Meteo Rimini 19 agosto 2026: giornata calda con poche nubi e zero precipitazioni

Previsioni per Rimini — 19 agosto 2026: caldo estivo, brezze leggere e nessuna pioggia attesa. Scopri l'andamento ora per ora.

Domani a Rimini si profila una giornata estiva tipica, con temperature elevate nella prima parte del pomeriggio e assenza quasi totale di precipitazioni. Le condizioni si manterranno stabili, con variabilità di nubi ma senza fenomeni significativi: leggi il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — nubi sparse e temperature ancora piuttosto alte: 28,1 °C, umidità 63% e sensazione termica attorno a 29,9 °C. Vento debole dai quadranti meridionali a ~2,3 m/s (raffiche fino a 2,4 m/s). Pressione 1011 hPa, visibilità 10.000 m. Precipitazioni: 0 mm. Condizioni gradevoli ma lievemente afose.

Prima mattina (03:00) — poche nuvole, temperature in diminuzione a 25,4 °C e umidità 57%. Vento debole da SO a ~2,0 m/s (raffiche 1,9 m/s). Pressione stabile a 1011 hPa. Precipitazioni: 0 mm. Buone condizioni per attività notturne o prime ore all'aperto.

Mattina (06:00) — nubi sparse, temperatura 25,8 °C, umidità in calo al 50%. Vento molto debole da O-SO a ~1,0 m/s. Pressione 1012 hPa, rugiada a 14,9 °C. Precipitazioni: 0 mm. Aria relativamente più secca rispetto alla notte.

Mezza mattinata (09:00) — nubi sparse ma soleggiamento in aumento: 30,2 °C, umidità 42%; sensazione termica simile (feels like 30,2 °C). Vento da NE a ~3,5 m/s (raffiche 2,5 m/s). Precipitazioni: 0 mm. Mattinata che evolve rapidamente verso temperature estive elevate.

Mezzogiorno (12:00) — cielo parzialmente nuvoloso con temperature in crescita: 32,8 °C, umidità 45% e sensazione termica percepita più alta (feels like 34,6 °C). Vento teso da ENE intorno a 5,2 m/s con raffiche simili. Pressione 1011 hPa. Precipitazioni: 0 mm. Si consiglia attenzione al sole nelle ore centrali.

Primo pomeriggio (15:00) — prevalenza di sole con poche nubi e picco di caldo: temperatura massima prevista 34,8 °C, umidità 49% ma sensazione di calore accentuata (feels like 39,9 °C). Vento da E-ENE intorno a 5,4 m/s, raffiche fino a 7,1 m/s. Pressione in lieve diminuzione (1009 hPa). Precipitazioni: 0 mm. Massima attenzione per persone sensibili al caldo.

Tardo pomeriggio (18:00) — nubi sparse e graduale calo delle temperature: 31,9 °C, umidità in aumento al 59% con sensazione ancora calda (feels like 36,5 °C). Vento più debole da SE a ~2,7 m/s (raffiche 2,6 m/s). Pressione 1010 hPa. Precipitazioni: 0 mm. Serata che si avvicina con clima ancora umido.

Sera (21:00) — nubi sparse tendenti ad aumentare, temperatura 28,9 °C e umidità 62%; sensazione termica 31,1 °C. Vento debole da S-SO a ~2,9 m/s (raffiche 2,9 m/s). Pressione 1011 hPa, visibilità 10.000 m. Precipitazioni: 0 mm. Notte calda e umida in avvio.

Riepilogo del giorno

Giornata complessivamente stabile e praticamente senza precipitazioni a Rimini il 19 agosto 2026. Massima prevista intorno ai 34,8 °C nel primo pomeriggio (15:00) con sensazione di calore accentuata (fino a ~39,9 °C). Minime notturne e pre-alba intorno ai 25–28 °C, vento generalmente debole-moderato con punte di raffica fino a ~7 m/s e aumento dell'umidità nelle ore serali. Consigli: protezione solare nelle ore centrali, idratazione e attenzione per fasce sensibili al caldo.