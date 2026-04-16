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Meteo Rimini, 17 aprile 2026: giornata primaverile con cieli in prevalenza sereni

Rimini, 17 aprile 2026 — Tempo asciutto e temperature miti: il bollettino orario con vento e nuvolosità per organizzare la giornata.

A cura di Redazione
16 aprile 2026 15:01
Meteo Rimini, 17 aprile 2026: giornata primaverile con cieli in prevalenza sereni -
Meteo
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Una pausa stabile nel cielo di Rimini: la giornata del 17 aprile 2026 si presenta senza fenomeni significativi ma con alcune variazioni di nuvolosità e vento nel corso delle ore. Qui di seguito il dettaglio orario per chi vuole pianificare attività all'aperto o spostamenti.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

  • Condizione: nubi sparse.
  • Temperatura: 14.9 °C, umidità 75%, pressione 1019 hPa.
  • Vento: 2.22 m/s, raffiche fino a 2.11 m/s, provenienza ~261° (Ovest).
  • Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%). Visibilità 10.000 m.

Prima mattina (03:00)

  • Condizione: cielo sereno con ridotta copertura nuvolosa (4%).
  • Temperatura: 13.6 °C, umidità 78%, pressione 1019 hPa.
  • Vento: 2.69 m/s, raffiche fino a 2.92 m/s, provenienza ~276° (Ovest).
  • Precipitazioni: 0 mm.

Mattina (06:00)

  • Condizione: cielo sereno, aria fresca ma gradevole.
  • Temperatura: 14.8 °C, umidità 78%, pressione 1020 hPa.
  • Vento: 2.45 m/s, raffiche fino a 3.07 m/s, provenienza ~281° (Ovest-NordOvest).
  • Precipitazioni: 0 mm.

Mezza mattinata (09:00)

  • Condizione: cielo sereno, soleggiamento in aumento.
  • Temperatura: 17.2 °C, umidità 67%, pressione 1020 hPa.
  • Vento: 4.12 m/s, raffiche fino a 5.87 m/s, provenienza ~357° (Nord).
  • Precipitazioni: 0 mm.

Mezzogiorno (12:00)

  • Condizione: cielo sereno con massime temperature della giornata.
  • Temperatura: 18.0 °C, umidità 63%, pressione 1020 hPa.
  • Vento: 2.94 m/s, raffiche fino a 4.49 m/s, provenienza ~10° (Nord-NordEst).
  • Precipitazioni: 0 mm.

Primo pomeriggio (15:00)

  • Condizione: cielo sereno, temperatura massima intorno a 18.6 °C.
  • Temperatura: 18.6 °C, umidità 57%, pressione 1018 hPa.
  • Vento: 0.56 m/s, raffiche fino a 3.39 m/s, provenienza ~108° (Est-SudEst).
  • Precipitazioni: 0 mm.

Tardo pomeriggio (18:00)

  • Condizione: poche nuvole (copertura circa 18%).
  • Temperatura: 16.2 °C, umidità 64%, pressione 1018 hPa.
  • Vento: 1.37 m/s, raffiche fino a 1.37 m/s, provenienza ~269° (Ovest).
  • Precipitazioni: 0 mm.

Sera (21:00)

  • Condizione: cielo coperto con aumento della nuvolosità nella notte.
  • Temperatura: 15.3 °C, umidità 66%, pressione 1019 hPa.
  • Vento: 1.72 m/s, raffiche fino a 1.79 m/s, provenienza ~268° (Ovest).
  • Precipitazioni: 0 mm.

Riepilogo del giorno

Giornata asciutta a Rimini il 17 aprile 2026, con prevalenza di cieli sereni fino al tardo pomeriggio e un aumento della nuvolosità in serata. Temperature miti primaverili tra circa 13.6 °C e 18.6 °C, pressione stabile intorno a 1018–1020 hPa. Venti deboli, locali raffiche fino a ~5.9 m/s la mattina. Nessuna precipitazione prevista (0 mm).

Previsioni meteo 17 aprile 2026

00:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +14.9° (perc. +14.4°)
Precip. -
Vento 2.2 O (max 2.1)
Umidità 75%
03:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +13.6° (perc. +13.1°)
Precip. -
Vento 2.7 O (max 2.9)
Umidità 78%
06:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +14.8° (perc. +14.4°)
Precip. -
Vento 2.5 O (max 3.1)
Umidità 78%
09:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +17.2° (perc. +16.8°)
Precip. -
Vento 4.1 N (max 5.9)
Umidità 67%
12:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +18.0° (perc. +17.5°)
Precip. -
Vento 2.9 N (max 4.5)
Umidità 63%
15:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +18.6° (perc. +18.0°)
Precip. -
Vento 0.6 E (max 3.4)
Umidità 57%
18:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +16.2° (perc. +15.5°)
Precip. -
Vento 1.4 O (max 1.4)
Umidità 64%
21:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +15.3° (perc. +14.6°)
Precip. -
Vento 1.7 O (max 1.8)
Umidità 66%
24:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +14.4° (perc. +13.8°)
Precip. -
Vento 2.6 O (max 2.7)
Umidità 71%
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