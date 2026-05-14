Meteo Rimini — 15 maggio 2026: giornata grigia con piogge intermittenti e temperature miti

Rimini, 15 maggio 2026: giornata dominata da nubi e piogge leggere a tratti; temperature tra 13°C e 20°C. Dettagli orari per organizzare la giornata.

La giornata del 15 maggio 2026 a Rimini si presenta all'insegna dell'instabilità: nubi prevalenti e precipitazioni intermittenti sono previste soprattutto tra tarda mattinata e sera. Di seguito il quadro orario per orientarsi nelle attività quotidiane.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

Aspettati nubi sparse con temperatura intorno a 14,0 °C (percepita 13,6 °C). Umidità alta (81%) e pressione atmosferica sui 1000 hPa. Vento moderato da sud-ovest a circa 3,6 m/s con raffiche fino a 5,5 m/s. Probabilità di pioggia molto bassa, visibilità buona.

Prima mattina (03:00)

Il cielo si copre progressivamente: cielo coperto con 13,2 °C e sensazione termica di 12,5 °C. Umidità 71% e pressione 1001 hPa. Vento da sud-sud-ovest intorno a 4,1 m/s, raffiche fino a 6,8 m/s. Nessuna precipitazione significativa attesa in questa fascia.

Mattina (06:00)

Persistono condizioni di cielo coperto, temperature in lieve aumento a 14,6 °C (percepita 14,0 °C). Umidità 74% e pressione 1002 hPa. Vento più debole, attorno a 2,5 m/s con raffiche fino a 5,5 m/s. Pioggia non prevista nelle prossime ore immediate.

Mezza mattinata (09:00)

Arriva la prima instabilità: previste piogge leggere per circa 0,36 mm nelle tre ore. Temperatura intorno a 17,4 °C (sensazione 16,8 °C), umidità 63% e pressione 1001 hPa. Vento da sud a circa 6,1 m/s, raffiche fino a 8,6 m/s. Consigliabile avere un ombrello a portata di mano.

Mezzogiorno (12:00)

Cielo molto nuvoloso (cielo coperto) con un aumento termico fino a 19,8 °C (percepita 19,3 °C). Umidità più bassa (54%) e pressione intorno a 1001 hPa. Vento sostenuto da sud-ovest a 6,8 m/s, raffiche fino a 10,5 m/s. Probabilità di pioggia ridotta ma cielo chiuso.

Primo pomeriggio (15:00)

Torna la pioggia leggera con accumulo previsto di circa 0,84 mm nelle tre ore. Temperatura in lieve flessione a 18,6 °C (percepita 18,2 °C), umidità 65% e pressione 1001 hPa. Vento da sud-ovest intorno a 5,1 m/s, raffiche fino a 8,8 m/s. Traffico e attività all'aperto potrebbero subire piccoli disagi.

Tardo pomeriggio (18:00)

Continua la pioggia leggera (circa 0,86 mm nelle tre ore) con cielo coperto. Temperatura scende a 15,3 °C (sensazione 15,0 °C), umidità elevata (82%) e pressione 1002 hPa. Vento debole da nord-ovest attorno a 1,8 m/s con raffiche minime. Serata in progressivo peggioramento dal punto di vista precipitazioni.

Sera (21:00)

La serata presenta pioggia leggera persistente con accumulo più consistente previsto (circa 2,1 mm nelle tre ore). Temperature intorno a 13,4 °C (percepita 13,3 °C), umidità molto alta (94%) e pressione sui 1002 hPa. Venti quasi calmi, circa 0,7 m/s. Prevedere ridotta visibilità locale e strade umide.

Riepilogo del giorno

Giornata complessivamente molto nuvolosa a Rimini il 15 maggio 2026, con piogge leggere intermittenti soprattutto da mezza mattinata fino alla sera e accumuli modesti (fino a qualche millimetro nelle fasce pomeridiane e serali). Temperature miti tra circa 13 °C e 20 °C. Venti generalmente deboli-moderati con raffiche fino a 10–11 m/s nelle ore centrali. Consigli: ombrello o giacca impermeabile per gli spostamenti pomeridiani ed serali.