Meteo Rimini, 14 marzo 2026: nottata tersa e giornata prevalentemente nuvolosa, temperature fino a 16°C

Rimini, 14 marzo 2026 — Notte serena, poi cielo che si rannuvola: giornata senza precipitazioni significative, vento debole-moderato e massime intorno a 16°C.

Domani a Rimini la transizione tra nottata limpida e una giornata con nuvolosità estesa sarà il tema principale: poche chance di pioggia, venti generalmente deboli e temperature in aumento fino a valori primaverili nel corso del giorno. Di seguito il quadro dettagliato per fasce orarie.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo sereno. Temperatura intorno a 10.4 °C (percepita 9.6 °C), umidità 81%, pressione 1012 hPa. Vento debole da SSE a circa 2.2 m/s con raffiche locali fino a 2.2 m/s. Visibilità 10 km. Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Prima mattina (03:00) — poche nuvole. Temperatura stabile sui 10.4 °C (feels like 9.5 °C), umidità 79%, pressione 1010 hPa. Vento leggermente rinforzato a 2.6 m/s da sud-sudovest, raffiche fino a 2.4 m/s. Condizioni asciutte, precipitazioni improbabili (0%).

Mattina (06:00) — nubi sparse. Leggero calo termico a 10.0 °C (percepita 8.1 °C), umidità 81%, pressione 1008 hPa. Vento da S a circa 3.6 m/s con raffiche fino a 4.8 m/s. Cielo a tratti coperto da nubi alte e medie, senza pioggia prevista.

Mezza mattinata (09:00) — cielo coperto. Temperatura in aumento a 13.9 °C (feels like 13.0 °C), umidità 64%, pressione 1007 hPa. Vento meridionale intorno a 3.8 m/s con raffiche fino a 6.0 m/s. Copertura nuvolosa completa ma condizioni asciutte, visibilità buona.

Mezzogiorno (12:00) — cielo coperto con punte di temperatura sensibili: massima prevista di 15.9 °C (percepita 14.9 °C), umidità scesa al 53%, pressione 1005 hPa. Vento da S a 5.7 m/s con raffiche fino a 8.4 m/s. Nessuna precipitazione significativa attesa (0 mm, pop 0%).

Primo pomeriggio (15:00) — cielo coperto. Temperatura intorno a 15.5 °C (feels like 14.7 °C), umidità 60%, pressione 1002 hPa. Vento meridionale moderato a 4.4 m/s, raffiche fino a 8.3 m/s. Condizioni asciutte ma ventilate.

Tardo pomeriggio (18:00) — cielo coperto con lieve calo termico a 13.2 °C (percepita 12.3 °C), umidità 66%, pressione 1002 hPa. Vento da S a 5.9 m/s con raffiche maggiori, fino a 10.9 m/s: il periodo con le raffiche più marcate della giornata. Precipitazioni non previste (0 mm).

Sera (21:00) — cielo coperto e rinfrescamento a 12.2 °C (feels like 11.3 °C), umidità 70%, pressione 1002 hPa. Vento in calo a 3.3 m/s con raffiche fino a 5.9 m/s. Atmosfera stabile e asciutta, visibilità 10 km.

Riepilogo del giorno

Giornata di domenica 14 marzo 2026 a Rimini caratterizzata da una nottata serena seguita da un progressivo aumento della nuvolosità fino a cielo coperto. Nessuna pioggia prevista (probabilità 0%), temperature in aumento fino a circa 16 °C nelle ore centrali, con un vento da sud generalmente debole-moderato e raffiche più sostenute nel tardo pomeriggio. Pressione in lieve calo: situazione stabile ma ventilata, adatta alle attività all'aperto con una giacca leggera nelle ore serali.