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Meteo Rimini, 12 aprile 2026 — Mattina soleggiata, pomeriggio più nuvoloso

Previsioni per Rimini il 12 aprile 2026: notte fresca e stabile, giornata stabile con aumento delle nubi e vento leggero da est nel pomeriggio.

A cura di Redazione
11 aprile 2026 15:00
Meteo Rimini, 12 aprile 2026 — Mattina soleggiata, pomeriggio più nuvoloso -
Meteo
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La giornata meteorologica di domani a Rimini si presenta nel complesso stabile e senza precipitazioni attese: un avvio limpido e fresco seguito da un progressivo aumento della nuvolosità nel corso del giorno. Di seguito il quadro dettagliato per le diverse fasce orarie, utile per pianificare attività all'aperto o spostamenti.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo sereno

  • Temperatura: 10.9 °C (percepita 10.4 °C)
  • Umidità: 88% • Pressione: 1015 hPa
  • Vento: 0.5 m/s da SO (219°), raffiche fino a 0.96 m/s
  • Visibilità: 10 km • Probabilità precipitazioni: 0%

Notte limpida e tranquilla a Rimini, con temperature intorno agli 11 °C e venti praticamente assenti: condizioni ideali per chi ha impegni nelle ore tarde.

Prima mattina (03:00) — cielo sereno

  • Temperatura: 12.4 °C (percepita 12.0 °C)
  • Umidità: 90% • Pressione: 1015 hPa
  • Vento: 0.4 m/s da SO (234°), raffiche fino a 0.79 m/s
  • Visibilità: 10 km • Probabilità precipitazioni: 0%

Mattinata iniziale ancora stabile e serena, leggero aumento termico rispetto alla notte e umidità elevata; aria calma e cielo sgombro da nubi significative.

Mattina (06:00) — cielo sereno

  • Temperatura: 13.3 °C (percepita 12.9 °C)
  • Umidità: 87% • Pressione: 1015 hPa
  • Vento: 1.5 m/s da Ovest-SO (258°), raffiche fino a 1.41 m/s
  • Visibilità: 10 km • Probabilità precipitazioni: 0%

Al primo mattino prosegue la tendenza stabile: cielo sereno, temperature in ulteriore lieve aumento e brezze molto leggere in ingresso da ovest-sudovest.

Mezza mattinata (09:00) — nubi sparse

  • Temperatura: 16.1 °C (percepita 15.8 °C)
  • Umidità: 80% • Pressione: 1014 hPa
  • Vento: 2.6 m/s da est (85°), raffiche fino a 3.29 m/s
  • Visibilità: 10 km • Probabilità precipitazioni: 0%

La mattina prosegue asciutta con un aumento delle nubi: si passerà da cielo sereno a nubi sparse, temperature piacevoli intorno ai 16 °C e un moderato rinforzo del vento da est.

Mezzogiorno (12:00) — nubi sparse

  • Temperatura: 15.9 °C (percepita 15.8 °C)
  • Umidità: 84% • Pressione: 1014 hPa
  • Vento: 4.1 m/s da E (97°), raffiche fino a 5.43 m/s
  • Visibilità: 10 km • Probabilità precipitazioni: 0%

A metà giornata le nubi aumentano ulteriormente, cielo tra velato e parzialmente nuvoloso. Vento in ulteriore rinforzo da est; condizioni comunque stabili e asciutte.

Primo pomeriggio (15:00) — cielo coperto

  • Temperatura: 15.6 °C (percepita 15.6 °C)
  • Umidità: 88% • Pressione: 1012 hPa
  • Vento: 4.3 m/s da E-ENE (105°), raffiche fino a 6.76 m/s
  • Visibilità: 10 km • Probabilità precipitazioni: 0%

Il pomeriggio vede il passaggio a cielo coperto: le nubi si fanno prevalenti pur senza apportare precipitazioni attese. Vento sostenuto dai quadranti orientali con raffiche che potrebbero risultare avvertibili.

Tardo pomeriggio (18:00) — cielo coperto

  • Temperatura: 14.4 °C (percepita 14.3 °C)
  • Umidità: 94% • Pressione: 1011 hPa
  • Vento: 3.9 m/s da ESE (106°), raffiche fino a 6.12 m/s
  • Visibilità: 10 km • Probabilità precipitazioni: 0%

Nel tardo pomeriggio il cielo resta coperto e l'umidità aumenta; le temperature scendono lievemente. Vento ancora presente ma in lieve attenuazione rispetto alle raffiche del primo pomeriggio.

Sera (21:00) — cielo coperto

  • Temperatura: 13.5 °C (percepita 13.4 °C)
  • Umidità: 97% • Pressione: 1011 hPa
  • Vento: 3.4 m/s da E (92°), raffiche fino a 4.86 m/s
  • Visibilità: 9.3 km • Probabilità precipitazioni: 0%

La serata rimane con cielo coperto e forte umidità; condizioni asciutte ma con visibilità leggermente ridotta rispetto al giorno. Venti moderati da est.

Riepilogo del giorno

In sintesi, Rimini per il 12 aprile 2026 vivrà una giornata complessivamente stabile e asciutta: notte e mattino sereni, rapido aumento della nuvolosità verso il mezzogiorno e cielo coperto nel pomeriggio e in serata. Temperature massime intorno a 16 °C e minime intorno a 11 °C, venti da est in rinforzo nel corso della giornata, probabilità di precipitazioni trascurabile (0%). Perfetto per attività all'aperto la mattina, attenzione al vento e al cielo coperto nel pomeriggio.

Previsioni meteo 12 aprile 2026

00:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +10.9° (perc. +10.4°)
Precip. -
Vento 0.5 SO (max 1.0)
Umidità 88%
03:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +12.4° (perc. +12.0°)
Precip. -
Vento 0.4 SO (max 0.8)
Umidità 90%
06:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +13.3° (perc. +12.9°)
Precip. -
Vento 1.5 O (max 1.4)
Umidità 87%
09:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +16.1° (perc. +15.8°)
Precip. -
Vento 2.6 E (max 3.3)
Umidità 80%
12:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +15.9° (perc. +15.8°)
Precip. -
Vento 4.1 E (max 5.4)
Umidità 84%
15:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +15.6° (perc. +15.6°)
Precip. -
Vento 4.3 E (max 6.8)
Umidità 88%
18:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +14.4° (perc. +14.3°)
Precip. -
Vento 3.9 E (max 6.1)
Umidità 94%
21:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +13.5° (perc. +13.4°)
Precip. -
Vento 3.4 E (max 4.9)
Umidità 97%
24:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +13.9° (perc. +13.9°)
Precip. 0.8mm (prob. 63%)
Vento 2.9 E (max 4.7)
Umidità 97%
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