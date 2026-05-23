Meteo Rimini, 24 maggio 2026: giornata prevalentemente serena e temperature miti

Rimini, 24 maggio 2026 — cielo in prevalenza sereno, venti deboli e temperature tra 16°C e 24°C: il dettaglio orario.

L'anticiclone rimane stabile sulla costa adriatica e porta con sé una giornata generalmente tranquilla a Rimini. Non mancano spunti utili per chi ha programmi all'aperto: leggere variazioni di vento e qualche innocua velatura non comprometteranno il bel tempo. Di seguito il dettaglio orario per orientarsi al meglio.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): cielo sereno con temperatura intorno a 16,4 °C (sensazione termica 15,8 °C). Umidità al 67% e pressione elevata a 1026 hPa. Vento debole da ovest a circa 2,5 m/s con raffiche fino a 2,7 m/s. Visibilità 10 km. Precipitazioni assenti (0 mm, pop 0%).

Prima mattina (03:00): Ancora cielo sereno e lieve aumento termico a 17,7 °C (feels like 17,3 °C). Umidità 70%, pressione 1026 hPa. Vento debole da ovest (≈ 3,2 m/s, raffiche 3,6 m/s). Condizioni stabili, precipitazioni nulle (0 mm, pop 0%).

Mattina (06:00): Prime ore diurne con cielo sereno, temperatura in crescita a 20,2 °C (feels like 20,1 °C). Umidità al 70%, pressione 1027 hPa. Vento moderatamente debole da W‑NW (≈ 3,5 m/s, raffiche 4,3 m/s). Condizioni ottime per attività all'aperto; precipitazioni assenti.

Mezza mattinata (09:00): Cielo sereno e temperature piacevoli attorno a 22,6 °C (sensazione 22,6 °C). Umidità 65% e pressione 1027 hPa. Il vento ruota leggermente da NE a circa 2,9 m/s con raffiche fino a 5,3 m/s. Visibilità buona (10 km), nessuna pioggia prevista.

Mezzogiorno (12:00): Giornata mite con cielo quasi sereno, temperatura massima mattutina vicino a 24,1 °C (feels like 24,0 °C). Umidità in calo al 55% e pressione 1027 hPa. Vento debole da N‑NE a 3,5 m/s con raffiche fino a 6,4 m/s. Precipitazioni assenti (0 mm, pop 0%).

Primo pomeriggio (15:00): Tempo ancora stabile, cielo sereno con qualche velatura isolata; temperatura intorno a 24,0 °C (feels like 23,9 °C). Umidità 53%, pressione 1026 hPa. Vento debole da ENE a circa 2,3 m/s; raffiche fino a 4,2 m/s. Nessuna precipitazione attesa.

Tardo pomeriggio (18:00): Dal pomeriggio inoltrato si registra un lieve aumento della copertura a poche nuvole; temperatura in diminuzione a 21,8 °C (feels like 21,6 °C). Umidità 61%, pressione 1026 hPa. Vento molto debole e variabile, intorno a 0,8 m/s (raffiche contenute). Tempo asciutto; precipitazioni assenti.

Sera (21:00): Ritorno del cielo sereno, temperatura sui 19,8 °C (feels like 19,5 °C). Umidità 62% e pressione 1027 hPa. Vento debole da W‑SW a 2,0 m/s (raffiche 2,0 m/s). Visibilità ottima, nessuna pioggia prevista per la notte.

Riepilogo del giorno

Giornata di sabato 24 maggio 2026 a Rimini caratterizzata da tempo stabile e prevalentemente sereno, temperature miti tra circa 16 °C nelle prime ore e punte sui 24 °C durante il pomeriggio. Venti generalmente deboli con occasionali raffiche fino a 6 m/s; precipitazioni assenti (pop 0%). Pressione elevata intorno a 1026–1027 hPa. Condizioni favorevoli per attività all'aperto, con solo lievi variabilità nella ventilazione e qualche sporadica velatura nel pomeriggio.