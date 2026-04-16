Meteo Rimini, 17 aprile 2026: giornata primaverile con cieli in prevalenza sereni
Rimini, 17 aprile 2026 — Tempo asciutto e temperature miti: il bollettino orario con vento e nuvolosità per organizzare la giornata.
Una pausa stabile nel cielo di Rimini: la giornata del 17 aprile 2026 si presenta senza fenomeni significativi ma con alcune variazioni di nuvolosità e vento nel corso delle ore. Qui di seguito il dettaglio orario per chi vuole pianificare attività all'aperto o spostamenti.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00)
- Condizione: nubi sparse.
- Temperatura: 14.9 °C, umidità 75%, pressione 1019 hPa.
- Vento: 2.22 m/s, raffiche fino a 2.11 m/s, provenienza ~261° (Ovest).
- Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%). Visibilità 10.000 m.
Prima mattina (03:00)
- Condizione: cielo sereno con ridotta copertura nuvolosa (4%).
- Temperatura: 13.6 °C, umidità 78%, pressione 1019 hPa.
- Vento: 2.69 m/s, raffiche fino a 2.92 m/s, provenienza ~276° (Ovest).
- Precipitazioni: 0 mm.
Mattina (06:00)
- Condizione: cielo sereno, aria fresca ma gradevole.
- Temperatura: 14.8 °C, umidità 78%, pressione 1020 hPa.
- Vento: 2.45 m/s, raffiche fino a 3.07 m/s, provenienza ~281° (Ovest-NordOvest).
- Precipitazioni: 0 mm.
Mezza mattinata (09:00)
- Condizione: cielo sereno, soleggiamento in aumento.
- Temperatura: 17.2 °C, umidità 67%, pressione 1020 hPa.
- Vento: 4.12 m/s, raffiche fino a 5.87 m/s, provenienza ~357° (Nord).
- Precipitazioni: 0 mm.
Mezzogiorno (12:00)
- Condizione: cielo sereno con massime temperature della giornata.
- Temperatura: 18.0 °C, umidità 63%, pressione 1020 hPa.
- Vento: 2.94 m/s, raffiche fino a 4.49 m/s, provenienza ~10° (Nord-NordEst).
- Precipitazioni: 0 mm.
Primo pomeriggio (15:00)
- Condizione: cielo sereno, temperatura massima intorno a 18.6 °C.
- Temperatura: 18.6 °C, umidità 57%, pressione 1018 hPa.
- Vento: 0.56 m/s, raffiche fino a 3.39 m/s, provenienza ~108° (Est-SudEst).
- Precipitazioni: 0 mm.
Tardo pomeriggio (18:00)
- Condizione: poche nuvole (copertura circa 18%).
- Temperatura: 16.2 °C, umidità 64%, pressione 1018 hPa.
- Vento: 1.37 m/s, raffiche fino a 1.37 m/s, provenienza ~269° (Ovest).
- Precipitazioni: 0 mm.
Sera (21:00)
- Condizione: cielo coperto con aumento della nuvolosità nella notte.
- Temperatura: 15.3 °C, umidità 66%, pressione 1019 hPa.
- Vento: 1.72 m/s, raffiche fino a 1.79 m/s, provenienza ~268° (Ovest).
- Precipitazioni: 0 mm.
Riepilogo del giorno
Giornata asciutta a Rimini il 17 aprile 2026, con prevalenza di cieli sereni fino al tardo pomeriggio e un aumento della nuvolosità in serata. Temperature miti primaverili tra circa 13.6 °C e 18.6 °C, pressione stabile intorno a 1018–1020 hPa. Venti deboli, locali raffiche fino a ~5.9 m/s la mattina. Nessuna precipitazione prevista (0 mm).