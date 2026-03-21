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Meteo Rimini — 22 marzo 2026: variabilità con lieve pioggia a mezzogiorno e temperature miti

Rimini, 22 marzo 2026: notte coperta, schiarite in giornata e un breve piovasco a mezzogiorno. Venti deboli, massime intorno a 13°C.

A cura di Redazione
21 marzo 2026 15:00
Meteo Rimini — 22 marzo 2026: variabilità con lieve pioggia a mezzogiorno e temperature miti -
Meteo
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Domani a Rimini si profila una giornata generalmente tranquilla ma variabile: la notte parte con cielo coperto, poi alternanza di nubi e schiarite durante la giornata e un breve episodio di pioggia leggera intorno a mezzogiorno. Le condizioni non presentano criticità, ma vale la pena avere un ombrello a portata di mano nelle ore centrali.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

  • Condizione principale: cielo coperto.
  • Temperatura: 8,2 °C (percepita 6,4 °C).
  • Umidità: 75%, pressione 1013 hPa.
  • Vento: debole da Ovest-SudOvest (≈251°) a 2,9 m/s (raffiche 2,5 m/s).
  • Copertura nuvolosa: 98%, visibilità 10 km. Probabilità di precipitazioni: 0.

Prima mattina (03:00)

  • Condizione principale: cielo coperto ma con tendenza a diradamento delle nubi.
  • Temperatura: 7,6 °C (percepita 5,6 °C).
  • Umidità: 73%, pressione 1013 hPa.
  • Vento: debole da Ovest-SudOvest (≈251°) a 3,1 m/s (raffiche 2,9 m/s).
  • Copertura nuvolosa: 86%, visibilità 10 km. Probabilità di precipitazioni: 0.

Mattina (06:00)

  • Condizione principale: nubi sparse con cieli che pian piano si aprono.
  • Temperatura: 7,6 °C (percepita 5,8 °C).
  • Umidità: 74%, pressione 1013 hPa.
  • Vento: debole da Ovest-SudOvest (≈250°) a 2,8 m/s (raffiche 2,6 m/s).
  • Copertura nuvolosa: 78%, visibilità 10 km. Probabilità di precipitazioni: 0.

Mezza mattinata (09:00)

  • Condizione principale: poche nuvole, schiarite più ampie.
  • Temperatura: 11,9 °C (percepita 10,8 °C).
  • Umidità: 62%, pressione 1014 hPa.
  • Vento: debole da Nord-Ovest (≈296°) a 2,1 m/s (raffiche 0,9 m/s).
  • Copertura nuvolosa: 13%, visibilità 10 km. Probabilità di precipitazioni: 0.

Mezzogiorno (12:00)

  • Condizione principale: pioggia leggera intermittente (breve rovescio previsto).
  • Temperatura: 12,9 °C (percepita 11,8 °C).
  • Umidità: 56%, pressione 1014 hPa.
  • Precipitazioni attese: circa 0,1 mm nelle tre ore; probabilità 20%.
  • Vento: debole da Est-NordEst (≈68°) a 3,4 m/s (raffiche 3,1 m/s).
  • Copertura nuvolosa: 10%, visibilità 10 km.

Primo pomeriggio (15:00)

  • Condizione principale: poche nuvole, tempo in generale asciutto dopo il rovescio.
  • Temperatura: 12,4 °C (percepita 11,3 °C).
  • Umidità: 61%, pressione 1013 hPa.
  • Vento: debole da Est (≈81°) a 3,7 m/s (raffiche 4,0 m/s).
  • Copertura nuvolosa: 23%, visibilità 10 km. Probabilità di precipitazioni: 0.

Tardo pomeriggio (18:00)

  • Condizione principale: poche nuvole, schiarite verso il tramonto.
  • Temperatura: 10,2 °C (percepita 9,3 °C).
  • Umidità: 77%, pressione 1014 hPa.
  • Vento: molto debole da Sud-Est (≈130°) a 1,8 m/s (raffiche 2,0 m/s).
  • Copertura nuvolosa: 16%, visibilità 10 km. Probabilità di precipitazioni: 0.

Sera (21:00)

  • Condizione principale: cielo sereno o con scarsa nuvolosità residua.
  • Temperatura: 9,4 °C (percepita 9,4 °C).
  • Umidità: 78%, pressione 1015 hPa.
  • Vento: molto debole da Ovest-SudOvest (≈246°) a 1,3 m/s (raffiche 1,1 m/s).
  • Copertura nuvolosa: 8%, visibilità 10 km. Probabilità di precipitazioni: 0.

Riepilogo del giorno

In sintesi, il 22 marzo 2026 a Rimini sarà una giornata nel complesso tranquilla: notte e prime ore con cielo coperto, rapido aumento delle temperature nella mattinata fino a valori intorno a 12–13 °C, breve pioggia leggera intorno a mezzogiorno (circa 0,1 mm), quindi ritorno alle schiarite nel pomeriggio e serata con cielo in prevalenza sereno. Venti deboli e nessun fenomeno di particolare intensità previsto. Consiglio pratico: un ombrello per il mezzogiorno e una giacca leggera per la sera.

Previsioni meteo 22 marzo 2026

00:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +8.2° (perc. +6.4°)
Precip. -
Vento 2.9 O (max 2.5)
Umidità 75%
03:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +7.6° (perc. +5.6°)
Precip. -
Vento 3.1 O (max 2.9)
Umidità 73%
06:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +7.6° (perc. +5.8°)
Precip. -
Vento 2.8 O (max 2.6)
Umidità 74%
09:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +11.9° (perc. +10.8°)
Precip. -
Vento 2.1 NO (max 0.9)
Umidità 62%
12:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +12.9° (perc. +11.8°)
Precip. 0.1mm (prob. 20%)
Vento 3.4 E (max 3.1)
Umidità 56%
15:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +12.4° (perc. +11.3°)
Precip. -
Vento 3.7 E (max 4.0)
Umidità 61%
18:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +10.2° (perc. +9.3°)
Precip. -
Vento 1.8 SE (max 2.0)
Umidità 77%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +9.4° (perc. +9.4°)
Precip. -
Vento 1.3 SO (max 1.1)
Umidità 78%
24:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +8.4° (perc. +7.3°)
Precip. -
Vento 2.1 O (max 2.1)
Umidità 78%
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