tempo farà domani 17 febbraio 2026 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani a Rimini la giornata si presenta a tratti variabile: le prime ore resteranno grigie e umide, con qualche pioggia leggera nelle ore più fredde della mattina, mentre dal tardo mattino il cielo tenderà ad aprirsi lasciando spazio a sole e condizioni più stabili. Di seguito il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): cielo prevalentemente coperto con temperatura intorno a 7,7 °C (sensazione di 4,7 °C). Umidità alta (90%) e pressione sui 998 hPa. Vento da nord-ovest attorno a 5,0 m/s con raffiche fino a 9,3 m/s. Visibilità buona (10 km). Nessuna precipitazione attesa in questa finestra.

Prima mattina (03:00): condizioni simili alla notte, cielo coperto e temperatura stabile intorno a 7,7 °C (feel 4,4 °C). Umidità al 90% e pressione 999 hPa. Vento da nord-ovest più vivace, circa 5,9 m/s con raffiche fino a 9,9 m/s. Probabilità di pioggia molto bassa (0%), visibilità 10 km.

Mattina (06:00): possibile pioggia leggera con accumulo atteso di circa 0,23 mm nelle tre ore; probabilità di precipitazione ~20%. Temperatura in lieve calo a 7,5 °C (sensazione 3,8 °C). Pressione 1002 hPa, vento da ovest-nordovest intorno a 6,8 m/s con raffiche fino a 9,8 m/s. Cielo ancora molto nuvoloso.

Mezza mattinata (09:00): lieve pioggia residua (pioggia leggera, accumulo ~0,22 mm, probabilità ~33%), poi tendenza a schiarite. Temperatura in aumento a 9,2 °C (feel 6,5 °C), umidità 70% e pressione 1005 hPa. Vento da ovest-nordovest a circa 5,4 m/s con raffiche fino a 7,5 m/s.

Mezzogiorno (12:00): miglioramento marcato con nubi sparse e aperture soleggiate. Massima prevista attorno a 12,2 °C (sensazione 10,7 °C). Pressione 1006 hPa, vento moderato da nord-ovest intorno a 7,0 m/s e raffiche fino a 9,5 m/s. Visibilità 10 km.

Primo pomeriggio (15:00): cielo sereno o poco nuvoloso e temperatura stabile sui 12,1 °C (feel 10,8 °C). Vento in calo a 4,3 m/s da nord-ovest con raffiche fino a 8,3 m/s. Condizioni ideali per attività all'aperto.

Tardo pomeriggio (18:00): cielo sereno, temperatura in lieve flessione a 9,8 °C (feel 8,1 °C). Pressione 1008 hPa. Vento ruota verso ovest-sudovest intorno a 3,3 m/s con raffiche fino a 4,8 m/s. Serata che si preannuncia calma e asciutta.

Sera (21:00): cielo sereno con 8,9 °C (sensazione 8,0 °C), umidità 54% e pressione 1009 hPa. Vento debole da sud-sudovest a circa 2,0 m/s e raffiche minime (≈1,8 m/s). Condizioni stabili e nottata asciutta.

Riepilogo del giorno

Giornata con avvio grigio e umido e pioggia leggera nelle prime ore della mattina (accumuli modesti, circa 0,2 mm), poi netto miglioramento a partire dalla tarda mattinata con schiarite e cielo sereno nel pomeriggio e in serata. Temperature comprese tra circa 7,5 °C e 12,2 °C. Venti moderati da nord-ovest al mattino con raffiche fino a ~10 m/s, in attenuazione dal pomeriggio. Nessun fenomeno significativo previsto oltre le piogge lievi mattutine.