Meteo Rimini - 21 maggio 2026: giornata stabile e temperature miti

Rimini, 21 maggio 2026 — tempo generalmente sereno con poche nubi, vento debole e temperature tra 16° e 22°C. Scopri il dettaglio orario.

Una giornata complessivamente stabile attende Rimini il 21 maggio 2026. Le condizioni rimarranno prevalentemente soleggiate con modesta variabilità di nubi nel pomeriggio e brezze deboli. Di seguito il dettaglio orario per orientare attività all'aperto e spostamenti.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): cielo sereno, temperatura intorno a 17.1 °C, umidità 65%, pressione 1023 hPa. Vento debole da Sud-Ovest a circa 2.0 m/s con raffiche fino a 1.95 m/s. Visibilità 10.000 m. Precipitazioni previste: 0 mm (0% di probabilità).

Prima mattina (03:00): poche nuvole, temperatura in lieve calo a 15.8 °C, umidità 59%, pressione 1024 hPa. Vento debole da Ovest-Sud-Ovest a 2.3 m/s, raffiche fino a 2.4 m/s. Condizioni tranquille e asciutte, visibilità 10.000 m.

Mattina (06:00): ancora poche nuvole, temperatura attorno a 18.3 °C, umidità 59%, pressione 1025 hPa. Vento debole da Ovest-Nord-Ovest a circa 2.1 m/s. Mattinata ideale per attività all'aperto, precipitazioni assenti.

Mezza mattinata (09:00): cielo sereno, temperatura in aumento a 21.7 °C, umidità 55%, pressione 1025 hPa. Vento molto debole da Nord a 2.3 m/s. Sole prevalente; ottime condizioni per mare e passeggiate.

Mezzogiorno (12:00): giornata soleggiata con cielo sereno, temperatura massima prevista intorno a 22.2 °C, umidità 56%, pressione 1024 hPa. Vento da Nord-Est a circa 3.1 m/s con raffiche fino a 2.4 m/s. Nessuna precipitazione attesa.

Primo pomeriggio (15:00): comparsa di nubi sparse, temperatura circa 22.1 °C, umidità 57%, pressione 1023 hPa. Vento debole da Est intorno a 2.6 m/s. Condizioni ancora stabili; precipitazioni: 0 mm (0%).

Tardo pomeriggio (18:00): nubi sparse con temperatura in lieve calo a 20.1 °C, umidità 66%, pressione 1023 hPa. Vento debole da Sud-Est a 2.5 m/s, raffiche fino a 2.7 m/s. Tempo asciutto e piacevole per attività serali.

Sera (21:00): cielo con poche nuvole, temperatura intorno a 18.3 °C, umidità 62%, pressione 1025 hPa. Vento debole da Sud a circa 2.2 m/s. Visibilità 10.000 m, nessuna precipitazione prevista.

Riepilogo del giorno

Giornata sostanzialmente stabile e asciutta a Rimini il 21 maggio 2026, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso e temperature comprese tra circa 15.8 °C nelle ore più fresche e 22.2 °C al picco diurno. Venti deboli, visibilità ottima e precipitazioni assenti. Consiglio pratico: portare una giacca leggera per la notte e le prime ore del mattino; giornata favorevole per attività all'aperto.