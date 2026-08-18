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Meteo Rimini 19 agosto 2026: giornata calda con poche nubi e zero precipitazioni

Previsioni per Rimini — 19 agosto 2026: caldo estivo, brezze leggere e nessuna pioggia attesa. Scopri l'andamento ora per ora.

A cura di Redazione
18 agosto 2026 15:00
Meteo Rimini 19 agosto 2026: giornata calda con poche nubi e zero precipitazioni -
Meteo
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Domani a Rimini si profila una giornata estiva tipica, con temperature elevate nella prima parte del pomeriggio e assenza quasi totale di precipitazioni. Le condizioni si manterranno stabili, con variabilità di nubi ma senza fenomeni significativi: leggi il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)nubi sparse e temperature ancora piuttosto alte: 28,1 °C, umidità 63% e sensazione termica attorno a 29,9 °C. Vento debole dai quadranti meridionali a ~2,3 m/s (raffiche fino a 2,4 m/s). Pressione 1011 hPa, visibilità 10.000 m. Precipitazioni: 0 mm. Condizioni gradevoli ma lievemente afose.

Prima mattina (03:00)poche nuvole, temperature in diminuzione a 25,4 °C e umidità 57%. Vento debole da SO a ~2,0 m/s (raffiche 1,9 m/s). Pressione stabile a 1011 hPa. Precipitazioni: 0 mm. Buone condizioni per attività notturne o prime ore all'aperto.

Mattina (06:00)nubi sparse, temperatura 25,8 °C, umidità in calo al 50%. Vento molto debole da O-SO a ~1,0 m/s. Pressione 1012 hPa, rugiada a 14,9 °C. Precipitazioni: 0 mm. Aria relativamente più secca rispetto alla notte.

Mezza mattinata (09:00)nubi sparse ma soleggiamento in aumento: 30,2 °C, umidità 42%; sensazione termica simile (feels like 30,2 °C). Vento da NE a ~3,5 m/s (raffiche 2,5 m/s). Precipitazioni: 0 mm. Mattinata che evolve rapidamente verso temperature estive elevate.

Mezzogiorno (12:00)cielo parzialmente nuvoloso con temperature in crescita: 32,8 °C, umidità 45% e sensazione termica percepita più alta (feels like 34,6 °C). Vento teso da ENE intorno a 5,2 m/s con raffiche simili. Pressione 1011 hPa. Precipitazioni: 0 mm. Si consiglia attenzione al sole nelle ore centrali.

Primo pomeriggio (15:00)prevalenza di sole con poche nubi e picco di caldo: temperatura massima prevista 34,8 °C, umidità 49% ma sensazione di calore accentuata (feels like 39,9 °C). Vento da E-ENE intorno a 5,4 m/s, raffiche fino a 7,1 m/s. Pressione in lieve diminuzione (1009 hPa). Precipitazioni: 0 mm. Massima attenzione per persone sensibili al caldo.

Tardo pomeriggio (18:00)nubi sparse e graduale calo delle temperature: 31,9 °C, umidità in aumento al 59% con sensazione ancora calda (feels like 36,5 °C). Vento più debole da SE a ~2,7 m/s (raffiche 2,6 m/s). Pressione 1010 hPa. Precipitazioni: 0 mm. Serata che si avvicina con clima ancora umido.

Sera (21:00)nubi sparse tendenti ad aumentare, temperatura 28,9 °C e umidità 62%; sensazione termica 31,1 °C. Vento debole da S-SO a ~2,9 m/s (raffiche 2,9 m/s). Pressione 1011 hPa, visibilità 10.000 m. Precipitazioni: 0 mm. Notte calda e umida in avvio.

Riepilogo del giorno

Giornata complessivamente stabile e praticamente senza precipitazioni a Rimini il 19 agosto 2026. Massima prevista intorno ai 34,8 °C nel primo pomeriggio (15:00) con sensazione di calore accentuata (fino a ~39,9 °C). Minime notturne e pre-alba intorno ai 25–28 °C, vento generalmente debole-moderato con punte di raffica fino a ~7 m/s e aumento dell'umidità nelle ore serali. Consigli: protezione solare nelle ore centrali, idratazione e attenzione per fasce sensibili al caldo.

Previsioni meteo 19 agosto 2026

00:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +28.1° (perc. +29.9°)
Precip. -
Vento 2.3 S (max 2.4)
Umidità 63%
03:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +25.4° (perc. +25.5°)
Precip. -
Vento 2.0 SO (max 1.9)
Umidità 57%
06:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +25.8° (perc. +25.7°)
Precip. -
Vento 1.0 SO (max 1.3)
Umidità 50%
09:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +30.2° (perc. +30.2°)
Precip. -
Vento 3.5 NE (max 2.5)
Umidità 42%
12:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +32.8° (perc. +34.6°)
Precip. -
Vento 5.2 E (max 5.2)
Umidità 45%
15:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +34.8° (perc. +39.9°)
Precip. -
Vento 5.4 E (max 7.1)
Umidità 49%
18:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +31.9° (perc. +36.5°)
Precip. -
Vento 2.7 SE (max 2.6)
Umidità 59%
21:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +28.9° (perc. +31.1°)
Precip. -
Vento 2.9 SO (max 2.9)
Umidità 62%
24:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +28.8° (perc. +32.6°)
Precip. -
Vento 2.6 SO (max 3.1)
Umidità 72%
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