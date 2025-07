Meteo del 19 giugno 2025 a Rimini | Sole, nuvole o pioggia? Ecco le previsioni

Che tempo farà domani 19 giugno 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Con l'avvicinarsi della giornata del 19 giugno 2025, tutti gli occhi sono puntati su Rimini, una località che promette una giornata interessante dal punto di vista meteorologico. Se state pianificando una giornata all'aperto, una passeggiata sul lungomare o semplicemente volete sapere come vestirvi, non perdetevi le previsioni dettagliate delle prossime ventiquattro ore. Continuate a leggere per scoprire cosa ci riserva il tempo.

Previsioni Dettagliate di Rimini per Orario

Notte: Durante le ore notturne, il cielo di Rimini si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà attorno ai 20.46°C. L'umidità sarà del 68%, mentre il vento soffierà da ovest con una velocità di 2.07 m/s. La visibilità sarà ottima, raggiungendo i 10 km.

Prima mattina: Nelle prime ore della mattina, il cielo rimarrà chiaro, con lievi variazioni nella temperatura, che scenderà a 19.92°C. L'umidità aumenterà leggermente al 71%, e il vento soffierà da ovest-sud-ovest a 2.43 m/s. La visibilità sarà ancora eccellente.

Mattina: Con l'arrivo della mattina, il sole continuerà a splendere su Rimini. La temperatura salirà a 22.88°C, e l'umidità scenderà al 63%. Il vento cambierà direzione, provenendo da ovest a una velocità più bassa di 1.51 m/s. Il cielo rimarrà sereno.

Mezza mattinata: Durante la mezza mattinata, il tempo sarà ancora splendido, con una temperatura di 26°C e un'umidità del 54%. Il vento, proveniente da nord-est, raggiungerà una velocità di 2.11 m/s, mentre il cielo sarà limpido.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il termometro segnerà 27.18°C, con l'umidità che scenderà al 52%. Il vento soffierà da nord-est a 2.83 m/s. Il cielo continuerà a essere sereno, garantendo una perfetta visibilità.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, si assisterà a un lieve aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che faranno la loro comparsa. La temperatura sarà di 26.83°C, con un'umidità del 54% e un vento da est a 2.81 m/s.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo, ma la temperatura scenderà a 24.95°C. L'umidità aumenterà al 68%, mentre il vento soffierà da est-sud-est a 1.74 m/s.

Sera: In serata, il cielo tornerà sereno, con una temperatura di 22.82°C e un'umidità del 74%. Il vento sarà leggero, soffiando da sud a 1.23 m/s. La visibilità sarà ancora ottima, mantenendo i 10 km.

Riepilogo delle Previsioni Meteorologiche

La giornata di domani a Rimini si preannuncia per lo più serena, con temperature piacevoli che oscilleranno tra i 19.92°C e i 27.18°C. Nonostante la presenza di alcune nubi sparse nel pomeriggio, il sole sarà protagonista della giornata. Il vento sarà leggero e variabile, garantendo condizioni ideali per attività all'aperto. In sintesi, una giornata perfetta per godersi il clima estivo della Riviera Adriatica.