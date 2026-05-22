Meteo Rimini, 23 maggio 2026: giornata stabile con alternanza di nubi e schiarite

Rimini, 23 maggio 2026 — tempo generalmente stabile, venti deboli e massime intorno a 23 °C; dettagli per ogni fascia oraria.

Un campo di alta pressione mantiene Rimini sotto condizioni sostanzialmente stabili per tutta la giornata di domani. Non sono previste precipitazioni significative, ma ci sarà un’alternanza di nubi e schiarite che renderà il cielo variabile tra mattina e primo pomeriggio. Di seguito il dettaglio orario per organizzare al meglio attività all'aperto e spostamenti.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — poche nuvole. Temperatura intorno a 16.9 °C (feel 16.2 °C), umidità 60%, pressione 1026 hPa. Vento debole da Ovest a circa 2.3 m/s con raffiche fino a 2.3 m/s; visibilità 10.000 m. Probabilità di precipitazioni: 0% (0 mm).

Prima mattina (03:00) — nubi sparse. Temperature stazionarie intorno a 16.9 °C (feel 16.3 °C), umidità 64%, pressione 1026 hPa. Vento debole da Ovest (circa 3.1 m/s, raffiche 3.1 m/s). Cielo parzialmente nuvoloso, precipitazioni assenti.

Mattina (06:00) — nubi sparse con tendenza a maggior copertura. Temperatura 19.3 °C (feel 19.0 °C), umidità 65%, pressione 1027 hPa. Vento molto debole da Nord-Ovest intorno a 1.3 m/s, raffiche fino a 2.6 m/s. Visibilità buona, precipitazioni non previste.

Mezza mattinata (09:00) — cielo coperto al mattino. Temperature in aumento a 21.7 °C (feel 21.5 °C), umidità 59%, pressione 1027 hPa. Vento da Nord-Est intorno a 3.0 m/s, raffiche fino a 5.5 m/s. Copertura nuvolosa elevata ma senza fenomeni di pioggia attesi.

Mezzogiorno (12:00) — nubi sparse con aperture. Temperatura 22.5 °C (feel 22.2 °C), umidità 55%, pressione 1026 hPa. Vento debole da Nord-Est a 1.8 m/s (raffiche 3.2 m/s). Giornata ancora stabile, precipitazioni assenti.

Primo pomeriggio (15:00) — cielo sereno in prevalenza. Massima del giorno intorno a 23.2 °C (feel 22.9 °C), umidità 52%, pressione 1025 hPa. Vento molto debole da Nord-Est a 1.5 m/s, raffiche 3.5 m/s. Ottime condizioni per attività all'aperto.

Tardo pomeriggio (18:00) — cielo sereno con lieve calo termico. Temperatura 20.9 °C (feel 20.7 °C), umidità 62%, pressione 1025 hPa. Vento da Nord intorno a 1.1 m/s (raffiche 1.2 m/s). Tempo tranquillo e stabile.

Sera (21:00) — cielo sereno e temperature più fresche. Attese 18.7 °C (feel 18.4 °C), umidità 67%, pressione 1026 hPa. Vento debole da Ovest a circa 1.0 m/s (raffiche 1.9 m/s). Nessuna precipitazione prevista.

Riepilogo del giorno

Giornata di tempo generalmente stabile a Rimini, con campo di alta pressione e assenza di piogge (probabilità 0%). Alternanza di nubi e schiarite al mattino, ampie schiarite e cielo sereno nel pomeriggio. Temperature tra circa 17 °C e 23 °C, ventilazione molto debole e pressione in leggero calo ma ancora elevata (1025–1027 hPa). Condizioni favorevoli per attività all'aperto, con solo un moderato passaggio nuvoloso fino alla tarda mattinata.