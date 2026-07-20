Meteo Rimini 21 luglio 2026: giornata calda con acquazzoni nel tardo pomeriggio

Rimini, 21 luglio 2026 — giornata estiva con nubi e piogge in arrivo dal primo pomeriggio; dettagli orari e consigli per la sera.

L'estate a Rimini mantiene il suo carattere: temperature miti e umidità significativa, con un aumento dell'instabilità nelle ore centrali e serali. Leggi i dettagli per pianificare la giornata in spiaggia, in città o durante gli spostamenti.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

La notte inizierà con poche nuvole e temperature attorno ai 24,2 °C. Umidità elevata (82%) e sensazione di caldo contenuta dal lieve vento di circa 0,9 m/s da sud-ovest. Visibilità buona (10 km). Bassa probabilità di pioggia (3%).

Prima mattina (03:00)

Al mattino presto si prevedono nubi sparse con un calo termico a 21,1 °C e umidità ancora alta (83%). Vento debole intorno a 1,0 m/s da ovest-nord-ovest. Condizioni generalmente stabili, senza precipitazioni attese.

Mattina (06:00)

La prima mattinata vedrà nubi sparse e una risalita termica a 24,0 °C. Umidità in diminuzione (73%) e vento debole da nord-ovest (circa 1,4 m/s). Tempo asciutto e cielo variabile, adatto alle attività all'aperto.

Mezza mattinata (09:00)

Verso metà mattina il termometro raggiungerà i 27,7 °C con cielo ancora parzialmente nuvoloso. Il vento aumenterà a circa 3,9 m/s da nord-est; umidità intorno al 61%. Le condizioni restano in prevalenza asciutte ma l'atmosfera diventa più calda e piacevolmente ventilata.

Mezzogiorno (12:00)

Nel primo pomeriggio è attesa pioggia leggera: temperatura su 26,5 °C, umidità 60%. Precipitazioni previste intorno a 0,9 mm nelle tre ore. Vento moderato da nord-est intorno a 5,3 m/s con raffiche. È consigliabile portare un riparo per brevi acquazzoni.

Primo pomeriggio (15:00)

L'instabilità aumenta e continuerà pioggia leggera con accumulo di circa 1,0 mm. Temperature in lieve aumento a 27,6 °C, umidità 58% e vento attorno a 3,9 m/s. Fenomeni localizzati: restare aggiornati se si programmano attività all'aperto.

Tardo pomeriggio (18:00)

Fase più significativa della giornata: possibile pioggia moderata con accumulo stimato in 5,2 mm nelle tre ore. Temperatura scenderà a 22,1 °C, umidità elevata (82%) e visibilità ridotta (circa 2,4 km). Vento debole (circa 1,6 m/s). Attendere temporali o rovesci più intensi e possibili disagi locali.

Sera (21:00)

La serata rimane instabile con pioggia leggera prevista (circa 2,5 mm nelle tre ore) e temperatura intorno ai 21,7 °C. Umidità molto alta (88%) e vento debole intorno a 2,5 m/s. Condizioni favorevoli a precipitazioni residue: attenzione agli spostamenti serali.

Riepilogo del giorno

A Rimini il 21 luglio 2026 sarà una giornata estiva caratterizzata da temperature calde nella prima parte e da un aumento dell'instabilità dal primo pomeriggio: precipitazioni da deboli a moderate concentrate tra le ore 12:00 e 21:00, con il picco di intensità nel tardo pomeriggio. Consigli: prevedere un riparo per la pioggia, moderare spostamenti durante le ore di maggiore instabilità e verificare aggiornamenti meteo in caso di eventi temporaleschi localizzati.