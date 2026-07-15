Meteo Rimini, 16 luglio 2026: caldo diurno e nottata afosa sulla Riviera

Rimini, 16 luglio 2026 — giornata con cieli in prevalenza sereni e picco di calore a mezzogiorno; notti umide ma senza piogge.

L'estate continua a farsi sentire sulla Riviera: per Rimini la giornata del 16 luglio 2026 presenterà una sequenza di ore con temperature elevate durante il giorno e un'umidità ancora percepibile nelle ore notturne. Scorrendo il dettaglio orario troverete le condizioni per ogni fascia della giornata e i consigli pratici per chi resterà in città o si sposterà in spiaggia.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) Cielo coperto e aria umida. Temperatura 25,4 °C, umidità 86% con punto di rugiada a 22,2 °C: la sensazione è di una notte afosa. Vento da NW intorno a 4,9 m/s con raffiche fino a 7,3 m/s. Probabilità di precipitazioni 0% (0 mm). Visibilità 10 km.

Prima mattina (03:00) Cielo ancora coperto, lieve calo termico. Temperatura 22,9 °C, umidità 85% e sensazione termica intorno a 23,5 °C. Vento più debole a circa 2,7 m/s. Condizioni asciutte, nessuna precipitazione prevista.

Mattina (06:00) Nubi sparse, clima ancora umido. Temperatura 24,6 °C, umidità 81% e punto di rugiada 20,4 °C; la sensazione resta fresca solo in modo relativo (feels like 25,3 °C). Vento 2,2 m/s, cielo con nubi sparse ma senza rovesci.

Mezza mattinata (09:00) Diradamento delle nubi, tende a schiarire. Temperatura 28,2 °C, umidità 65% e sensazione termica vivace (feels like 30,4 °C). Vento da N a NE intorno a 3,5 m/s. Giornata che evolve verso condizioni più soleggiate.

Mezzogiorno (12:00) Picco di calore e poche nuvole. Temperatura massima prevista 30,8 °C, umidità 58% con percepito fino a 34,0 °C; consigliata attenzione al caldo se si è all'aperto. Vento 4,2 m/s, cielo parzialmente soleggiato.

Primo pomeriggio (15:00) Cielo sereno, caldo moderato. Temperatura 27,5 °C, umidità 54% e sensazione termica 28,2 °C. Vento 3,6 m/s, cielo completamente sereno. Condizioni ideali per attività all'aperto, sempre con protezione solare.

Tardo pomeriggio (18:00) Sereno e ancora caldo sulla costa. Temperatura 27,8 °C, umidità 60%; vento debole da E intorno a 0,9 m/s. Tempo stabile, nessuna precipitazione prevista.

Sera (21:00) Cielo sereno con temperatura gradevole ma umida. Temperatura 27,3 °C, umidità 65% e sensazione termica 28,9 °C. Vento leggero attorno a 1,8 m/s. Notte che rimarrà calda e generalmente asciutta.

Riepilogo del giorno

Giornata del 16 luglio 2026 a Rimini caratterizzata da assenza di precipitazioni, con cieli che passeranno da coperti nelle prime ore a prevalente sereno nel corso della giornata. Massime attorno a 31 °C a mezzogiorno e nottata relativamente calda e umida: aria stabile, vento generalmente debole-moderato. Consigli: idratarsi, evitare le ore centrali per attività fisiche intense e usare protezione solare se si resta in spiaggia.