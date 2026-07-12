Meteo Rimini - 13 luglio 2026: giornata calda e in gran parte serena

Rimini, 13 luglio 2026: caldo estivo e zero precipitazioni. Ecco il dettaglio orario per pianificare la giornata.

Nella giornata del 13 luglio 2026 Rimini si prepara a un tipico episodio estivo: temperature elevate e cielo per lo più sereno o con nubi passeggere. Di seguito il dettaglio orario per orientare uscite, attività in spiaggia e spostamenti.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): cielo sereno, temperatura intorno a 25.9 °C con umidità elevata (85%). Vento debole da SSE a circa 2.1 m/s con raffiche fino a 2.5 m/s. Pressione intorno a 1017 hPa. Precipitazioni assenti (0 mm, prob. 0%). Sensazione di caldo leggermente accentuata: felt 26.8 °C.

Prima mattina (03:00): condizioni ancora serene, temperatura in lieve calo a 24.2 °C, umidità 82%. Vento molto debole da SSE (1.2 m/s, raffiche 1.4 m/s). Visibilità buona. Nessuna pioggia attesa.

Mattina (06:00): cielo ancora prevalentemente sereno, temperatura in risalita a 28.7 °C, umidità 69% e punto di rugiada intorno a 19.0 °C. Vento leggero da ESE a 1.1 m/s. Nessuna precipitazione prevista; giornata che prende subito tono estivo.

Mezza mattinata (09:00): arrivo di nubi sparse (copertura ~49%) ma senza fenomeni significativi. Temperatura 32.6 °C, umidità 51%, sensazione di caldo più marcata (felt 31.8 °C). Vento da ENE a 3.7 m/s, possibilità di brezza moderata.

Mezzogiorno (12:00): parziale aumento della nuvolosità ma ancora condizioni asciutte; nubi sparse (37%). Massima in avvicinamento con 33.9 °C e umidità intorno al 52%. Vento ENE a 4.5 m/s, raffiche fino a 3.1–5.0 m/s. Precipitazioni assenti. Sensazione di calore marcata: felt 38.8 °C.

Primo pomeriggio (15:00): cielo parzialmente nuvoloso (copertura 72%), temperatura massima prevista 33.9 °C, umidità 50%. Vento da E a 5.5 m/s con raffiche fino a 5.5 m/s. Condizioni calde e potenzialmente afose nelle ore centrali: felt 38.1 °C. Nessuna pioggia attesa.

Tardo pomeriggio (18:00): diminuzione progressiva della temperatura a 30.8 °C, umidità 54% e nuvolosità residua (55%). Vento ESE intorno a 4.0 m/s con raffiche fino a 5.3 m/s. Tempo asciutto e ventilazione moderata che può alleviare parzialmente il caldo.

Sera (21:00): cielo con poche nuvole (19%), temperatura 27.6 °C, umidità 57%. Vento debole da SSE a 2.0 m/s. Condizioni complessive calme e senza precipitazioni; visibilità buona.

Riepilogo del giorno

In sintesi, il 13 luglio 2026 a Rimini sarà una giornata calda e in gran parte asciutta, con assenza di precipitazioni e massime intorno ai 33–34 °C. La sensazione termica nelle ore centrali risulterà elevata (felt fino a circa 38 °C). Venti generalmente deboli-moderati, con rinforzi pomeridiani. Consigli: limitare esposizione solare nelle ore centrali, idratarsi e adottare precauzioni per il calore se si svolgono attività all'aperto.