Meteo Rimini, 1 giugno 2026: variabilità e piogge pomeridiane - previsioni orarie
Rimini, 1 giugno 2026: giornata variabile con nubi e possibili piogge dal primo pomeriggio; temperature tra 18°C e 25°C.
C'è aria di variabilità a Rimini per il 1 giugno 2026: le prime ore presenteranno cielo nuvoloso ma relativamente mite, mentre dal pomeriggio è atteso un aumento delle precipitazioni. Leggi il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00): nubi sparse con temperatura intorno a 19.6 °C (percepita 19.1 °C). Umidità 58% e pressione 1011 hPa. Vento da sud-ovest intorno a 3.2 m/s, raffiche fino a 4.5 m/s. Nessuna precipitazione attesa (0 mm), probabilità di pioggia 0%. Visibilità 10 000 m.
Prima mattina (03:00): cielo coperto e temperatura di circa 19.8 °C (percepita 19.6 °C). Umidità 69%, pressione 1011 hPa. Vento debole da sud-sud-ovest a 2.4 m/s con raffiche fino a 1.8 m/s. Precipitazioni assenti previste (0 mm), probabilità 0%.
Mattina (06:00): cielo coperto ma clima più mite: 21.9 °C (percepita 21.8 °C). Umidità 61%, pressione 1012 hPa. Vento molto debole da ovest-sud-ovest a 1.7 m/s. Precipitazioni non previste (0 mm), probabilità 0%.
Mezza mattinata (09:00): aumento delle nubi con pioggia leggera possibile: temperatura in aumento a 25.3 °C (percepita 25.3 °C), umidità 51% e pressione 1013 hPa. Vento debole da nord-est a 2.3 m/s (raffiche 1.9 m/s). Pioggia prevista modesta: circa 0.1 mm nelle 3 ore, probabilità 20%. Visibilità 10 000 m.
Mezzogiorno (12:00): condizioni ancora instabili con pioggia leggera intermittente. Temperatura 24.7 °C (percepita 24.8 °C), umidità 60% e pressione 1013 hPa. Vento da nord-est intorno a 4.2 m/s, raffiche indicate fino a ~2.8 m/s (dati modello). Pioggia stimata ~0.11 mm nelle 3 ore, probabilità ~35%.
Primo pomeriggio (15:00): aumento deciso delle precipitazioni: pioggia persistente / pioggia leggera accumulata con temperatura in calo a 21.3 °C (percepita 21.6 °C). Umidità elevata 81% e pressione 1013 hPa. Vento molto debole 0.4 m/s da est-sud-est. Accumulo previsto circa 2.4 mm nelle 3 ore, probabilità 100%. Visibilità ridotta a ~8 591 m.
Tardo pomeriggio (18:00): pioggia ancora presente, intensità in lieve calo ma costante: temperatura 20.6 °C (percepita 21.0 °C), umidità 90% e pressione 1014 hPa. Vento da est a 2.6 m/s con raffiche fino a 3.7 m/s. Precipitazioni previste ~1.9 mm nelle 3 ore, probabilità 100%.
Sera (21:00): pioggia moderata con temperatura in discesa a 18.7 °C (percepita 19.1 °C). Umidità molto alta 95% e pressione 1015 hPa. Vento debole da sud-est 1.9 m/s, raffiche fino a 2.5 m/s. Accumulo previsto ~3.4 mm nelle 3 ore, probabilità 100%.
Riepilogo del giorno
A Rimini il 1 giugno 2026 la giornata si presenta generalmente nuvolosa con un aumento significativo delle precipitazioni dal primo pomeriggio fino alla sera. Temperature: massime intorno ai 25 °C in mattinata, minime serali intorno ai 18–19 °C. Venti generalmente deboli (0.4–4.2 m/s). Si consiglia di prevedere copertura per pioggia nelle ore pomeridiane e serali; l'incertezza sul dettaglio temporale resta bassa per il pomeriggio/sera, elevata probabilità di accumuli moderati nella seconda parte della giornata.