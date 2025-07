Meteo del 26 luglio 2025 a Rimini | Sole, nuvole o pioggia? Ecco le previsioni

Che tempo farà domani 26 luglio 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani, la città di Rimini si prepara ad affrontare una giornata meteorologicamente dinamica, con condizioni che varieranno considerevolmente nell'arco delle 24 ore. Gli abitanti e i visitatori della rinomata località balneare dovranno essere pronti a gestire un clima che spazierà da momenti di tranquillità a episodi di pioggia intensa. Continuate a leggere per scoprire nel dettaglio cosa aspettarvi nelle diverse fasce orarie della giornata.

Previsioni Dettagliate per la Giornata

Notte: La giornata inizierà con un cielo parzialmente nuvoloso. Le temperature si attesteranno intorno ai 21.4°C, con un'umidità dell'84%. Il vento soffierà da ovest a una velocità di 3.39 m/s, con raffiche fino a 3.5 m/s. La visibilità sarà buona, fino a 10 km.

Prima mattina: Verso le prime ore del mattino, è prevista una leggera pioggia con una probabilità di precipitazioni del 98%. La temperatura scenderà leggermente a 20.43°C e l'umidità aumenterà all'87%. Il vento cambierà direzione, provenendo da sud a 2.5 m/s.

Mattina: Continuando nella mattinata, si verificherà ancora una leggera pioggia. Le temperature saranno pressoché stabili a 20.46°C, ma l'umidità salirà ulteriormente al 92%. Il vento si intensificherà, raggiungendo 4.28 m/s da nord-ovest.

Mezza mattinata: A metà mattinata, il cielo sarà coperto con temperature in rialzo a 24.61°C. L'umidità diminuirà al 68%, mentre il vento proveniente da nord soffierà a 4.27 m/s. Non sono previste precipitazioni significative in questa fascia oraria.

Mezzogiorno: Verso mezzogiorno, si prevede nuovamente una leggera pioggia con una probabilità del 20% e precipitazioni di 0.24 mm. La temperatura raggiungerà i 25.5°C, con un'umidità del 64%. Il vento, proveniente da nord-est, avrà una velocità di 5.09 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo si schiarirà parzialmente con nubi sparse all'orizzonte. Le temperature rimarranno stabili a 25.44°C, e l'umidità scenderà al 62%. Il vento si calmerà leggermente, soffiando a 3.91 m/s da nord-est.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, si prevedono precipitazioni moderate con una probabilità del 100% e piogge di 4.01 mm. La temperatura scenderà a 22.2°C, e l'umidità aumenterà all'80%. Il vento sarà più debole, proveniente da ovest a 1.17 m/s.

Sera: La serata porterà una forte pioggia con precipitazioni di 21.75 mm. La temperatura scenderà ulteriormente a 20.06°C, con un'umidità dell'87%. Il vento soffierà leggermente da sud-est a 1.51 m/s.

Riepilogo delle Previsioni

Per l'intera giornata di domani, Rimini vedrà un'alternanza di momenti di cielo coperto e piogge, con episodi di precipitazioni più intense nel pomeriggio e in serata. Le temperature varieranno da un minimo di 20.06°C a un massimo di 25.5°C. Il vento soffierà da diverse direzioni, oscillando tra i 1.17 m/s e i 5.09 m/s. In generale, sarà una giornata caratterizzata da variabilità e la presenza di piogge che potrebbero condizionare le attività all'aperto. Prepararsi adeguatamente all'eventualità di piogge intense sarà essenziale per chi si trova nella zona.