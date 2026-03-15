Meteo Rimini, 16 marzo 2026: giornata asciutta tra nubi e schiarite

Previsioni per Rimini — 16 marzo 2026: giornata prevalentemente asciutta, temperature tra ~7,7 °C e 14,5 °C e venti deboli; dettagli per fasce orarie.

L'aria sulla costa romagnola si presenta stabile ma variabile: nubi e schiarite si alterneranno senza portare precipitazioni significative. Di seguito il quadro ora per ora per organizzare al meglio la giornata a Rimini.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — Cielo: nubi sparse; asciutto. Temperatura attesa intorno a 7,7 °C (sensazione termica ~6,5 °C). Vento debole a ~2,0 m/s da NNE (32°), raffiche fino a 2,4 m/s. Umidità elevata (87%), pressione 1013 hPa. Precipitazioni: 0 mm. Visibilità: 10 km.

Prima mattina (03:00) — Cielo: nubi sparse; asciutto. Temperatura in lieve aumento a 9,9 °C (sensazione 8,9 °C). Vento debole da Ovest-Nordovest (286°) a ~2,3 m/s, raffiche ~2,3 m/s. Umidità 87%, pressione 1013 hPa. Precipitazioni: 0 mm.

Mattina (06:00) — Cielo: nubi sparse; asciutto. Mattinata fresca con 9,0 °C (sensazione 7,0 °C). Vento da Ovest-Nordovest (281°) a ~3,7 m/s, raffiche fino a 5,9 m/s. Umidità 87%, pressione 1014 hPa. Precipitazioni: 0 mm.

Mezza mattinata (09:00) — Cielo: coperto; asciutto. Incremento termico a 12,3 °C (sensazione 11,5 °C). Vento moderato da Nord-Ovest (307°) a ~4,5 m/s, raffiche fino a 5,3 m/s. Umidità diminuisce a 74%, pressione 1016 hPa. Precipitazioni: 0 mm.

Mezzogiorno (12:00) — Cielo: nubi sparse con maggiori schiarite; asciutto. Massima diurna intorno a 14,5 °C (sensazione 13,8 °C). Vento da Nord (5°) ~3,3 m/s, raffiche ~2,9 m/s. Umidità 67%, pressione 1016 hPa. Precipitazioni: 0 mm.

Primo pomeriggio (15:00) — Cielo: nubi sparse; asciutto. Temperatura stabile sui 14,0 °C (sensazione 13,2 °C). Vento debole da NE (53°) ~2,3 m/s, raffiche ~2,8 m/s. Umidità 68%, pressione 1016 hPa. Precipitazioni: 0 mm.

Tardo pomeriggio (18:00) — Cielo: nubi sparse; attenuazione del vento. Calo termico a 11,6 °C (sensazione 10,8 °C). Vento molto debole da Nord (351°) ~0,6 m/s, raffiche ~1,0 m/s. Umidità 78%, pressione 1018 hPa. Precipitazioni: 0 mm.

Sera (21:00) — Cielo: sereno; asciutto. Condizioni limpide con 11,2 °C (sensazione 10,3 °C). Vento debole da SSO (209°) ~1,8 m/s, raffiche ~1,7 m/s. Umidità 74%, pressione 1018 hPa. Precipitazioni: 0 mm.

Riepilogo del giorno

Giornata prevalentemente asciutta a Rimini il 16 marzo 2026, con alternanza di nubi e schiarite e zero precipitazioni attese. Temperature in aumento fino a ~14,5 °C a mezzogiorno, poi in lieve calo verso sera. Venti generalmente deboli-moderati (picco mattutino), pressione lievemente crescente. Condizioni favorevoli per attività all'aperto, con attenzione alle prime ore della notte e della mattina per l'umidità più elevata.