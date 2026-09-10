Meteo Rimini, 11 settembre 2026: pioggia notturna e giornata mite con cielo variabile

Rimini, 11 settembre 2026 — brevi precipitazioni notturne, mattina e mezza giornata serene, aumento delle nubi nel pomeriggio con venti deboli.

Un velo di incertezza caratterizza la giornata meteo di Rimini dell'11 settembre 2026: il rischio di un breve episodio di pioggia nella notte lascia spazio a una mattinata piacevole, mentre il pomeriggio vede un progressivo aumento della nuvolosità. Di seguito il dettaglio orario per pianificare la giornata con precisione.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — pioggia leggera. Temperature intorno a 19,7 °C, umidità molto elevata (94%). Pioggia prevista con accumulo stimato di 1,1 mm nelle tre ore. Vento dal settore nord-ovest a 3,9 m/s, raffiche fino a 5,0 m/s. Nuvolosità parziale (59%). Pressione intorno a 1013 hPa; visibilità buona (10 km).

Prima mattina (03:00) — cielo sereno. Calo termico leggero a 17,99 °C con umidità ancora alta (92%). Nessuna precipitazione prevista. Vento debole da ovest-nord-ovest a 3,1 m/s (raffiche ~3,6 m/s). Cielo pressoché terso (3% di nubi).

Mattina (06:00) — cielo sereno. Temperatura in salita a 18,9 °C, umidità 87%. Ancora asciutto; vento debole intorno a 3,4 m/s e cielo per lo più sgombro da nubi (8%). Condizioni favorevoli per attività all'aperto nelle prime ore.

Mezza mattinata (09:00) — cielo sereno. Massime mattutine attese intorno a 21,1 °C. Vento da nord-ovest intorno a 4,0 m/s; umidità in diminuzione (71%). Sole prevalente e ottima visibilità.

Mezzogiorno (12:00) — nubi sparse. Picco giornaliero vicino a 23,0 °C; umidità in calo (63%). Aumento della copertura nuvolosa (circa 52%). Vento moderato a 5,4 m/s (valori di raffica segnalati ~4,5 m/s). Tempo nel complesso asciutto.

Primo pomeriggio (15:00) — cielo coperto. Leggero calo della temperatura a 22,9 °C con cielo maggiormente nuvoloso (100%). Vento debole a 3,0 m/s (raffiche fino a ~3,2 m/s). Nessuna precipitazione attesa nelle prossime ore.

Tardo pomeriggio (18:00) — cielo coperto. Temperatura intorno a 20,9 °C, umidità risalita al 75%. Vento molto debole a 1,6 m/s. Persistenza di copertura nuvolosa estesa; tempo asciutto.

Sera (21:00) — cielo coperto. Temperatura sui 19,5 °C, condizioni relativamente calme con vento quasi assente (0,5 m/s, raffiche fino a ~1,2 m/s). Pressione in lieve aumento (intorno a 1020 hPa). Cieli chiusi ma senza precipitazioni previste in serata.

Riepilogo del giorno

Giornata complessivamente mite con minime intorno ai 18–19 °C e massime prossime ai 23 °C. Un breve episodio di pioggia leggera è atteso nelle prime ore della notte; successivamente prevalgono condizioni asciutte, con mattinata soleggiata e un aumento della nuvolosità dal mezzogiorno in poi fino a cielo coperto nel pomeriggio e in serata. Venti generalmente deboli, valori più elevati a metà giornata.