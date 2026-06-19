Meteo Rimini — 20 giugno 2026: giornata calda e per lo più serena
A Rimini, il 20 giugno 2026: sole prevalente, temperature fino a ~31°C, precipitazioni assenti. Dettagli orari e consigli pratici.
L'estate entra in scena: per Rimini il 20 giugno 2026 si profila una giornata generalmente asciutta e calda, con ampie schiarite e brezze leggere. Nelle righe che seguono troverete il quadro orario per organizzarvi al meglio, dalle ore più miti della notte alle temperature più spinte del primo pomeriggio.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00): Temperatura sui 23,2 °C, umidità intorno al 61% e nubi sparse (77% di copertura). Vento debole da sud (≈1,7 m/s, raffiche fino a 1,7 m/s). Probabilità di precipitazioni nulla: precipitazioni previste 0 mm. Condizioni miti e piuttosto stabili per le ore notturne.
Prima mattina (03:00): Intorno alle 21,7 °C con poche nuvole (copertura ~16%). Umidità leggermente inferiore (59%). Vento ancora debole da SSE (≈1,6 m/s). Notte tranquilla: cielo aperto a tratti, ideale per chi cerca temperature più fresche.
Mattina (06:00): Salita a 26,4 °C e cielo sereno; umidità in calo (51%). Vento debole da NW (≈1,3 m/s). Nessuna precipitazione prevista. Ottime condizioni per attività all'aperto già dalle prime ore del mattino.
Mezza mattinata (09:00): Già 29,8 °C e cielo sereno, umidità intorno al 43%. Vento leggero da NE (≈3,0 m/s). Comfort in diminuzione: sole intenso, consigliata protezione solare per le attività all'aperto.
Mezzogiorno (12:00): Massime in avvicinamento, 30,9 °C (percepita ~31,0 °C), umidità bassa 42% e cielo sereno. Vento moderato debole da NE (≈3,5 m/s, raffiche fino a ~2,9 m/s). Precipitazioni assenti. Picco di calore: attenzione alle ore centrali.
Primo pomeriggio (15:00): Ancora caldo con 30,3 °C, umidità 46% e cielo in gran parte sereno (nuvolosità minima). Vento da E-NE intorno a 4,1 m/s con raffiche fino a 4,4 m/s. Condizioni ideali per mare o attività all'aperto ma con precauzioni per il caldo.
Tardo pomeriggio (18:00): Leggero calo a 28,7 °C, umidità 50% e cielo sereno. Vento intorno a 3,1 m/s da ENE. Sera in avvio calda ma più confortevole rispetto a metà giornata; precipitazioni comunque assenti.
Sera (21:00): Temperatura sui 25,7 °C, umidità 55% e cielo sereno. Vento debole da SE (≈1,8 m/s). Notte che resterà mite e stabile, senza fenomeni significativi.
Riepilogo del giorno
Giornata asciutta e prevalentemente soleggiata a Rimini il 20 giugno 2026, con massime intorno ai 31 °C nelle ore centrali. Venti deboli‑moderati, umidità in graduale aumento la sera. Probabilità di pioggia praticamente nulla (0 mm attesi). Consigli: protezione solare nelle ore centrali, idratazione e attenzione al calore durante il giorno.