Meteo Rimini — 21 marzo 2026: giornata fresca e prevalentemente nuvolosa
Previsioni per Rimini, 21 marzo 2026: cielo per lo più coperto, temperature tra 7–12°C, vento debole. Nessuna pioggia attesa.
La giornata di domenica 21 marzo a Rimini si presenta con un ritmo tranquillo: assenza di precipitazioni e prevalenza di nubi, ma senza fenomeni significativi. I dettagli orari mostrano una variabilità contenuta nelle temperature e venti generalmente deboli — utile per chi programma attività all'aperto o una passeggiata sul lungomare.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00): cielo con poche nuvole, temperatura intorno a 9,5°C (sensazione termica ~8,6°C). Vento debole da ovest-nord-ovest a circa 2,0 m/s con raffiche fino a 2,4 m/s. Visibilità buona (10 km). Probabilità di precipitazioni: 0% (0 mm).
Prima mattina (03:00): aumento della nuvolosità a cielo coperto, temperatura in calo a 7,6°C (sensazione ~5,7°C). Vento orientato da ovest intorno a 3,0 m/s. Umidità intorno al 65%. Nessuna precipitazione prevista.
Mattina (06:00): prevale ancora il cielo coperto, con temperature stabili vicino a 7,6°C e sensazione termica attorno a 5,8°C. Vento debole da ovest (~2,7 m/s). Condizioni asciutte e visibilità buona.
Mezza mattinata (09:00): cielo coperto ma tendenza a lieve incremento termico, 11,0°C di temperatura reale (sensazione ~9,7°C). Vento debole da nord-ovest intorno a 2,3 m/s. Nessuna pioggia attesa.
Mezzogiorno (12:00): giornata ancora dominata dalle nuvole (cielo coperto), temperatura massima prevista intorno a 12,4°C (sensazione ~11,2°C). Vento da nord-est debole-moderato a circa 3,6 m/s, con raffiche fino a 4,2 m/s. Precipitazioni assenti.
Primo pomeriggio (15:00): condizioni simili al mezzogiorno, cielo coperto e temperatura su 12,0°C (sensazione ~10,7°C). Vento leggermente più debole, circa 2,9 m/s con raffiche attorno a 4,3 m/s. Tempo asciutto.
Tardo pomeriggio (18:00): graduale diminuzione della temperatura a 10,0°C (sensazione ~8,9°C). Il cielo rimane coperto, vento molto debole da nord-nord-ovest intorno a 1,4 m/s. Visibilità buona e piogge assenti.
Sera (21:00): serata con cielo coperto, temperatura sui 9,4°C; vento quasi calmo da sud a 0,8 m/s. Umidità in aumento (circa 73%). Non sono previste precipitazioni.
Riepilogo del giorno
Giornata complessivamente nuvolosa e asciutta a Rimini il 21 marzo 2026, con temperature tra circa 7–12°C e vento generalmente debole (mediamente 0,8–3,6 m/s). Probabilità di precipitazioni nulla: nessuna pioggia attesa (0 mm). Condizioni ideali per attività all'aperto senza problemi legati al maltempo, ma con abbigliamento adatto a temperature fresche.