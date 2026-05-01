Meteo Rimini, 2 maggio 2026: giornata soleggiata con venti deboli e temperature primaverili

A Rimini il 2 maggio 2026 tempo stabile e cielo sereno: temperature tra ~11°C e ~18°C, venti deboli, nessuna precipitazione attesa.

L'arrivo del 2 maggio a Rimini porta con sé una giornata all'insegna della stabilità atmosferica e del sole. Le condizioni saranno generalmente serene e adatte ad attività all'aperto, ma con escursione termica tra notte e pomeriggio: nei paragrafi seguenti trovate il quadro orario dettagliato per organizzare la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo sereno, temperatura 10.99 °C (sensazione 9.48 °C). Pressione elevata a 1027 hPa, umidità 51%. Venti deboli da Ovest-Sud-Ovest (~256°) a 2.72 m/s con raffiche fino a 2.77 m/s. Visibilità 10 km. Precipitazioni assenti (0 mm, prob. 0%).

Prima mattina (03:00) — Ancora cielo sereno e temperature prossime a 10.78 °C (feels_like 9.19 °C). Pressione 1026 hPa, umidità in leggero calo al 49%. Vento debole da Ovest-Sud-Ovest (~252°) a 2.29 m/s, raffiche 2.35 m/s. Nessuna pioggia prevista.

Mattina (06:00) — Cielo sereno con un rialzo termico a 12.91 °C (sensazione 11.56 °C). Pressione 1027 hPa, umidità 50%. Venti molto deboli da Ovest (~267°) intorno a 1.77 m/s, raffiche fino a 2.08 m/s. Condizioni ottime per attività all'aperto.

Mezza mattinata (09:00) — Sole prevalente e temperatura in crescita a 16.65 °C (feels_like 15.55 °C). Pressione 1026 hPa, umidità 45%. Vento leggero da Nord (~358°) a 2.11 m/s, raffiche 2.13 m/s. Giornata asciutta e limpida.

Mezzogiorno (12:00) — Cielo sereno con temperatura 17.62 °C (sensazione 16.69 °C). Pressione 1025 hPa, umidità 48%. Vento debole da Nord-Est (~53°) a 2.68 m/s, raffiche 2.14 m/s. Nessuna precipitazione attesa.

Primo pomeriggio (15:00) — Condizioni ancora stabili, massima prevista intorno a 17.90 °C (feels_like 16.97 °C). Pressione in lieve calo a 1023 hPa, umidità 47%. Vento molto debole da Est (~93°) a 1.70 m/s, raffiche fino a 1.44 m/s. Giorno ideale per passeggiate o attività all'aperto.

Tardo pomeriggio (18:00) — Leggero calo termico a 15.62 °C (sensazione 14.65 °C). Pressione 1022 hPa, umidità 54%. Vento debole da Sud-Est (~133°) intorno a 1.66 m/s, raffiche 1.58 m/s. Cielo sempre sereno, con assenza di pioggia.

Sera (21:00) — Tempo calmo e cielo sereno con 14.19 °C (feels_like 13.13 °C). Pressione 1022 hPa, umidità 56%. Vento debole da Sud (~181°) a 2.53 m/s con raffiche fino a 2.59 m/s. Leggera presenza di nubi molto sparse (1% copertura). Visibilità buona. Precipitazioni: 0 mm.

Riepilogo del giorno

A Rimini il 2 maggio 2026 si prevede una giornata prevalentemente soleggiata e stabile, con assenza di precipitazioni e venti generalmente deboli (1,7–2,7 m/s). Le temperature oscilleranno tra una minima notturna intorno a 10.8 °C e una massima pomeridiana vicino a 17.9 °C. Pressione atmosferica alta (1022–1027 hPa) e visibilità buona: condizioni favorevoli per attività all'aperto e spostamenti.

Nota: le previsioni orarie si basano sui dati disponibili e possono subire variazioni; per aggiornamenti in tempo reale consultare i servizi meteorologici locali.