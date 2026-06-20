Meteo Rimini, 21 giugno 2026: giornata estiva con cielo sereno e picco intorno a 32.7 °C

Rimini, 21 giugno 2026 — giornata prevalentemente soleggiata, temperature fino a ~32.7 °C e scarsa ventilazione. Nessuna precipitazione attesa.

L'estate entra in scena a Rimini: domani, 21 giugno 2026, il quadro meteorologico promette una giornata prevalentemente asciutta e soleggiata con temperature che saliranno sensibilmente durante le ore centrali. Leggi il dettaglio orario per organizzare la tua giornata in spiaggia o in città.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

Condizione: poche nuvole .

. Temperatura: 24.2 °C, umidità 59% (punto di rugiada 15.8 °C).

Pressione: 1021 hPa; visibilità: 10 000 m.

Vento: molto debole da S (182°) a 0.3 m/s, raffica 1.0 m/s.

Precipitazioni: probabilità 0% — nessuna pioggia prevista.

Prima mattina (03:00)

Condizione: cielo sereno .

. Temperatura: 23.1 °C, umidità 57%.

Pressione: 1021 hPa; visibilità: 10 000 m.

Vento: debole da WSW (242°) a 1.6 m/s, raffica 1.6 m/s.

Precipitazioni: 0% — tempo asciutto e temperature miti.

Mattina (06:00)

Condizione: cielo sereno all'alba.

all'alba. Temperatura: 26.3 °C, umidità 51% (punto di rugiada 15.5 °C).

Pressione: 1023 hPa; visibilità: 10 000 m.

Vento: debole da NW (318°) a 2.0 m/s, raffica 2.0 m/s.

Precipitazioni: 0% — inizio mattinata già caldo e asciutto.

Mezza mattinata (09:00)

Condizione: cielo sereno .

. Temperatura: 30.2 °C, umidità 45%.

Pressione: 1023 hPa; visibilità: 10 000 m.

Vento: leggero da NNE (34°) a 3.0 m/s, raffica 2.2 m/s.

Precipitazioni: 0% — rapido aumento termico con aria molto secca.

Mezzogiorno (12:00)

Condizione: cielo sereno e pieno soleggiamento.

e pieno soleggiamento. Temperatura: 32.7 °C, umidità 45%; temperatura percepita: ~34.3 °C.

Punto di rugiada 16.9 °C; pressione: 1023 hPa.

Vento: debole da NE (53°) a 3.6 m/s, raffica 2.8 m/s.

Precipitazioni: 0% — massima insolazione della giornata, attenzione al caldo diretto.

Primo pomeriggio (15:00)

Condizione: cielo sereno .

. Temperatura: 30.2 °C, umidità 49%; temperatura percepita: ~31.1 °C.

Punto di rugiada 17.9 °C; pressione: 1022 hPa.

Vento: debole da ENE (67°) a 3.3 m/s, raffica 3.3 m/s.

Precipitazioni: 0% — caldo ancora marcato, ventilazione leggera.

Tardo pomeriggio (18:00)

Condizione: poche nuvole .

. Temperatura: 28.6 °C, umidità 51%.

Pressione: 1021 hPa; visibilità: 10 000 m.

Vento: molto debole da E (93°) a 0.6 m/s, raffica 0.6 m/s.

Precipitazioni: 0% — serata che si scalda lentamente, cielo in prevalenza limpido.

Sera (21:00)

Condizione: nubi sparse .

. Temperatura: 25.5 °C, umidità 61% (punto di rugiada 17.0 °C).

Pressione: 1022 hPa; visibilità: 10 000 m.

Vento: debole da SSW (197°) a 1.0 m/s, raffica 1.2 m/s.

Precipitazioni: 0% — serata calda e in prevalenza asciutta, aumento della nuvolosità portato da correnti deboli.

Riepilogo del giorno

Giornata tipicamente estiva a Rimini: prevalentemente soleggiata, nessuna precipitazione attesa (0% di probabilità), venti deboli e temperature in aumento fino a un picco di circa 32.7 °C a mezzogiorno. Umidità moderata e sensazione di caldo accentuata nelle ore centrali. Consigli: protezione solare e idratazione nelle ore più calde.