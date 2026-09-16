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Meteo Rimini, 17 settembre 2026: mattinata calda e piogge leggere nel primo pomeriggio

A Rimini il 17 settembre 2026: mattinata soleggiata e calda, aumento della nuvolosità con pioggia leggera intorno a pranzo e primo pomeriggio.

A cura di Redazione
16 settembre 2026 15:00
Meteo Rimini, 17 settembre 2026: mattinata calda e piogge leggere nel primo pomeriggio -
Meteo
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Una giornata caratterizzata da contrasti: il mattino si presenta generalmente soleggiato e relativamente caldo per la stagione, mentre nel corso della giornata aumenterà la nuvolosità con piovaschi attesi tra mezzogiorno e primo pomeriggio. Di seguito il quadro orario per Rimini il 17 settembre 2026.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)cielo sereno. Temperatura 18,6 °C, umidità 78%, pressione 1013 hPa. Vento debole da sud-ovest a 0,6 m/s, raffiche fino a 2,0 m/s. Visibilità piena (10.000 m). Nessuna precipitazione prevista.

Prima mattina (03:00)nubi sparse, tempo stabile. Temperatura 19,1 °C, umidità 76%, pressione 1012 hPa. Vento debole da sud-ovest a 1,4 m/s, raffiche fino a 2,7 m/s. Visibilità 10.000 m. Nessuna pioggia prevista.

Mattina (06:00)poche nuvole, clima già più tiepido: 21,0 °C, umidità 71%, pressione 1013 hPa. Vento debole intorno a 1,8 m/s con raffiche fino a 3,3 m/s. Tempo asciutto e visibilità buona.

Mezza mattinata (09:00)cielo sereno e aumento termico: massima mattutina intorno a 27,0 °C, umidità 52%, pressione 1013 hPa. Vento da nord-est lieve a 2,3 m/s, raffiche fino a 6,2 m/s. Condizioni favorevoli per attività all'aperto nella prima parte della giornata.

Mezzogiorno (12:00)aumento della nuvolosità con pioggia leggera (precipitazioni stimate 0,69 mm nelle 3 ore), probabilità di precipitazione alta (pop ~94%). Temperatura 25,9 °C, umidità 62%, pressione 1014 hPa. Vento 2,6 m/s da nord-est con raffiche fino a 7,1 m/s. Visibilità ridotta a circa 5.244 m. Possibili rovesci brevi; portare un ombrello se si esce.

Primo pomeriggio (15:00)pioggia leggera persistente (precipitazioni 1,35 mm/3h, pop ~84%). Temperatura 23,9 °C, umidità 75%, pressione 1014 hPa. Vento moderato da est-sud-est a 2,1 m/s, raffiche fino a 5,3 m/s. Visibilità intorno a 7.121 m. Fenomeni deboli ma diffusi: attenzione a possibili locali accumuli d'acqua.

Tardo pomeriggio (18:00)nuvolosità in dissolvimento con residui rovesci (precipitazioni 0,17 mm/3h, pop 20%). Temperatura 22,3 °C, umidità 79%, pressione 1012 hPa. Vento debole 1,4 m/s da sud-est, raffiche fino a 2,5 m/s. Graduale miglioramento nelle ore serali.

Sera (21:00)cielo sereno e clima più fresco: 19,9 °C, umidità 85%, pressione 1013 hPa. Vento molto debole 0,9 m/s da sud; raffiche fino a 1,9 m/s. Visibilità buona (10.000 m). Precipitazioni assenti.

Riepilogo del giorno

Giornata a carattere misto a Rimini: mattinata soleggiata e relativamente calda, aumento della nuvolosità a partire da mezzogiorno con pioggia leggera e rovesci nel primo pomeriggio (accumuli contenuti, fino a ~1,4 mm nelle tre ore più intense). Vento debole-moderato con raffiche locali fino a ~7 m/s; miglioramento verso sera. Consigli: ombrello o giacca leggera nelle ore centrali del giorno, in serata tempo asciutto e più fresco.

Previsioni meteo 17 settembre 2026

00:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +18.6° (perc. +18.6°)
Precip. -
Vento 0.6 SO (max 2.0)
Umidità 78%
03:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +19.1° (perc. +19.0°)
Precip. -
Vento 1.4 SO (max 2.7)
Umidità 76%
06:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +21.0° (perc. +21.0°)
Precip. -
Vento 1.8 SO (max 3.3)
Umidità 71%
09:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +27.0° (perc. +27.5°)
Precip. -
Vento 2.3 NE (max 6.2)
Umidità 52%
12:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +25.9° (perc. +26.2°)
Precip. 0.69mm (prob. 94%)
Vento 2.6 NE (max 7.1)
Umidità 62%
15:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +23.9° (perc. +24.3°)
Precip. 1.35mm (prob. 84%)
Vento 2.1 SE (max 5.3)
Umidità 75%
18:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +22.3° (perc. +22.7°)
Precip. 0.17mm (prob. 20%)
Vento 1.4 S (max 2.5)
Umidità 79%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +19.9° (perc. +20.2°)
Precip. -
Vento 0.9 S (max 1.9)
Umidità 85%
24:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +18.9° (perc. +19.2°)
Precip. -
Vento 0.7 SO (max 1.7)
Umidità 89%
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