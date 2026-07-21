Meteo Rimini, 22 luglio 2026: notte con piogge deboli, poi prevale il sole e temperature intorno a 28°C

Rimini, 22 luglio 2026 — piogge leggere nella notte e primo mattino, poi una giornata in prevalenza soleggiata con temperature fino a 28°C e vento debole.

La giornata del 22 luglio 2026 a Rimini si apre con una breve fase instabile nelle ore notturne e di primo mattino, poi evolve verso condizioni più asciutte e in prevalenza soleggiate. Di seguito il quadro orario dettagliato e un riepilogo finale per pianificare al meglio attività e spostamenti.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00 - 03:00): Attesi fenomeni di pioggia leggera nelle prime ore della notte. Alle 00:00 la temperatura si attesta sui 22,4 °C con umidità alta (91%) e precipitazione prevista intorno a 0,76 mm nelle tre ore successive (probabilità 100%). Vento debole da NW a circa 1,2 m/s con raffiche fino a 2,1 m/s. Visibilità buona (10 km).

Prima mattina (03:00 - 06:00): La pioggia prosegue debole ma in attenuazione: alle 03:00 temperatura 21,8 °C, precipitazione indicativa 0,54 mm e probabilità di pioggia ~78%. Nuvolosità elevata (circa 95%) e vento leggero da nord intorno a 2,7 m/s con raffiche fino a 5,7 m/s. Si consiglia cautela su superfici bagnate.

Mattina (06:00 - 09:00): Verso l'alba il maltempo tende a esaurirsi: alle 06:00 ancora tracce di pioggia leggera (circa 0,1 mm), temperatura 23,5 °C, umidità in diminuzione (70%). Vento debole da nord attorno a 4,0 m/s con raffiche fino a 5,6 m/s. Nuvolosità residua (68%).

Mezza mattinata (09:00 - 12:00): Nuvolosità irregolare con nubi sparse e tendenza a schiarite: alle 09:00 temperatura 25,1 °C, cielo parzialmente nuvoloso (61%) e venti deboli da NE intorno a 4,8 m/s. Probabilità di pioggia trascurabile.

Mezzogiorno (12:00 - 15:00): La parte centrale della giornata risulterà la più calda e asciutta: alle 12:00 prevista temperatura massima intorno a 28,1 °C, umidità in calo (55%) e cieli per lo più con nubi sparse. Vento debole da NE intorno a 4,1 m/s. Condizioni favorevoli per attività all'aperto ma attenzione al caldo nelle ore centrali.

Primo pomeriggio (15:00 - 18:00): Tra le 15:00 e le 18:00 si prevede prevalenza di cielo sereno, con temperatura intorno a 27,6 °C alle 15:00 e lieve calo a 26,8 °C alle 18:00. Umidità intorno al 47% e vento generalmente debole (3–4 m/s), con cielo limpido da metà pomeriggio.

Tardo pomeriggio (18:00 - 21:00): Serata in attenuazione termica ma ancora piacevole: alle 18:00 26,8 °C, nuvolosità praticamente nulla (1–2%) e vento debole da est-sud-est intorno a 1,7 m/s. Condizioni stabili e cielo sereno.

Sera (21:00 - 24:00): Notte successiva asciutta e serena: alle 21:00 temperatura 23,4 °C, umidità in diminuzione (49%) e vento molto debole (~1,5 m/s). Cielo sereno e visibilità ottima; nessuna precipitazione prevista nelle ore serali.

Riepilogo del giorno

In sintesi, il 22 luglio 2026 a Rimini partirà con piogge leggere nella notte e nel primo mattino (accumulo complessivo atteso modesto, circa 1,4 mm nelle prime ore), poi il tempo migliorerà rapidamente: dal mattino in graduale rasserenamento fino a una giornata prevalentemente soleggiata con massima intorno a 28 °C. Venti generalmente deboli (massime raffiche previste ~5,6 m/s). La probabilità di precipitazioni scende significativamente dopo le prime ore, ma si raccomanda di considerare l'umidità residua al mattino e la possibile presenza di tratti bagnati sulle strade.

Nota sulla previsione: le condizioni indicate sono basate sui modelli a breve termine e presentano un grado di incertezza, soprattutto per quanto riguarda la persistenza dei fenomeni notturni; per aggiornamenti in tempo reale consultare le successive emissioni meteo.