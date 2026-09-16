Meteo Rimini, 17 settembre 2026: mattinata calda e piogge leggere nel primo pomeriggio

A Rimini il 17 settembre 2026: mattinata soleggiata e calda, aumento della nuvolosità con pioggia leggera intorno a pranzo e primo pomeriggio.

Una giornata caratterizzata da contrasti: il mattino si presenta generalmente soleggiato e relativamente caldo per la stagione, mentre nel corso della giornata aumenterà la nuvolosità con piovaschi attesi tra mezzogiorno e primo pomeriggio. Di seguito il quadro orario per Rimini il 17 settembre 2026.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo sereno. Temperatura 18,6 °C, umidità 78%, pressione 1013 hPa. Vento debole da sud-ovest a 0,6 m/s, raffiche fino a 2,0 m/s. Visibilità piena (10.000 m). Nessuna precipitazione prevista.

Prima mattina (03:00) — nubi sparse, tempo stabile. Temperatura 19,1 °C, umidità 76%, pressione 1012 hPa. Vento debole da sud-ovest a 1,4 m/s, raffiche fino a 2,7 m/s. Visibilità 10.000 m. Nessuna pioggia prevista.

Mattina (06:00) — poche nuvole, clima già più tiepido: 21,0 °C, umidità 71%, pressione 1013 hPa. Vento debole intorno a 1,8 m/s con raffiche fino a 3,3 m/s. Tempo asciutto e visibilità buona.

Mezza mattinata (09:00) — cielo sereno e aumento termico: massima mattutina intorno a 27,0 °C, umidità 52%, pressione 1013 hPa. Vento da nord-est lieve a 2,3 m/s, raffiche fino a 6,2 m/s. Condizioni favorevoli per attività all'aperto nella prima parte della giornata.

Mezzogiorno (12:00) — aumento della nuvolosità con pioggia leggera (precipitazioni stimate 0,69 mm nelle 3 ore), probabilità di precipitazione alta (pop ~94%). Temperatura 25,9 °C, umidità 62%, pressione 1014 hPa. Vento 2,6 m/s da nord-est con raffiche fino a 7,1 m/s. Visibilità ridotta a circa 5.244 m. Possibili rovesci brevi; portare un ombrello se si esce.

Primo pomeriggio (15:00) — pioggia leggera persistente (precipitazioni 1,35 mm/3h, pop ~84%). Temperatura 23,9 °C, umidità 75%, pressione 1014 hPa. Vento moderato da est-sud-est a 2,1 m/s, raffiche fino a 5,3 m/s. Visibilità intorno a 7.121 m. Fenomeni deboli ma diffusi: attenzione a possibili locali accumuli d'acqua.

Tardo pomeriggio (18:00) — nuvolosità in dissolvimento con residui rovesci (precipitazioni 0,17 mm/3h, pop 20%). Temperatura 22,3 °C, umidità 79%, pressione 1012 hPa. Vento debole 1,4 m/s da sud-est, raffiche fino a 2,5 m/s. Graduale miglioramento nelle ore serali.

Sera (21:00) — cielo sereno e clima più fresco: 19,9 °C, umidità 85%, pressione 1013 hPa. Vento molto debole 0,9 m/s da sud; raffiche fino a 1,9 m/s. Visibilità buona (10.000 m). Precipitazioni assenti.

Riepilogo del giorno

Giornata a carattere misto a Rimini: mattinata soleggiata e relativamente calda, aumento della nuvolosità a partire da mezzogiorno con pioggia leggera e rovesci nel primo pomeriggio (accumuli contenuti, fino a ~1,4 mm nelle tre ore più intense). Vento debole-moderato con raffiche locali fino a ~7 m/s; miglioramento verso sera. Consigli: ombrello o giacca leggera nelle ore centrali del giorno, in serata tempo asciutto e più fresco.