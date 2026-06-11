Meteo Rimini — 12 giugno 2026: cielo variabile e temperature fino a 24°C
A Rimini il 12 giugno 2026 giornata stabile con nubi variabili, vento debole e assenza di piogge; temperature tra 16°C e 24°C.
Domani a Rimini si prospetta una giornata complessivamente stabile, dominata da un campo di alta pressione che mantiene le precipitazioni lontane. Le nubi saranno presenti in più fasi ma senza fenomeni significativi: leggi il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00) La notte si apre con cielo coperto e temperature fresche intorno a 16,1°C (sensazione termica 15,7°C). Umidità intorno al 71% e pressione su valori elevati (1021 hPa). Vento quasi assente, 0,18 m/s con raffiche fino a 1,47 m/s da 243° (WSW). Nessuna precipitazione attesa (0 mm, probabilità 0%); visibilità pari a 10 km.
Prima mattina (03:00) La copertura resta compatta con cielo coperto, temperatura in lieve aumento a 17,9°C. Umidità 70% e pressione stabile (1021 hPa). Vento molto debole da NE (34°) a 0,68 m/s, raffiche fino a 2,77 m/s. Nessuna pioggia prevista.
Mattina (06:00) Al mattino il termometro sale a 22,6°C; l'aria risulta più secca (umidità 54%). Persistono molte nubi (cielo coperto, 88% di copertura) ma senza fenomeni. Pressione in lieve aumento (1023 hPa). Vento da NE a circa 3,0 m/s con raffiche fino a 4,41 m/s.
Mezza mattinata (09:00) Verso metà mattina si apre una fase con nubi sparse, temperatura attorno a 24,2°C e umidità in calo (49%). Vento leggero da NE (53°) a 4,8 m/s; pressione 1023 hPa. Assenza di precipitazioni (0 mm, pop 0%). Buone condizioni per attività all'aperto, seppure con passaggi nuvolosi.
Mezzogiorno (12:00) A pranzo nubi sparse e temperatura sui 23,5°C. Umidità intorno al 46% e pressione 1023 hPa. Vento da ENE (70°) a circa 4,7 m/s, raffiche moderate intorno a 3,9 m/s. Nessuna pioggia attesa; visibilità ottima.
Primo pomeriggio (15:00) Nel primo pomeriggio prevalgono ancora nubi sparse con temperatura che scende lievemente a 22,7°C. Umidità 46% e pressione 1022 hPa. Vento da E/ENE (72°) a 4,1 m/s, raffiche fino a 4,4 m/s. Condizioni stabili e asciutte.
Tardo pomeriggio (18:00) Il tardo pomeriggio mostra il picco termico della giornata con nubi sparse e 24,2°C (sensazione 24,1°C). Copertura nuvolosa ridotta (27%). Vento più debole, 1,6 m/s da 84° (E), pressione 1022 hPa. Nessuna precipitazione prevista.
Sera (21:00) La serata si chiude con cieli per lo più sereni (cielo sereno) e temperatura intorno a 20,2°C. Umidità 56%, pressione 1023 hPa. Vento debole da S (188°) a 1,6 m/s. Condizioni ideali per attività serali all'aperto, con visibilità buona e assenza di pioggia.
Riepilogo del giorno
Giornata stabile a Rimini per il 12 giugno 2026: campo di alta pressione, assenza di precipitazioni (probabilità 0%), temperature tra circa 16°C (minima notturna) e 24°C (massima nel tardo pomeriggio). Venti generalmente deboli (1–5 m/s) con locali rinforzi, cielo da coperto a parzialmente nuvoloso fino a sereno in serata. Condizioni favorevoli per attività all'aperto, con buona visibilità e tempo asciutto.