Meteo del 20 febbraio 2026 a Rimini | Sole, nuvole o pioggia? Ecco le previsioni

Che tempo farà domani 20 febbraio 2026 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

L'area di Rimini si prepara a una giornata instabile, con piogge distribuite soprattutto nella prima parte del giorno e un graduale aumento della pressione che dovrebbe attenuare i fenomeni verso sera. Di seguito il quadro orario dettagliato per organizzare al meglio spostamenti e attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): Cielo completamente coperto con pioggia leggera prevista (circa 0,6 mm nelle tre ore). Temperatura attorno a 7,5 °C (sensazione termica ~4,5 °C). Vento da ovest a circa 5,0 m/s con raffiche fino a 7,9 m/s. Visibilità buona (~10 km). Consigliato un ombrello se si esce.

Prima mattina (03:00): Persistono le nubi fitte; al momento il modello non segnala accumuli significativi ma la nuvolosità rimane completa. Temperatura stabile sui 7,8 °C (sensazione ~5,0 °C). Vento moderato da ovest intorno a 4,8 m/s con raffiche fino a 8,4 m/s.

Mattina (06:00): Ritorno della pioggia leggera con accumulo previsto intorno a 0,9 mm nelle tre ore. Temperatura lieve aumento a 8,1 °C (sensazione ~5,9 °C). Umidità elevata (circa 89%). Vento in calo a circa 3,5 m/s da ovest.

Mezza mattinata (09:00): Ancora pioggia leggera, con accumulo stimato 1,5 mm; pressione in ripresa (circa 1011 hPa). Temperatura intorno a 8,0 °C (sensazione ~5,8 °C). Vento ruota verso nord-nordovest (~3,5 m/s, raffiche fino a 6,2 m/s). Visibilità leggermente ridotta (~9,8 km) nelle precipitazioni.

Mezzogiorno (12:00): Picco dei fenomeni: previste precipitazioni moderate per le tre ore successive con accumulo intorno a 4,9 mm. Massima termica della giornata sui 8,8 °C (sensazione ~5,7 °C). Vento da nord a circa 6,3 m/s con raffiche fino a 11,4 m/s. La combinazione di pioggia e raffiche può rendere più critici gli spostamenti.

Primo pomeriggio (15:00): Ancora qualche pioggia leggera residua (circa 0,3 mm), ma i fenomeni tendono a scemare. Temperatura 9,4 °C (sensazione ~6,8 °C). Vento da nord-nordest intorno a 4,9 m/s con raffiche fino a 6,1 m/s. Copertura nuvolosa ancora elevata ma in lento diradamento.

Tardo pomeriggio (18:00): Nuvolosità in diminuzione (cielo molto nuvoloso / 91%), precipitazioni probabili in calo (bassa probabilità). Temperatura intorno a 8,6 °C (sensazione ~6,9 °C). Vento da nord-est debole, circa 2,8 m/s con leggere raffiche.

Sera (21:00): Schiarite più ampie con nubi sparse (copertura ~41%). Temperatura sui 8,3 °C (sensazione ~6,1 °C). Vento da est-nordest a 3,5 m/s con raffiche fino a 6,3 m/s. La pressione raggiunge valori più alti (circa 1022 hPa), suggerendo maggiore stabilità notturna.

Riepilogo del giorno

Giornata complessivamente instabile, con piogge intermittenti concentrate tra la notte e il primo pomeriggio; il momento più critico è atteso a mezzogiorno con pioggia moderata (fino a ~4,9 mm) e raffiche più marcate. Temperature contenute tra 7,5 °C e 9,4 °C. Venti prevalenti da ovest/nord nelle prime ore, poi ruotano a nord-est attenuandosi verso sera. La tendenza è verso un graduale miglioramento e maggior stabilità nella seconda parte della giornata. Mantieni un riparo impermeabile durante gli spostamenti mattutini e di metà giornata, mentre dalla sera il tempo dovrebbe risultare meno perturbato.