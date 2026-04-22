Meteo Rimini, 23 aprile 2026: giornata serena e temperature miti

Rimini, 23 aprile 2026 — Alta pressione e cielo prevalentemente sereno: venti deboli, massime intorno a 15–15,5 °C. Dettaglio orario.

Una giornata di calma atmosferica attende Rimini domani, 23 aprile 2026. Le principali uscite modellistiche evidenziano un campo di alta pressione stabile sul territorio adriatico: cielo in larga parte sereno e assenza di fenomeni significativi. Nei paragrafi seguenti trovi il dettaglio orario per pianificare la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): cielo sereno, temperatura sui 10.7 °C (percepita 9.5 °C). Umidità intorno al 64% e pressione stabile a 1022 hPa. Vento debole da NE intorno a 3.7 m/s con raffiche fino a 6.5 m/s. Visibilità 10 km. Probabilità di precipitazioni: 0% (precipitazioni attese 0 mm).

Prima mattina (03:00): manteniamo un quadro sereno, con temperatura che scende lievemente a circa 10.4 °C (percepita 9.2 °C). Umidità 66% e lieve calo del vento a circa 1.9 m/s da NE. Pressione in lieve aumento a 1023 hPa. Nessuna pioggia attesa.

Mattina (06:00): ingresso della mattinata con cielo sereno e temperatura in rialzo a 11.4 °C (percepita 10.3 °C). Venti molto deboli, circa 1.1 m/s da N, pressione 1024 hPa. Condizioni ottime per attività all'aperto, aria ancora fresca.

Mezza mattinata (09:00): ulteriore aumento termico fino a circa 14.8 °C (percepita 13.6 °C). Cielo sereno, umidità in diminuzione (intorno al 47%) e vento moderato debole da NE sui 2.8 m/s con raffiche intorno a 4.0 m/s. Visibilità buona (10 km).

Mezzogiorno (12:00): tempo stabile e pienamente soleggiato, temperatura massima attesa intorno a 15.5 °C (percepita 14.3 °C). Vento debole da ENE a circa 2.1 m/s; pressione 1023 hPa. Zero precipitazioni previste.

Primo pomeriggio (15:00): ancora poche nuvole isolate (copertura ~14%), con temperatura intorno a 15.4 °C (percepita 14.1 °C). Vento molto debole attorno a 1.4 m/s da E, umidità al minimo giornaliero (~44%) e pressione 1022 hPa. Giornata generalmente molto tranquilla.

Tardo pomeriggio (18:00): cielo che ritorna sereno o poco nuvoloso, temperatura in calo a circa 13.3 °C (percepita 12.0 °C). Vento debole dai quadranti meridionali intorno a 2.1 m/s, pressione 1020 hPa. Nessuna precipitazione attesa.

Sera (21:00): serata con cielo sereno, temperature attorno a 11.8 °C (percepita 10.3 °C). Vento leggero da S-SO a circa 2.7 m/s con raffiche intorno a 2.5 m/s, umidità intorno al 49% e pressione 1021 hPa. Visibilità buona, condizioni asciutte.

Riepilogo del giorno

Giornata dominata da un campo di alta pressione: cielo prevalentemente sereno, assenza di precipitazioni (0 mm, probabilità 0%) e venti deboli. Temperature in lieve escursione tra una minima notturna intorno a 10–11 °C e una massima di circa 15–15,5 °C. Consiglio pratico: giacca leggera per mattina e sera, maglietta nelle ore centrali della giornata.