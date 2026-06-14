Meteo Rimini, 15 giugno 2026: caldo diurno e possibile pioggia leggera in serata

A Rimini il 15 giugno 2026: giornata prevalentemente soleggiata e calda, con nubi sparse notturne e un lieve rischio di pioggia verso sera.

La giornata meteorologica di domani a Rimini presenta caratteristiche tipiche dell'inizio d'estate: temperature in aumento durante il giorno, cieli generalmente sereni nelle ore centrali e una modesta probabilità di precipitazioni in serata. Leggi il dettaglio orario per organizzare al meglio le tue attività.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — Previsto un cielo con nubi sparse e temperatura intorno ai 17.8 °C (sensazione termica 17.2 °C). Umidità al 60%, pressione sui 1010 hPa, vento debole da circa 213° (SSO) a 3 m/s con raffiche fino a 2.8 m/s. Visibilità buona (10 km).

Prima mattina (03:00) — Cedono leggermente le temperature a 16.4 °C con nubi sparse (copertura intorno al 58%). Umidità al 63%, pressione stazionaria sui 1010 hPa. Vento debole da circa 228° (SW) a 2.6 m/s. Precipitazioni praticamente assenti (probabilità 0%).

Mattina (06:00) — Temperature in crescita a 22.9 °C, cielo con nubi sparse e scarsa ventilazione (1.6 m/s da SSW). Umidità al 52% e pressione a 1011 hPa. Condizioni generalmente asciutte e piacevoli per attività all'aperto.

Mezza mattinata (09:00) — Si prevede cielo sereno con temperatura che sale a 26.4 °C (sensazione simile), umidità in calo al 42% e vento leggero da NE (48°) intorno a 3.1 m/s. Ottima visibilità e tempo stabile.

Mezzogiorno (12:00) — Massime mattutine attese fino a 29.3 °C con cielo sereno e umidità sul 45%. Vento moderato da ENE (69°) a 5.6 m/s con raffiche fino a 4.4 m/s indicate. Giornata calda e soleggiata nelle ore centrali.

Primo pomeriggio (15:00) — Ancora cielo sereno con temperatura che si porta attorno ai 26.7 °C; umidità in aumento al 56%. Vento da E (92°) a 6.7 m/s con raffiche fino a 7.2 m/s, percepito leggermente più caldo (feels_like ~27.5 °C).

Tardo pomeriggio (18:00) — Aumenta l'incertezza: si attende pioggia leggera con accumulo stimato di circa 0.2 mm nelle tre ore (probabilità di precipitazione ~20%). Temperatura in diminuzione a 24.1 °C, umidità al 69% e vento da ESE (109°) intorno a 4.4 m/s con raffiche fino a 6.7 m/s. Presta attenzione a possibili rovesci brevi e localizzati.

Sera (21:00) — La serata si presenta con nubi sparse e temperatura intorno ai 23.0 °C (umidità alta, 84%). Pressione in lieve aumento a 1012 hPa, vento debole da E (86°) a 1.9 m/s. Probabilità di pioggia residua bassa; condizioni più umide ma generalmente tranquille.

Riepilogo del giorno

In sintesi, il 15 giugno 2026 a Rimini sarà una giornata prevalentemente calda e soleggiata dalle ore centrali fino al primo pomeriggio, con venti moderati da est. È possibile un debole rovescio nel tardo pomeriggio/sera (accumulo atteso circa 0,2 mm), ma le precipitazioni non dovrebbero essere significative. Consigli: protezione solare durante le ore centrali e, a portata di mano, un ombrello leggero per la sera.