Meteo Rimini — 22 marzo 2026: variabilità con lieve pioggia a mezzogiorno e temperature miti
Rimini, 22 marzo 2026: notte coperta, schiarite in giornata e un breve piovasco a mezzogiorno. Venti deboli, massime intorno a 13°C.
Domani a Rimini si profila una giornata generalmente tranquilla ma variabile: la notte parte con cielo coperto, poi alternanza di nubi e schiarite durante la giornata e un breve episodio di pioggia leggera intorno a mezzogiorno. Le condizioni non presentano criticità, ma vale la pena avere un ombrello a portata di mano nelle ore centrali.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00)
- Condizione principale: cielo coperto.
- Temperatura: 8,2 °C (percepita 6,4 °C).
- Umidità: 75%, pressione 1013 hPa.
- Vento: debole da Ovest-SudOvest (≈251°) a 2,9 m/s (raffiche 2,5 m/s).
- Copertura nuvolosa: 98%, visibilità 10 km. Probabilità di precipitazioni: 0.
Prima mattina (03:00)
- Condizione principale: cielo coperto ma con tendenza a diradamento delle nubi.
- Temperatura: 7,6 °C (percepita 5,6 °C).
- Umidità: 73%, pressione 1013 hPa.
- Vento: debole da Ovest-SudOvest (≈251°) a 3,1 m/s (raffiche 2,9 m/s).
- Copertura nuvolosa: 86%, visibilità 10 km. Probabilità di precipitazioni: 0.
Mattina (06:00)
- Condizione principale: nubi sparse con cieli che pian piano si aprono.
- Temperatura: 7,6 °C (percepita 5,8 °C).
- Umidità: 74%, pressione 1013 hPa.
- Vento: debole da Ovest-SudOvest (≈250°) a 2,8 m/s (raffiche 2,6 m/s).
- Copertura nuvolosa: 78%, visibilità 10 km. Probabilità di precipitazioni: 0.
Mezza mattinata (09:00)
- Condizione principale: poche nuvole, schiarite più ampie.
- Temperatura: 11,9 °C (percepita 10,8 °C).
- Umidità: 62%, pressione 1014 hPa.
- Vento: debole da Nord-Ovest (≈296°) a 2,1 m/s (raffiche 0,9 m/s).
- Copertura nuvolosa: 13%, visibilità 10 km. Probabilità di precipitazioni: 0.
Mezzogiorno (12:00)
- Condizione principale: pioggia leggera intermittente (breve rovescio previsto).
- Temperatura: 12,9 °C (percepita 11,8 °C).
- Umidità: 56%, pressione 1014 hPa.
- Precipitazioni attese: circa 0,1 mm nelle tre ore; probabilità 20%.
- Vento: debole da Est-NordEst (≈68°) a 3,4 m/s (raffiche 3,1 m/s).
- Copertura nuvolosa: 10%, visibilità 10 km.
Primo pomeriggio (15:00)
- Condizione principale: poche nuvole, tempo in generale asciutto dopo il rovescio.
- Temperatura: 12,4 °C (percepita 11,3 °C).
- Umidità: 61%, pressione 1013 hPa.
- Vento: debole da Est (≈81°) a 3,7 m/s (raffiche 4,0 m/s).
- Copertura nuvolosa: 23%, visibilità 10 km. Probabilità di precipitazioni: 0.
Tardo pomeriggio (18:00)
- Condizione principale: poche nuvole, schiarite verso il tramonto.
- Temperatura: 10,2 °C (percepita 9,3 °C).
- Umidità: 77%, pressione 1014 hPa.
- Vento: molto debole da Sud-Est (≈130°) a 1,8 m/s (raffiche 2,0 m/s).
- Copertura nuvolosa: 16%, visibilità 10 km. Probabilità di precipitazioni: 0.
Sera (21:00)
- Condizione principale: cielo sereno o con scarsa nuvolosità residua.
- Temperatura: 9,4 °C (percepita 9,4 °C).
- Umidità: 78%, pressione 1015 hPa.
- Vento: molto debole da Ovest-SudOvest (≈246°) a 1,3 m/s (raffiche 1,1 m/s).
- Copertura nuvolosa: 8%, visibilità 10 km. Probabilità di precipitazioni: 0.
Riepilogo del giorno
In sintesi, il 22 marzo 2026 a Rimini sarà una giornata nel complesso tranquilla: notte e prime ore con cielo coperto, rapido aumento delle temperature nella mattinata fino a valori intorno a 12–13 °C, breve pioggia leggera intorno a mezzogiorno (circa 0,1 mm), quindi ritorno alle schiarite nel pomeriggio e serata con cielo in prevalenza sereno. Venti deboli e nessun fenomeno di particolare intensità previsto. Consiglio pratico: un ombrello per il mezzogiorno e una giacca leggera per la sera.