Meteo del 18 giugno 2025 a Rimini | Sole, nuvole o pioggia? Ecco le previsioni

Che tempo farà domani 18 giugno 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Rimini, la perla dell'Adriatico, si prepara ad accogliere una giornata estiva con condizioni meteorologiche che promettono di rendere il 18 giugno 2025 un giorno ideale per godere delle sue splendide spiagge. Scopriamo insieme cosa ci riserva il meteo per la giornata di domani.

Dettagli delle Previsioni Orarie

Notte: Il cielo di Rimini sarà sereno e le temperature saranno piacevolmente miti, con una minima di 20.48°C. L'umidità sarà all'80%, creando un'atmosfera fresca e piacevole. Il vento soffierà da ovest-nordovest a 2.34 m/s, rendendo la notte calma e tranquilla.

Prima mattina: Le temperature scenderanno leggermente a 18.77°C, con un aumento dell'umidità all'84%. Il cielo rimarrà sereno, mentre la brezza da ovest si intensificherà leggermente a 3.29 m/s, garantendo un inizio di giornata fresco e asciutto.

Mattina: Con l'alba, le temperature saliranno a 20.89°C. Il cielo si presenterà con poche nuvole e l'umidità scenderà al 76%, offrendo condizioni ideali per una passeggiata mattutina. Il vento, proveniente da nord-ovest, soffierà a 4.33 m/s.

Mezza mattinata: Con l'avvicinarsi del mezzogiorno, il termometro segnerà 24.17°C. Il cielo sarà limpido, con solo il 6% di nuvolosità. L'umidità calerà ulteriormente al 63%, mentre il vento, ora da nord, si manterrà leggero a 2.76 m/s.

Mezzogiorno: Le temperature raggiungeranno i 25.46°C, con il cielo ancora sereno. L'umidità si stabilizzerà al 59%, creando un clima asciutto e piacevole per chi si gode la pausa pranzo all'aperto. Il vento sarà leggero da nord-est, a 2.17 m/s.

Primo pomeriggio: Il pomeriggio continuerà con un cielo senza nuvole e temperature di 25.7°C. L'umidità scenderà ulteriormente al 57%, mentre il vento da nord-est si attenuerà a 1.87 m/s, garantendo un clima ideale per attività all'aperto.

Tardo pomeriggio: Con il calare del sole, le temperature scenderanno a 23.61°C. Il cielo rimarrà sereno e l'umidità aumenterà al 71%. Il vento sarà quasi assente, a 1.17 m/s da nord, creando un'atmosfera perfetta per un aperitivo in riva al mare.

Sera: La giornata si concluderà con un cielo limpido e temperature piacevoli di 21.76°C. L'umidità si manterrà al 71%, mentre il vento, proveniente da sud-ovest, soffierà a 1.97 m/s, rendendo la serata ideale per una passeggiata sotto le stelle.

Riepilogo della Giornata

La giornata del 18 giugno 2025 a Rimini si preannuncia serena e piacevole, con cieli limpidi e temperature che oscillano tra i 18.77°C e i 25.7°C. L'umidità varierà tra il 57% e l'84%, offrendo un clima generalmente asciutto. I venti saranno leggeri e variabili, garantendo una giornata perfetta per chi desidera trascorrere del tempo all'aperto. Non sono previste precipitazioni, rendendo questo giorno ideale per godersi tutto ciò che Rimini ha da offrire.