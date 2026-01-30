Altarimini

Meteo del 31 gennaio 2026 a Rimini | Sole, nuvole o pioggia? Ecco le previsioni

Che tempo farà domani 31 gennaio 2026 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

30 gennaio 2026 15:00
Domani, 31 gennaio 2026, Rimini si prepara ad affrontare una giornata con condizioni meteorologiche variabili. Le previsioni indicano la presenza di nuvole e piogge leggere che potrebbero influenzare le attività quotidiane degli abitanti. Continuate a leggere per scoprire nel dettaglio cosa aspettarvi durante le diverse ore del giorno.

Previsioni orarie dettagliate

Notte: Durante le ore notturne, Rimini sarà avvolta da una coltre di nuvole con una copertura quasi totale del cielo. La temperatura si attesterà intorno agli 8.46°C, con un tasso di umidità dell'83%. Sono previsti 12 mm di pioggia leggera, accompagnati da venti deboli provenienti da nord con una velocità di 0.54 m/s.

Prima mattina: Nelle prime ore della mattina, le piogge leggere continueranno, aumentando leggermente con 32 mm di precipitazioni. La temperatura salirà a 8.53°C, mentre l'umidità raggiungerà l'84%. Il vento, proveniente da nord-est, soffierà a 1.12 m/s, con raffiche fino a 1.88 m/s.

Mattina: La mattina vedrà ancora cielo coperto e piogge leggere con 30 mm di precipitazioni. La temperatura aumenterà leggermente a 8.76°C. L'umidità resterà stabile all'84%, mentre i venti orientali soffieranno a 1.78 m/s.

Mezza mattinata: A metà mattinata, le precipitazioni si intensificheranno, raggiungendo 1.16 mm. La temperatura scenderà leggermente a 8.69°C, con un'umidità dell'87%. I venti, provenienti da sud-est, avranno una velocità di 0.96 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, la pioggia leggera persisterà con 48 mm di precipitazioni. La temperatura salirà a 9.34°C, con un'umidità dell'82%. Il vento cambierà direzione, provenendo da nord-ovest, con una velocità di 0.53 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le piogge diminuiranno leggermente, con 39 mm di precipitazioni. La temperatura sarà di 9.21°C, e l'umidità si attesterà all'83%. I venti provenienti da nord soffieranno a 1.28 m/s.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno leggermente con solo 11 mm di pioggia. La temperatura scenderà a 8.56°C e l'umidità sarà dell'81%. I venti da nord, moderati, raggiungeranno i 2.00 m/s con raffiche fino a 3.26 m/s.

Sera: Durante la sera, la pioggia leggera continuerà a cadere, con 13 mm di precipitazioni. La temperatura si stabilizzerà intorno agli 8.45°C, con un'umidità del 79%. I venti da nord soffieranno a 1.91 m/s, con raffiche fino a 3.5 m/s.

Riepilogo delle previsioni

In sintesi, la giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata principalmente da cielo coperto e piogge leggere che si alterneranno per tutta la giornata. La temperatura oscillerà tra gli 8.45°C e i 9.34°C, con un tasso di umidità elevato che raggiungerà picchi dell'87%. I venti, deboli e variabili, accompagneranno le precipitazioni. Si consiglia di prepararsi adeguatamente per affrontare una giornata all'insegna del maltempo, con piogge che potrebbero influenzare le attività all'aperto.

Previsioni meteo 31 gennaio 2026

00:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +8.5° (perc. +8.5°)
Precip. 0.12mm (prob. 32%)
Vento 0.5 N (max 0.7)
Umidità 83%
03:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +8.5° (perc. +8.5°)
Precip. 0.32mm (prob. 56%)
Vento 1.1 NE (max 1.9)
Umidità 84%
06:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +8.8° (perc. +8.0°)
Precip. 0.3mm (prob. 60%)
Vento 1.8 E (max 2.5)
Umidità 84%
09:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +8.7° (perc. +8.7°)
Precip. 1.16mm (prob. 100%)
Vento 1.0 SE (max 1.7)
Umidità 87%
12:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +9.3° (perc. +9.3°)
Precip. 0.48mm (prob. 100%)
Vento 0.5 NO (max 1.1)
Umidità 82%
15:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +9.2° (perc. +9.2°)
Precip. 0.39mm (prob. 49%)
Vento 1.3 NE (max 2.4)
Umidità 83%
18:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +8.6° (perc. +7.5°)
Precip. 0.11mm (prob. 26%)
Vento 2.0 N (max 3.3)
Umidità 81%
21:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +8.5° (perc. +7.5°)
Precip. 0.13mm (prob. 24%)
Vento 1.9 N (max 3.5)
Umidità 79%
24:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +7.3° (perc. +5.5°)
Precip. -
Vento 2.5 NO (max 3.5)
Umidità 85%
