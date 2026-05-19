Meteo Rimini — 20 maggio 2026: giornata stabile con cieli variabili

Previsioni per Rimini, 20 maggio 2026: temperature miti fino a 21°C, cielo tra nubi sparse e coperto, vento debole. Dettaglio orario nella previsione.

La giornata di mercoledì 20 maggio 2026 a Rimini si presenta sotto l'egida di un'area di alta pressione: nessuna pioggia attesa e condizioni generalmente stabili. Gli orari mostrano un'alternanza tra nubi sparse e fasi di cielo più compatto, con temperature piacevoli e brezze deboli. Di seguito il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): Temperature intorno a 14,8 °C, umidità 74% e pressione 1020 hPa. Cielo con nubi sparse (copertura ~80%), visibilità 10.000 m. Vento debole da ovest-sudovest a circa 2,7 m/s (raffiche fino a 2,9 m/s). Probabilità di precipitazioni: 0% (0 mm).

Prima mattina (03:00): Minimi notturni vicini a 14,4 °C, umidità 75% e pressione ancora 1020 hPa. Cielo con nubi sparse ma schiarite possibili (copertura ~47%). Vento leggero a 2,4 m/s da sud-ovest, raffiche fino a 2,5 m/s. Visibilità piena, precipitazioni assenti.

Mattina (06:00): Mattinata fresca con 16,99 °C, umidità 69% e pressione in lieve aumento a 1022 hPa. Cielo irregolare con nubi sparse (~54%). Vento debole a 2,2 m/s da nord-ovest, raffiche intorno a 2,8 m/s. Nessuna precipitazione prevista.

Mezza mattinata (09:00): Salita delle temperature fino a 20,3 °C, umidità in calo al 62% e pressione 1022 hPa. Cielo generalmente con nubi sparse (copertura ~42%), condizioni adatte ad attività all'aperto. Vento leggero da nord-nordovest a 3,4 m/s (raffiche 3,5 m/s).

Mezzogiorno (12:00): Picco termico della giornata intorno a 20,98 °C, umidità 60% e pressione 1022 hPa. Cielo ancora a tratti nuvoloso con nubi sparse (~44%). Vento moderatamente debole da nord-est a 3,4 m/s con raffiche fino a 3,0 m/s. Nessuna pioggia attesa.

Primo pomeriggio (15:00): Temperature stazionarie attorno a 20,5 °C, umidità 61% e pressione 1021 hPa. Il cielo si farà via via più coperto: cielo coperto (100% di copertura). Vento in calo a circa 2,0 m/s (raffiche 2,0–2,1 m/s). Assenza di precipitazioni prevista.

Tardo pomeriggio (18:00): Temperature in calo a 18,6 °C, umidità 68% e pressione 1021 hPa. Cielo ancora coperto (circa 97%), visibilità buona. Vento molto debole da sud-ovest a 1,2 m/s (raffica 1,2 m/s). Precipitazioni non previste.

Sera (21:00): Serata mite con circa 17,1 °C, umidità 71% e pressione in leggero aumento a 1023 hPa. Cielo prevalentemente coperto (92%), vento debole a 1,7 m/s da sud-ovest (raffiche fino a 1,6–1,7 m/s). Nessuna pioggia attesa.

Riepilogo del giorno

Giornata stabile e asciutta a Rimini il 20 maggio 2026, sotto un campo di alta pressione: assenza di precipitazioni, temperature tra circa 14–21 °C, cielo tra nubi sparse e cielo coperto, vento generalmente debole (1–3,5 m/s). Pressione attorno ai 1020–1023 hPa, condizioni favorevoli per attività all'aperto ma con cielo spesso nuvoloso nelle ore pomeridiane.