Meteo del 22 febbraio 2026 a Rimini | Sole, nuvole o pioggia? Ecco le previsioni

Che tempo farà domani 22 febbraio 2026 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani, domenica 22 febbraio 2026, Rimini vedrà una giornata complessivamente stabile e senza precipitazioni significative. Se cercate indicazioni pratiche per vestirvi o pianificare attività all'aperto, nei paragrafi che seguono troverete il quadro orario dettagliato e un breve riepilogo finale delle condizioni previste.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo sereno. Temperatura intorno a 7,95 °C (sensazione termica 7,29 °C), umidità 79% e pressione stabile a 1026 hPa; vento debole da circa 252° (Ovest-sud-ovest) a 1,52 m/s con raffiche fino a 1,45 m/s. Visibilità ottima (10 km). Possibilità di precipitazioni trascurabile (0%, 0 mm attesi).

Prima mattina (03:00) — Ancora cielo sereno, con temperatura lieve diminuzione a 7,6 °C (sensazione 7,6 °C) e umidità all'80%. Pressione 1026 hPa. Vento molto debole da 255° (OSO) a 1,18 m/s; visibilità 10 km. Tempo asciutto e tranquillo.

Mattina (06:00) — Mattinata fresca ma serena: cielo sereno, temperatura 7,31 °C (sensazione 6,48 °C), umidità 80% e pressione 1026 hPa. Vento leggero da circa 238° (Sud-sud-ovest) a 1,59 m/s. Condizioni favorevoli per attività all'aperto nelle prime ore.

Mezza mattinata (09:00) — Aumento delle nubi fino a cielo coperto, temperatura in salita a 10,47 °C (sensazione 9,35 °C), umidità 68% e pressione leggermente superiore a 1027 hPa. Vento debole da est-sud-est (circa 108°) a 0,81 m/s con raffiche minime. Nessuna precipitazione prevista.

Mezzogiorno (12:00) — Cielo coperto con temperatura massima indicativa di 12,03 °C (sensazione 10,96 °C). Umidità 64% e pressione 1026 hPa. Vento moderatamente debole da est (≈71°) a 1,56 m/s. Giornata ancora asciutta, ma con cielo prevalentemente grigio.

Primo pomeriggio (15:00) — Persistenza del cielo molto coperto (99% di nuvolosità). Temperatura intorno a 11,09 °C (sensazione 10,13 °C), umidità 72% e pressione in lieve calo a 1024 hPa. Vento un po' più sostenuto da est (≈75°) a 2,94 m/s con raffiche fino a 2,99 m/s. Nessuna pioggia attesa.

Tardo pomeriggio (18:00) — Cielo coperto con lieve calo termico a 9,69 °C (sensazione 9,33 °C), umidità 81% e pressione 1024 hPa. Vento debole da sud-est (≈143°) a 1,47 m/s; visibilità buona. Condizioni stabili e asciutte per la sera imminente.

Sera (21:00) — Nuvolosità in parziale diminuzione ma ancora nubi sparse, temperatura sui 9,89 °C (sensazione 9,89 °C), umidità 74% e pressione intorno a 1023 hPa. Vento molto debole da circa 185° (sud) a 1,04 m/s. Nessuna precipitazione prevista; clima generally tranquillo.

Riepilogo del giorno

Rimini vivrà una domenica stabile e asciutta, dominata da pressione relativamente alta (1023–1027 hPa). Le ore notturne e le prime prime del mattino saranno prevalentemente serene, mentre dalla mezza mattinata e per gran parte del pomeriggio il cielo si presenterà coperto con temperature massime attorno ai 12 °C. Il vento rimarrà debole (intorno a 1–3 m/s) e la probabilità di pioggia è nulla (0%). Condizioni adatte per attività all'aperto purché si tenga conto del cielo nuvoloso nelle ore centrali della giornata.