Meteo Rimini, 12 maggio 2026: giornata variabile con piogge leggere e raffiche al mattino

Previsioni per Rimini — 12 maggio 2026: notte serena, mattino ventoso con pioggia leggera, miglioramento in serata. Dettagli orari e consigli.

La giornata meteo a Rimini del 12 maggio 2026 si presenta con un'alternanza tra momenti di cielo sereno e passaggi di pioggia leggera, accompagnati da raffiche di vento nella prima parte della giornata. Di seguito il quadro orario per organizzare al meglio attività e spostamenti.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo sereno. Temperatura intorno a 16.5 °C (percepita 15.6 °C), umidità 55%, pressione 1004 hPa. Vento da sud-ovest a circa 5.1 m/s con raffiche fino a 14.4 m/s. Visibilità buona (10.000 m). Nessuna precipitazione prevista.

Prima mattina (03:00) — cielo sereno, vento sostenuto. Temperatura circa 17.7 °C (percepita 17.0 °C), umidità 57%, pressione 1002 hPa. Vento da ovest-sud-ovest a 10.7 m/s con raffiche forti fino a 18.7 m/s: possibili disagi per imbarcazioni leggere e attività in mare. Nessuna pioggia prevista.

Mattina (06:00) — cielo sereno. Temperatura in lieve aumento a 18.0 °C (percepita 17.4 °C), umidità 60%, pressione 1002 hPa. Vento da ovest-sud-ovest a 8.5 m/s con raffiche fino a 17.1 m/s. Condizioni generali ancora stabili prima di un aumento della nuvolosità.

Mezza mattinata (09:00) — pioggia leggera. Temperatura 20.4 °C (percepita 20.1 °C), umidità 60%, pressione 1003 hPa. Pioggia leggera prevista con accumulo stimato 0.11 mm nelle tre ore. Vento da ovest a 10.1 m/s con raffiche sino a 16.6 m/s. Consigliata prudenza in mare e per attività all'aperto.

Mezzogiorno (12:00) — pioggia leggera con probabilità moderata. Massima termica della giornata intorno a 20.7 °C (percepita 20.3 °C), umidità 56%, pressione 1004 hPa. Pioggia leggera con accumulo atteso 0.63 mm nelle tre ore e probabilità di precipitazione ~56%. Vento ruota a nord-ovest a 6.6 m/s con raffiche fino a 10.4 m/s.

Primo pomeriggio (15:00) — pioggia leggera in attenuazione. Temperatura in discesa a 16.0 °C (percepita 15.5 °C), umidità 69%, pressione 1009 hPa. Pioggia residua con accumulo previsto 0.28 mm; probabilità di precipitazione ~35%. Vento da nord-est a 5.7 m/s (raffiche 5.6 m/s). Nuvolosità in aumento ma fenomeni in esaurimento.

Tardo pomeriggio (18:00) — nubi sparse, miglioramento. Temperatura intorno a 13.2 °C (percepita 12.3 °C), umidità 68%, pressione 1012 hPa. Vento da est a 6.0 m/s con raffiche fino a 6.2 m/s. Piogge praticamente assenti; cielo con nubi sparse (circa 49% di copertura).

Sera (21:00) — nubi sparse, sereno parziale. Temperatura più fresca a 11.6 °C (percepita 10.6 °C), umidità 70%, pressione 1013 hPa. Vento debole da est a 3.5 m/s (raffiche 4.9 m/s). Condizioni asciutte e visibilità buona.

Riepilogo del giorno

Giornata a Rimini con notte e primo mattino sereni ma ventosi, raffiche significative soprattutto nella prime ore, seguite da un passaggio di pioggia leggera tra metà mattina e primo pomeriggio (accumuli contenuti). Temperature comprese indicativamente tra 11.6 °C e 20.7 °C. Miglioramento verso il tardo pomeriggio e la sera con tempo generalmente asciutto.

Consigli: tenere a portata un k-way leggero nelle ore centrali e prestare attenzione al mare e alle attività costiere durante le raffiche del mattino.