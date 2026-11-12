Meteo Rimini, 13 novembre 2026: pioggia intermittente e raffiche sul litorale

A Rimini il 13 novembre 2026 ci aspetta una giornata piovosa con episodi moderati e raffiche fino a ~10 m/s: dettagli orari e consigli pratici.

Domani a Rimini si profila una giornata instabile con precipitazioni distribuite su più fasce orarie e momenti di pioggia moderata. Le temperature resteranno miti per il periodo, ma occorrerà guardare alle raffiche e alla visibilità ridotta in alcune ore.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — pioggia leggera: temperature intorno a 16,9 °C, umidità elevata (94%) e pressione bassa (991 hPa). Pioggia leggera prevista (circa 0,28 mm nelle 3 ore), cielo parzialmente coperto (71%) e visibilità limitata a ~6.700 m. Vento debole da ovest intorno a 1,3 m/s con raffiche fino a 3,4 m/s.

Prima mattina (03:00) — pioggia moderata, visibilità molto ridotta: la temperatura scende a 15,6 °C, umidità al 97% e pressione 993 hPa. Pioggia moderata stimata (5,89 mm nelle 3 ore) nonostante un indice di probabilità apparente basso; attenzione alla visibilità molto bassa (~316 m). Vento da SSW a circa 3,1 m/s, raffiche fino a 5,6 m/s. Consigliato prudenza alla guida.

Mattina (06:00) — nubi sparse, pausa delle precipitazioni: temperatura sui 15,4 °C, umidità 90% e pressione in lieve aumento (995 hPa). Cessano le precipitazioni nella finestra delle 3 ore (cielo con nubi sparse, 46%) e visibilità in miglioramento (10 km). Vento molto debole da SO attorno a 0,5 m/s.

Mezza mattinata (09:00) — pioggia leggera in ripresa: temperatura intorno a 16,4 °C, umidità 93% e pressione 998 hPa. Pioggia leggera prevista (0,28 mm nelle 3 ore) con cielo perlopiù nuvoloso (80%) e visibilità ridotta a circa 3,7 km. Vento moderato da NNE a 2,1 m/s, raffiche fino a 4,3 m/s.

Mezzogiorno (12:00) — pioggia moderata, cielo coperto: calo termico a 13,9 °C, umidità 92% e pressione 1000 hPa. Episodio di pioggia moderata (≈3,47 mm) nelle tre ore, cielo totalmente coperto. Vento da NO intorno a 3,3 m/s con raffiche fino a 7,2 m/s; visibilità intorno a 3,9 km. Probabile necessità di ombrello e attenzione alle pozzanghere.

Primo pomeriggio (15:00) — pioggia leggera persistente: temperatura sui 13,7 °C, umidità 95% e pressione 1003 hPa. Pioggia leggera stimata (2,02 mm), cielo coperto al 100% e visibilità ridotta (~2,8 km). Vento da NW a 3,3 m/s, raffiche fino a 7,1 m/s.

Tardo pomeriggio (18:00) — nuovo episodio moderato, raffiche più forti: temperature intorno a 12,2 °C, umidità 88% e pressione 1008 hPa. Pioggia moderata prevista (4,55 mm nelle 3 ore). Vento in rinforzo da NE a 5,7 m/s con raffiche fino a 10,2 m/s (massima giornata). Copertura nuvolosa completa e visibilità intorno a 2,6 km: condizioni più incisive, possibile disagio sulle aree esposte al mare.

Sera (21:00) — pioggia leggera in attenuazione: temperatura stabile sui 12,4 °C, umidità 83% e pressione 1012 hPa. Pioggia leggera residua (2,23 mm), nuvolosità ancora elevata (91%) ma visibilità torna a migliorare fino a 10 km. Vento da NNE intorno a 5,2 m/s con raffiche fino a 9,8 m/s.

Riepilogo del giorno

Giornata complessivamente piovosa a Rimini il 13 novembre 2026, con precipitazioni alternate tra pioggia leggera e alcuni episodi moderati (accumulo stimato su tutte le fasce orarie ≈ 18,7 mm). Temperature miti tra 12° e 17 °C, venti in prevalenza deboli-moderati con raffiche fino a ~10 m/s soprattutto nel tardo pomeriggio. Possibili momenti di visibilità molto ridotta (notte/prime ore). Consiglio: portare ombrello, guidare con prudenza e considerare ritardi o disagi nelle aree costiere esposte. Le previsioni sono basate sui modelli disponibili e possono subire variazioni; si raccomanda di verificare gli aggiornamenti nelle ore successive.