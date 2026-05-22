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Meteo Rimini, 23 maggio 2026: giornata stabile con alternanza di nubi e schiarite

Rimini, 23 maggio 2026 — tempo generalmente stabile, venti deboli e massime intorno a 23 °C; dettagli per ogni fascia oraria.

A cura di Redazione
22 maggio 2026 15:00
Meteo Rimini, 23 maggio 2026: giornata stabile con alternanza di nubi e schiarite -
Meteo
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Un campo di alta pressione mantiene Rimini sotto condizioni sostanzialmente stabili per tutta la giornata di domani. Non sono previste precipitazioni significative, ma ci sarà un’alternanza di nubi e schiarite che renderà il cielo variabile tra mattina e primo pomeriggio. Di seguito il dettaglio orario per organizzare al meglio attività all'aperto e spostamenti.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)poche nuvole. Temperatura intorno a 16.9 °C (feel 16.2 °C), umidità 60%, pressione 1026 hPa. Vento debole da Ovest a circa 2.3 m/s con raffiche fino a 2.3 m/s; visibilità 10.000 m. Probabilità di precipitazioni: 0% (0 mm).

Prima mattina (03:00)nubi sparse. Temperature stazionarie intorno a 16.9 °C (feel 16.3 °C), umidità 64%, pressione 1026 hPa. Vento debole da Ovest (circa 3.1 m/s, raffiche 3.1 m/s). Cielo parzialmente nuvoloso, precipitazioni assenti.

Mattina (06:00)nubi sparse con tendenza a maggior copertura. Temperatura 19.3 °C (feel 19.0 °C), umidità 65%, pressione 1027 hPa. Vento molto debole da Nord-Ovest intorno a 1.3 m/s, raffiche fino a 2.6 m/s. Visibilità buona, precipitazioni non previste.

Mezza mattinata (09:00)cielo coperto al mattino. Temperature in aumento a 21.7 °C (feel 21.5 °C), umidità 59%, pressione 1027 hPa. Vento da Nord-Est intorno a 3.0 m/s, raffiche fino a 5.5 m/s. Copertura nuvolosa elevata ma senza fenomeni di pioggia attesi.

Mezzogiorno (12:00)nubi sparse con aperture. Temperatura 22.5 °C (feel 22.2 °C), umidità 55%, pressione 1026 hPa. Vento debole da Nord-Est a 1.8 m/s (raffiche 3.2 m/s). Giornata ancora stabile, precipitazioni assenti.

Primo pomeriggio (15:00)cielo sereno in prevalenza. Massima del giorno intorno a 23.2 °C (feel 22.9 °C), umidità 52%, pressione 1025 hPa. Vento molto debole da Nord-Est a 1.5 m/s, raffiche 3.5 m/s. Ottime condizioni per attività all'aperto.

Tardo pomeriggio (18:00)cielo sereno con lieve calo termico. Temperatura 20.9 °C (feel 20.7 °C), umidità 62%, pressione 1025 hPa. Vento da Nord intorno a 1.1 m/s (raffiche 1.2 m/s). Tempo tranquillo e stabile.

Sera (21:00)cielo sereno e temperature più fresche. Attese 18.7 °C (feel 18.4 °C), umidità 67%, pressione 1026 hPa. Vento debole da Ovest a circa 1.0 m/s (raffiche 1.9 m/s). Nessuna precipitazione prevista.

Riepilogo del giorno

Giornata di tempo generalmente stabile a Rimini, con campo di alta pressione e assenza di piogge (probabilità 0%). Alternanza di nubi e schiarite al mattino, ampie schiarite e cielo sereno nel pomeriggio. Temperature tra circa 17 °C e 23 °C, ventilazione molto debole e pressione in leggero calo ma ancora elevata (1025–1027 hPa). Condizioni favorevoli per attività all'aperto, con solo un moderato passaggio nuvoloso fino alla tarda mattinata.

Previsioni meteo 23 maggio 2026

00:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +16.9° (perc. +16.2°)
Precip. -
Vento 2.3 O (max 2.3)
Umidità 60%
03:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +16.9° (perc. +16.3°)
Precip. -
Vento 3.1 O (max 3.1)
Umidità 64%
06:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +19.3° (perc. +19.0°)
Precip. -
Vento 1.3 NO (max 2.6)
Umidità 65%
09:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +21.7° (perc. +21.5°)
Precip. -
Vento 3.0 NE (max 5.5)
Umidità 59%
12:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +22.5° (perc. +22.2°)
Precip. -
Vento 1.8 NE (max 3.2)
Umidità 55%
15:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +23.2° (perc. +22.9°)
Precip. -
Vento 1.5 NE (max 3.5)
Umidità 52%
18:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +20.9° (perc. +20.7°)
Precip. -
Vento 1.1 N (max 1.2)
Umidità 62%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +18.7° (perc. +18.4°)
Precip. -
Vento 1.0 O (max 1.9)
Umidità 67%
24:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +17.9° (perc. +17.5°)
Precip. -
Vento 2.8 O (max 2.7)
Umidità 69%
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