Meteo Rimini, 12 agosto 2026: giornata calda con cielo spesso nuvoloso

A Rimini il 12 agosto 2026 attese temperature elevate e cielo variabile con bassa probabilità di pioggia. Dettaglio orario e consigli pratici.

L'estate prosegue con un netto contrasto tra caldo e nuvolosità: per chi si muove a Rimini il 12 agosto 2026 conviene conoscere gli orari con maggiore afa e quelli più respirabili. Di seguito il quadro orario dettagliato per organizzare la giornata con precisione.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) - cielo coperto. Temperatura 23.84 °C, umidità 66%, punto di rugiada 17.73 °C. Pressione sui 1017 hPa. Vento moderato da Ovest a 3.93 m/s (264°), raffiche fino a 5.41 m/s. Visibilità 10.000 m. Precipitazioni assenti (probabilità 0%). Condizioni stabili ma umide, nottata relativamente calda.

Prima mattina (03:00) - cielo coperto. Temperatura 23.95 °C, umidità in aumento al 74%, punto di rugiada 18.83 °C. Pressione 1017 hPa. Vento 3.32 m/s da Ovest-NordOvest (283°), raffiche intorno a 3.9 m/s. Fossato di umidità più marcato: sensazione di aria appiccicosa per chi esce presto.

Mattina (06:00) - cielo coperto. Temperatura 24.87 °C, umidità 69%, punto di rugiada 19.17 °C. Pressione 1019 hPa. Vento 3.59 m/s da NordOvest (297°), raffiche fino a 4.45 m/s. Visibilità 10.000 m. Mantiene la tendenza a cielo chiuso con scarsa probabilità di precipitazioni.

Mezza mattinata (09:00) - cielo coperto con aumento termico. Temperatura 29.59 °C, umidità scesa al 60%, punto di rugiada 20.25 °C. Pressione 1019 hPa. Vento 4.02 m/s in rotazione verso Nord (5°), raffiche fino a 3.7 m/s. Giornata che vira verso il caldo, con cielo ancora prevalentemente nuvoloso.

Mezzogiorno (12:00) - cielo molto nuvoloso. Temperatura 32.55 °C, umidità 43%, punto di rugiada 15.91 °C. Pressione 1019 hPa. Vento da Est a 3.35 m/s (88°), raffiche fino a 3.19 m/s. Sensazione di caldo marcato: temperatura percepita intorno a 33.7 °C. Nessuna pioggia prevista.

Primo pomeriggio (15:00) - nubi sparse ma temperatura picco. Temperatura 33.03 °C (massima prevista), umidità 42%, punto di rugiada 15.21 °C. Pressione 1017 hPa. Vento 3.8 m/s da Est-NordEst (70°), raffiche fino a 4.69 m/s. Sensazione di afa: temperatura percepita circa 34.3 °C. Ottima visibilità, ma è la fascia più calda della giornata.

Tardo pomeriggio (18:00) - nubi sparse, graduale calo termico. Temperatura 29.02 °C, umidità 48%, punto di rugiada 15.81 °C. Pressione 1018 hPa. Vento molto debole 0.85 m/s da Sud (185°), raffiche intorno a 1.02 m/s. Serata che si prepara a diventare più fresca ma ancora con clima piacevolmente caldo.

Sera (21:00) - nubi sparse in rotazione verso maggiore copertura. Temperatura 27.97 °C, umidità 50%, punto di rugiada 15.57 °C. Pressione 1019 hPa. Vento leggero da Ovest-SudOvest a 0.87 m/s (253°), raffiche 0.86 m/s. Condizioni asciutte, visibilità 10.000 m, nessuna precipitazione attesa.

Riepilogo del giorno

Il 12 agosto 2026 a Rimini sarà una giornata calda e complessivamente asciutta, con temperature in aumento fino a circa 33 °C nel primo pomeriggio e valori minimi notturni intorno ai 24 °C. La nuvolosità sarà prevalente nelle ore notturne e mattutine, facendo spazio a nubi sparse nel pomeriggio; la probabilità di pioggia è trascurabile (0%). Venti deboli-moderati, sensazione di afa nelle ore centrali: consigliati idratazione e soste all'ombra nelle ore più calde.