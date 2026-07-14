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Meteo Rimini, 15 luglio 2026: giornata calda con brevi piovaschi pomeridiani

Rimini, 15 luglio 2026 — caldo estivo persistente, con cielo inizialmente sereno e possibili piogge leggere nel pomeriggio: i dettagli ora per ora.

A cura di Redazione
14 luglio 2026 15:00
Meteo Rimini, 15 luglio 2026: giornata calda con brevi piovaschi pomeridiani -
Meteo
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L'arrivo del 15 luglio a Rimini porta temperature decisamente estive ma non prive di qualche nota d'instabilità. Nelle ore iniziali la colonnina di mercurio resterà alta, mentre nel pomeriggio sono attesi brevi rovesci: leggendo il dettaglio orario saprai quando è consigliabile cercare riparo.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)Cielo sereno: temperatura 25,3 °C, umidità 61%, pressione 1014 hPa. Vento debole da ovest-sudovest a circa 2,5 m/s (raffiche fino a 2,5 m/s). Visibilità buona (10 km). Nessuna precipitazione prevista (probabilità 0%). Condizioni miti per la notte.

Prima mattina (03:00)Cielo sereno: temperatura 22,8 °C, umidità 67%, pressione 1015 hPa. Vento molto debole ~1,7 m/s da sud-ovest. Nessuna pioggia attesa (0%). Notte stabile e relativamente fresca rispetto alle ore serali.

Mattina (06:00)Cielo sereno: temperatura 27,8 °C, umidità 55%, pressione 1016 hPa. Vento quasi calmo (0,3 m/s) da nord-ovest. Condizioni soleggiate e già calde al primo mattino, ottime per attività all'aperto purché si tenga conto del sole.

Mezza mattinata (09:00)Cielo sereno: temperatura 32,3 °C, umidità 47%, pressione 1016 hPa. Vento 3,6 m/s da nord-est; temperatura percepita ~34,2 °C. Giornata che si scalda rapidamente: attenzione a insolazione e disidratazione.

Mezzogiorno (12:00)Cielo sereno: temperatura massima indicativa 33,5 °C, umidità 50%, pressione 1016 hPa. Vento intorno a 4,7 m/s da est-nord-est; temperatura percepita ~37,3 °C. Punte di caldo intenso nel corso delle ore centrali.

Primo pomeriggio (15:00)Pioggia leggera possibile: temperatura 31,6 °C, umidità 56%, pressione 1015 hPa. Pioggia leggera prevista ~0,19 mm nelle 3 ore (probabilità 20%). Vento 4,2 m/s da est-sud-est con raffiche fino a 5,2 m/s. Potrebbero verificarsi rovesci brevi e localizzati.

Tardo pomeriggio (18:00)Pioggia leggera: temperatura 30,5 °C, umidità 56%, pressione 1014 hPa. Precipitazioni previste ~0,32 mm nelle 3 ore (probabilità 20%). Vento 4,6 m/s con raffiche fino a 7,0 m/s da sud-est. Nuvolosità in aumento e rovesci deboli, in attenuazione verso sera.

Sera (21:00)Pioggia leggera e aumento della nuvolosità: temperatura 28,6 °C, umidità 62%, pressione 1016 hPa. Pioggia leggera stimata ~0,20 mm nelle 3 ore (probabilità ~31%). Vento quasi calmo (0,2 m/s) da est-nord-est. Serata più umida con cielo parzialmente nuvoloso.

Riepilogo del giorno

Giornata prevalentemente calda e soleggiata a Rimini con massime intorno a 33–34 °C; dal primo pomeriggio aumenta l'instabilità con piogge leggere e brevi rovesci (quantitativi molto contenuti, inferiori a 1 mm complessivo). Venti deboli-moderati, valori di umidità in aumento verso sera. Consigli: idratarsi, proteggersi dal sole nelle ore centrali e avere un riparo a portata di mano per eventuali rovesci pomeridiani.

Previsioni meteo 15 luglio 2026

00:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +25.3° (perc. +25.4°)
Precip. -
Vento 2.5 O (max 2.5)
Umidità 61%
03:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +22.8° (perc. +22.8°)
Precip. -
Vento 1.7 O (max 1.8)
Umidità 67%
06:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +27.8° (perc. +28.6°)
Precip. -
Vento 0.3 NO (max 0.7)
Umidità 55%
09:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +32.3° (perc. +34.2°)
Precip. -
Vento 3.6 NE (max 2.8)
Umidità 47%
12:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +33.5° (perc. +37.3°)
Precip. -
Vento 4.7 NE (max 3.3)
Umidità 50%
15:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +31.6° (perc. +35.0°)
Precip. 0.19mm (prob. 20%)
Vento 4.2 E (max 5.2)
Umidità 56%
18:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +30.5° (perc. +32.9°)
Precip. 0.32mm (prob. 20%)
Vento 4.6 SE (max 7.0)
Umidità 56%
21:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +28.6° (perc. +30.7°)
Precip. 0.2mm (prob. 31%)
Vento 0.2 NE (max 1.0)
Umidità 62%
24:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +24.8° (perc. +25.6°)
Precip. 0.65mm (prob. 100%)
Vento 4.1 O (max 5.8)
Umidità 88%
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