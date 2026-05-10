Meteo Rimini, 11 maggio 2026: pioggia notturna e pomeriggio più asciutto ma ventilato

Previsioni per Rimini — 11 maggio 2026: pioggia leggera nella notte, schiarite mattutine e pomeriggio con vento e nuvolosità variabile.

La giornata meteorologica di Rimini per l'11 maggio 2026 si apre con residui di pioggia nella notte ma evolve verso condizioni più asciutte e temperate durante la giornata. Leggi il dettaglio per conoscere le caratteristiche ora per ora e prepararti alle possibili raffiche pomeridiane.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00 - 03:00): Pioggia leggera nella prima parte della notte, con accumuli stimati intorno a 0,4 mm tra le 00:00 e le 03:00. Temperatura intorno a 16,7 °C, umidità elevata (88%) e cielo molto coperto (99%). Vento debole da SSE a circa 1,9 m/s con raffiche fino a 1,8 m/s. Probabilità di precipitazione (POP) elevata: 60%.

Prima mattina (03:00 - 06:00): Persistono piovaschi deboli, con 0,57 mm previsti nelle tre ore e POP intorno al 79%. Temperatura in lieve calo a 15,4 °C, umidità al 89% e copertura nuvolosa intorno al 78%. Vento debole da S a 1,8 m/s; visibilità buona (10 km).

Mattina (06:00 - 09:00): Tendenza a miglioramento: nubi sparse e minor probabilità di pioggia (POP ~25%). Temperatura in risalita a 17,4 °C, umidità 83% e cielo parzialmente nuvoloso (53%). Vento debole da S/SSO a 2,2 m/s, con raffiche fino a 3,1 m/s.

Mezza mattinata (09:00 - 12:00): Schiarite più ampie e ulteriore aumento termico: 21,6 °C attesi alle 09:00. Cielo a tratti sereno con nuvolosità al 42%, umidità in calo al 55%. Vento da SO intorno a 3,4 m/s con raffiche fino a 7,5 m/s. Nessuna precipitazione prevista (POP 0%).

Mezzogiorno (12:00 - 15:00): Fase più mite della giornata: temperature attorno ai 22,7 °C a mezzogiorno. Cielo variabile con nubi sparse (68%) ma senza piogge previste. Vento in rinforzo da SO a 6,8 m/s con raffiche che possono raggiungere 11,8 m/s: si tratta di un aumento significativo della ventilazione rispetto alla mattina.

Primo pomeriggio (15:00 - 18:00): Pomeriggio con cielo coperto (95%) e temperature attorno ai 22,6 °C. Venti moderati-forti da SO/SO con velocità media circa 6,9 m/s e raffiche fino a 14,7 m/s: attenzione alle raffiche più intense. Umidità relativamente contenuta (53%) e pressione in lieve calo (1007 hPa). Nessuna precipitazione prevista.

Tardo pomeriggio (18:00 - 21:00): Nuvolosità in parziale diminuzione (78%) e calo termico a 18,9 °C. Vento in attenuazione a circa 4,7 m/s con raffiche fino a 8,2 m/s; condizioni asciutte. Umidità risale al 63% mentre il cielo resta variabile.

Sera (21:00 - 00:00): Sera più tranquilla con poche nuvole (22%) e temperature intorno a 16,5 °C. Vento debole da SSO a 3,3 m/s con raffiche fino a 5,4 m/s. Condizioni asciutte e buona visibilità (10 km).

Riepilogo del giorno

Giornata che inizia con pioggia leggera notturna e condizioni umide, seguita da un miglioramento mattutino con schiarite e un pomeriggio più caldo ma ventoso, con raffiche che possono superare i 14 m/s. Nessuna precipitazione significativa prevista dopo la mattina. Consigli: porta un ombrello per la notte/prime ore e tieni conto del vento nelle attività costiere o all'aperto nel pomeriggio.