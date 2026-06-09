Meteo Rimini, 10 giugno 2026: giornata calda con nubi passeggere e breve pioggia mattutina

Rimini, 10 giugno 2026 — temperature in aumento, mattinata con un breve episodio di pioggia e rinforzo del vento nel tardo pomeriggio: quadro orario dettagliato.

L'attenzione meteo per Rimini domani 10 giugno 2026 si concentra su una giornata complessivamente calda e in prevalenza soleggiata, interrotta da un episodio di pioggia leggera nella mattinata. Di seguito il quadro orario per orientarsi su temperature, vento e condizioni del cielo.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): nubi sparse con temperatura intorno a 20,2 °C. UmiditÃ 54% e pressione 1012 hPa. Vento da SSW a circa 3,3 m/s con raffiche fino a 3,6 m/s. VisibilitÃ buona; condizioni tranquille per le ore notturne.

Prima mattina (03:00): cielo sereno e piÃ¹ fresco, temperatura circa 18,6 °C. UmiditÃ in lieve aumento (58%) e pressione 1011 hPa. Vento debole da SSW attorno a 3,0 m/s. Giornata che parte in modo limpido e ventilazione contenuta.

Mattina (06:00): cielo sereno con rapido riscaldamento: 24,0 °C e sensazione termica simile (feels like 23,9 °C). UmiditÃ 54%, pressione 1012 hPa. Vento debole da Ovest (circa 1,3 m/s). Buone condizioni per le attivitÃ all'aperto nelle prime ore del mattino.

Mezza mattinata (09:00): pioggia leggera con precipitazione prevista di circa 0,4 mm nelle tre ore. Temperatura 27,1 °C, feels like 27,3 °C; umiditÃ 47% e pressione 1012 hPa. Vento molto debole da ESE intorno a 0,5 m/s, con raffiche fino a 3,0 m/s. Episodio isolato e di breve durata, attenzione a possibili scrosci localizzati.

Mezzogiorno (12:00): poche nuvole, temperatura in aumento verso 29,7 °C (feels like 29,9 °C). UmiditÃ 45% e pressione 1011 hPa. Vento debole da Sud attorno a 2,6 m/s con raffiche fino a 6,2 m/s. Sole prevalente, clima caldo a metÃ giornata.

Primo pomeriggio (15:00): nubi sparse ma prevalenza di sole; picco termico della giornata con 31,0 °C circa (30,97 °C) e feels like 31,3 °C. UmiditÃ 43%, pressione 1010 hPa. Vento da SW moderato intorno a 3,9 m/s con raffiche fino a 7,2 m/s. Condizioni calde: prudenza nelle attivitÃ all'aperto nelle ore centrali.

Tardo pomeriggio (18:00): nubi sparse e temperature in calo a 26,1 °C. UmiditÃ 44% e pressione 1011 hPa. Vento in rinforzo da Ovest con intensitÃ media 5,7 m/s e raffiche fino a 10,2 m/s. Possibili raffiche piÃ¹ sostenute lungo la costa: prestare attenzione se si Ã¨ in mare o in zone esposte.

Sera (21:00): poche nuvole con temperatura intorno a 21,9 °C. UmiditÃ 49% e pressione 1013 hPa. Vento in attenuazione da WSW a circa 2,5 m/s con raffiche fino a 3,2 m/s. Serata gradevole per passeggiate, cielo in prevalenza sereno.

Riepilogo del giorno

Giornata prevalentemente soleggiata e calda a Rimini il 10 giugno 2026, con un breve episodio di pioggia leggera atteso nella mezza mattinata (circa 0,4 mm). Temperature comprese tra circa 18,6 °C e 31,0 °C. Venti generalmente deboli, con rinforzi nel tardo pomeriggio fino a 5–6 m/s e raffiche locali sino a 10 m/s. Nessun evento meteo estremo previsto, ma attenzione al caldo nelle ore centrali e alle raffiche serali in prossimitÃ della costa.