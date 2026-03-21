Meteo Rimini — 22 marzo 2026: variabilità con lieve pioggia a mezzogiorno e temperature miti

Rimini, 22 marzo 2026: notte coperta, schiarite in giornata e un breve piovasco a mezzogiorno. Venti deboli, massime intorno a 13°C.

Domani a Rimini si profila una giornata generalmente tranquilla ma variabile: la notte parte con cielo coperto, poi alternanza di nubi e schiarite durante la giornata e un breve episodio di pioggia leggera intorno a mezzogiorno. Le condizioni non presentano criticità, ma vale la pena avere un ombrello a portata di mano nelle ore centrali.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

Condizione principale: cielo coperto .

. Temperatura: 8,2 °C (percepita 6,4 °C).

(percepita 6,4 °C). Umidità: 75%, pressione 1013 hPa.

Vento: debole da Ovest-SudOvest (≈251°) a 2,9 m/s (raffiche 2,5 m/s).

(raffiche 2,5 m/s). Copertura nuvolosa: 98%, visibilità 10 km. Probabilità di precipitazioni: 0.

Prima mattina (03:00)

Condizione principale: cielo coperto ma con tendenza a diradamento delle nubi.

ma con tendenza a diradamento delle nubi. Temperatura: 7,6 °C (percepita 5,6 °C).

(percepita 5,6 °C). Umidità: 73%, pressione 1013 hPa.

Vento: debole da Ovest-SudOvest (≈251°) a 3,1 m/s (raffiche 2,9 m/s).

(raffiche 2,9 m/s). Copertura nuvolosa: 86%, visibilità 10 km. Probabilità di precipitazioni: 0.

Mattina (06:00)

Condizione principale: nubi sparse con cieli che pian piano si aprono.

con cieli che pian piano si aprono. Temperatura: 7,6 °C (percepita 5,8 °C).

(percepita 5,8 °C). Umidità: 74%, pressione 1013 hPa.

Vento: debole da Ovest-SudOvest (≈250°) a 2,8 m/s (raffiche 2,6 m/s).

(raffiche 2,6 m/s). Copertura nuvolosa: 78%, visibilità 10 km. Probabilità di precipitazioni: 0.

Mezza mattinata (09:00)

Condizione principale: poche nuvole , schiarite più ampie.

, schiarite più ampie. Temperatura: 11,9 °C (percepita 10,8 °C).

(percepita 10,8 °C). Umidità: 62%, pressione 1014 hPa.

Vento: debole da Nord-Ovest (≈296°) a 2,1 m/s (raffiche 0,9 m/s).

(raffiche 0,9 m/s). Copertura nuvolosa: 13%, visibilità 10 km. Probabilità di precipitazioni: 0.

Mezzogiorno (12:00)

Condizione principale: pioggia leggera intermittente (breve rovescio previsto).

intermittente (breve rovescio previsto). Temperatura: 12,9 °C (percepita 11,8 °C).

(percepita 11,8 °C). Umidità: 56%, pressione 1014 hPa.

Precipitazioni attese: circa 0,1 mm nelle tre ore; probabilità 20%.

nelle tre ore; probabilità 20%. Vento: debole da Est-NordEst (≈68°) a 3,4 m/s (raffiche 3,1 m/s).

(raffiche 3,1 m/s). Copertura nuvolosa: 10%, visibilità 10 km.

Primo pomeriggio (15:00)

Condizione principale: poche nuvole , tempo in generale asciutto dopo il rovescio.

, tempo in generale asciutto dopo il rovescio. Temperatura: 12,4 °C (percepita 11,3 °C).

(percepita 11,3 °C). Umidità: 61%, pressione 1013 hPa.

Vento: debole da Est (≈81°) a 3,7 m/s (raffiche 4,0 m/s).

(raffiche 4,0 m/s). Copertura nuvolosa: 23%, visibilità 10 km. Probabilità di precipitazioni: 0.

Tardo pomeriggio (18:00)

Condizione principale: poche nuvole , schiarite verso il tramonto.

, schiarite verso il tramonto. Temperatura: 10,2 °C (percepita 9,3 °C).

(percepita 9,3 °C). Umidità: 77%, pressione 1014 hPa.

Vento: molto debole da Sud-Est (≈130°) a 1,8 m/s (raffiche 2,0 m/s).

(raffiche 2,0 m/s). Copertura nuvolosa: 16%, visibilità 10 km. Probabilità di precipitazioni: 0.

Sera (21:00)

Condizione principale: cielo sereno o con scarsa nuvolosità residua.

o con scarsa nuvolosità residua. Temperatura: 9,4 °C (percepita 9,4 °C).

(percepita 9,4 °C). Umidità: 78%, pressione 1015 hPa.

Vento: molto debole da Ovest-SudOvest (≈246°) a 1,3 m/s (raffiche 1,1 m/s).

(raffiche 1,1 m/s). Copertura nuvolosa: 8%, visibilità 10 km. Probabilità di precipitazioni: 0.

Riepilogo del giorno

In sintesi, il 22 marzo 2026 a Rimini sarà una giornata nel complesso tranquilla: notte e prime ore con cielo coperto, rapido aumento delle temperature nella mattinata fino a valori intorno a 12–13 °C, breve pioggia leggera intorno a mezzogiorno (circa 0,1 mm), quindi ritorno alle schiarite nel pomeriggio e serata con cielo in prevalenza sereno. Venti deboli e nessun fenomeno di particolare intensità previsto. Consiglio pratico: un ombrello per il mezzogiorno e una giacca leggera per la sera.