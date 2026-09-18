Meteo Rimini, 19 settembre 2026: piogge notturne e serata in rasserenamento

Previsioni per Rimini il 19 settembre 2026: notte con pioggia leggera, variabilità diurna e cieli sereni in serata. Dettagli per ogni fascia oraria.

L'autunno prende la scena a Rimini: la giornata del 19 settembre 2026 si apre con fenomeni deboli nella notte, poi alterna nube e schiarite con qualche pioggia di breve durata durante il giorno, per chiudere con una serata più stabile. Di seguito il quadro orario per organizzare la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) – pioggia leggera. Temperatura intorno a 20.2 °C, umidità molto elevata (94%) e pressione 1018 hPa. Pioggia prevista di circa 1.15 mm nelle tre ore, nuvolosità ridotta (23%) ma visibilità limitata a ~7.5 km. Vento moderato da SO a ~3.4 m/s con raffiche fino a 5.9 m/s.

Prima mattina (03:00) – poche nuvole e tendenza a miglioramento. Temperatura in calo a circa 18.1 °C, umidità ancora alta (94%). Probabilità di precipitazioni molto bassa (pop 1%). Vento debole da Ovest a ~1.7 m/s, visibilità piena (10 km).

Mattina (06:00) – cielo coperto ma precipitazioni limitate. Temperatura attorno a 19.3 °C, umidità al 95% e pressione 1020 hPa. Nuvolosità molto estesa (98%) con scarsa probabilità di pioggia sostenuta (pop 12%). Vento intorno a 3.3 m/s, raffiche fino a ~6.5 m/s; visibilità ridotta (~5.7 km).

Mezza mattinata (09:00) – cielo molto nuvoloso; aumento della temperatura fino a circa 22.2 °C. Umidità in calo (78%) e pressione 1022 hPa. Possibili residui di copertura nuvolosa, probabilità di pioggia moderata (pop 36%). Vento da O-NO a ~3.0 m/s con raffiche fino a 7.0 m/s.

Mezzogiorno (12:00) – brevi piovaschi possibili. Temperatura intorno a 22.2 °C, umidità scesa al 66% e pressione stabile a 1022 hPa. Pioggia leggera stimata 0.12 mm nelle tre ore; nuvolosità variabile (68%). Vento leggero da N a ~2.2 m/s, raffiche fino a ~6.3 m/s.

Primo pomeriggio (15:00) – pioggia leggera intermittente. Temperatura in lieve calo a 20.1 °C, umidità 69% e pressione 1021 hPa. Precipitazioni previste 0.46 mm nelle tre ore, nuvolosità parziale (31%). Vento debole da N-NE a ~2.2 m/s, raffiche fino a ~5.4 m/s.

Tardo pomeriggio (18:00) – cielo sereno e condizioni più stabili. Temperatura circa 19.9 °C, umidità 84% e pressione 1022 hPa. Nessuna preciprazione prevista (pop 0), nubi residue molto scarse (7%). Vento quasi calmo, ~0.3 m/s con raffica minima.

Sera (21:00) – cielo sereno e nottata tranquilla. Temperatura intorno a 19.6 °C, umidità elevata (94%) e pressione 1023 hPa. Nessuna precipitazione prevista, visibilità buona. Vento debole a ~1.1 m/s con raffiche fino a ~2.3 m/s.

Riepilogo del giorno

A Rimini il 19 settembre 2026 la giornata comincerà con pioggia leggera nella notte e umidità elevata; seguirà una mattinata grigia con cielo coperto e modesta possibilità di pioggia. Tra mezzogiorno e primo pomeriggio sono attesi brevi rovesci leggeri, mentre il tardo pomeriggio e la serata saranno in netto miglioramento con cieli sereni e venti deboli. Temperature tra ~18 °C e ~22 °C; vento generalmente debole, raffiche localmente fino a ~7 m/s.