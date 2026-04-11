Meteo Rimini, 12 aprile 2026 — Mattina soleggiata, pomeriggio più nuvoloso

Previsioni per Rimini il 12 aprile 2026: notte fresca e stabile, giornata stabile con aumento delle nubi e vento leggero da est nel pomeriggio.

La giornata meteorologica di domani a Rimini si presenta nel complesso stabile e senza precipitazioni attese: un avvio limpido e fresco seguito da un progressivo aumento della nuvolosità nel corso del giorno. Di seguito il quadro dettagliato per le diverse fasce orarie, utile per pianificare attività all'aperto o spostamenti.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo sereno

Temperatura: 10.9 °C (percepita 10.4 °C)

(percepita 10.4 °C) Umidità: 88% • Pressione: 1015 hPa

Vento: 0.5 m/s da SO (219°), raffiche fino a 0.96 m/s

Visibilità: 10 km • Probabilità precipitazioni: 0%

Notte limpida e tranquilla a Rimini, con temperature intorno agli 11 °C e venti praticamente assenti: condizioni ideali per chi ha impegni nelle ore tarde.

Prima mattina (03:00) — cielo sereno

Temperatura: 12.4 °C (percepita 12.0 °C)

(percepita 12.0 °C) Umidità: 90% • Pressione: 1015 hPa

Vento: 0.4 m/s da SO (234°), raffiche fino a 0.79 m/s

Visibilità: 10 km • Probabilità precipitazioni: 0%

Mattinata iniziale ancora stabile e serena, leggero aumento termico rispetto alla notte e umidità elevata; aria calma e cielo sgombro da nubi significative.

Mattina (06:00) — cielo sereno

Temperatura: 13.3 °C (percepita 12.9 °C)

(percepita 12.9 °C) Umidità: 87% • Pressione: 1015 hPa

Vento: 1.5 m/s da Ovest-SO (258°), raffiche fino a 1.41 m/s

Visibilità: 10 km • Probabilità precipitazioni: 0%

Al primo mattino prosegue la tendenza stabile: cielo sereno, temperature in ulteriore lieve aumento e brezze molto leggere in ingresso da ovest-sudovest.

Mezza mattinata (09:00) — nubi sparse

Temperatura: 16.1 °C (percepita 15.8 °C)

(percepita 15.8 °C) Umidità: 80% • Pressione: 1014 hPa

Vento: 2.6 m/s da est (85°), raffiche fino a 3.29 m/s

Visibilità: 10 km • Probabilità precipitazioni: 0%

La mattina prosegue asciutta con un aumento delle nubi: si passerà da cielo sereno a nubi sparse, temperature piacevoli intorno ai 16 °C e un moderato rinforzo del vento da est.

Mezzogiorno (12:00) — nubi sparse

Temperatura: 15.9 °C (percepita 15.8 °C)

(percepita 15.8 °C) Umidità: 84% • Pressione: 1014 hPa

Vento: 4.1 m/s da E (97°), raffiche fino a 5.43 m/s

Visibilità: 10 km • Probabilità precipitazioni: 0%

A metà giornata le nubi aumentano ulteriormente, cielo tra velato e parzialmente nuvoloso. Vento in ulteriore rinforzo da est; condizioni comunque stabili e asciutte.

Primo pomeriggio (15:00) — cielo coperto

Temperatura: 15.6 °C (percepita 15.6 °C)

(percepita 15.6 °C) Umidità: 88% • Pressione: 1012 hPa

Vento: 4.3 m/s da E-ENE (105°), raffiche fino a 6.76 m/s

Visibilità: 10 km • Probabilità precipitazioni: 0%

Il pomeriggio vede il passaggio a cielo coperto: le nubi si fanno prevalenti pur senza apportare precipitazioni attese. Vento sostenuto dai quadranti orientali con raffiche che potrebbero risultare avvertibili.

Tardo pomeriggio (18:00) — cielo coperto

Temperatura: 14.4 °C (percepita 14.3 °C)

(percepita 14.3 °C) Umidità: 94% • Pressione: 1011 hPa

Vento: 3.9 m/s da ESE (106°), raffiche fino a 6.12 m/s

Visibilità: 10 km • Probabilità precipitazioni: 0%

Nel tardo pomeriggio il cielo resta coperto e l'umidità aumenta; le temperature scendono lievemente. Vento ancora presente ma in lieve attenuazione rispetto alle raffiche del primo pomeriggio.

Sera (21:00) — cielo coperto

Temperatura: 13.5 °C (percepita 13.4 °C)

(percepita 13.4 °C) Umidità: 97% • Pressione: 1011 hPa

Vento: 3.4 m/s da E (92°), raffiche fino a 4.86 m/s

Visibilità: 9.3 km • Probabilità precipitazioni: 0%

La serata rimane con cielo coperto e forte umidità; condizioni asciutte ma con visibilità leggermente ridotta rispetto al giorno. Venti moderati da est.

Riepilogo del giorno

In sintesi, Rimini per il 12 aprile 2026 vivrà una giornata complessivamente stabile e asciutta: notte e mattino sereni, rapido aumento della nuvolosità verso il mezzogiorno e cielo coperto nel pomeriggio e in serata. Temperature massime intorno a 16 °C e minime intorno a 11 °C, venti da est in rinforzo nel corso della giornata, probabilità di precipitazioni trascurabile (0%). Perfetto per attività all'aperto la mattina, attenzione al vento e al cielo coperto nel pomeriggio.