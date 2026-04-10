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Meteo Rimini, 11 aprile 2026: giornata primaverile con nubi variabili e temperature fino a 16–17°C

Rimini, 11 aprile 2026 — giornata stabile e asciutta: nubi sparse alternate a schiarite, vento debole e massime attorno a 16–17°C.

A cura di Redazione
10 aprile 2026 15:00
Meteo Rimini, 11 aprile 2026: giornata primaverile con nubi variabili e temperature fino a 16–17°C -
Meteo
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Domani a Rimini si prospetta una giornata generalmente stabile e senza precipitazioni significative. Le condizioni passeranno da un cielo coperto nelle ore notturne a nubi più discontinue durante il giorno, con temperature piacevoli per il periodo e ventilazione complessivamente debole.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)cielo coperto, temperatura intorno a 12,4 °C. Umidità elevata (circa 88%) e vento debole da est-sudest a ~0,9 m/s. Visibilità buona (10 km). Nessuna precipitazione prevista (0 mm).

Prima mattina (03:00)cielo ancora coperto, lieve flessione termica a 12,1 °C e umidità che raggiunge il 91%. Vento molto debole da sud-ovest (~0,4 m/s). Condizioni asciutte, pressione stabile attorno a 1015 hPa.

Mattina (06:00)nubi sparse e cielo che comincia ad aprirsi, temperatura in lieve risalita a 12,9 °C. Vento praticamente calmo (~0,25 m/s) e umidità intorno all'88%. Giornata che si annuncia senza pioggia.

Mezza mattinata (09:00)miglioramento con nubi sparse, temperatura in aumento fino a 15,7 °C. Vento da nord-est moderatamente debole (~1,9 m/s). Pressione stabile su 1016 hPa; condizioni gradevoli per attività all'aperto.

Mezzogiorno (12:00)nubi variabili, massima prevista al primo pomeriggio: 16,1 °C. Vento in rinforzo sensibile ma comunque debole-moderato da est-nordest intorno a 3,4 m/s (raffiche fino a ~3,2–3,3 m/s nei dati). Nessuna precipitazione attesa.

Primo pomeriggio (15:00)parziale nuvolosità con temperatura massima del giorno intorno a 16,6 °C. Vento da est ~3,4 m/s; sensazione termica confortevole e bassa probabilità di pioggia (0%).

Tardo pomeriggio (18:00)nubi sparse e lieve calo termico a 14,2 °C, umidità in aumento (85%). Vento debole-moderato da est-sudest (~2,5 m/s). Cielo ancora asciutto, con schiarite possibili verso sera.

Sera (21:00)schiarite più ampie, temperatura intorno a 12,8 °C e vento molto debole (~0,4 m/s) da ovest-sudovest. Umidità elevata ma senza precipitazioni previste; condizioni tranquille per chi rientra o per attività serali all'aperto.

Riepilogo del giorno

Giornata complessivamente stabile e asciutta a Rimini il 11 aprile 2026: cielo da coperto a parzialmente nuvoloso, con ampie schiarite soprattutto verso sera. Temperature comprese tra circa 12 °C e 16–17 °C, vento debole-moderato (massimo intorno a 3–3,5 m/s) e pressione stabile intorno a 1015–1016 hPa. Nessuna precipitazione significativa attesa (0 mm), giornata favorevole alle attività all'aperto.

Nota metodologica: le indicazioni si basano sui dati previsionali a 3 ore; valori quali intensità del vento e nuvolosità possono variare localmente. Mantieni aggiornato il bollettino nelle ore antecedenti eventuali attività sensibili al meteo.

Previsioni meteo 11 aprile 2026

00:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +12.4° (perc. +11.9°)
Precip. -
Vento 0.9 E (max 1.5)
Umidità 88%
03:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +12.1° (perc. +11.7°)
Precip. -
Vento 0.4 SO (max 1.4)
Umidità 91%
06:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +12.9° (perc. +12.6°)
Precip. -
Vento 0.3 SO (max 1.3)
Umidità 88%
09:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +15.7° (perc. +15.4°)
Precip. -
Vento 1.9 NE (max 1.3)
Umidità 77%
12:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +16.1° (perc. +15.7°)
Precip. -
Vento 3.4 E (max 2.8)
Umidità 77%
15:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +16.6° (perc. +16.3°)
Precip. -
Vento 3.4 E (max 3.2)
Umidità 76%
18:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +14.2° (perc. +13.9°)
Precip. -
Vento 2.5 E (max 2.7)
Umidità 85%
21:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +12.8° (perc. +12.5°)
Precip. -
Vento 0.4 O (max 1.1)
Umidità 89%
24:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +12.5° (perc. +12.1°)
Precip. -
Vento 0.7 N (max 1.0)
Umidità 90%
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