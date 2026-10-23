Meteo Rimini, 24 ottobre 2026: mattina piovosa e vento in rinforzo nel pomeriggio

Previsioni per Rimini — 24 ottobre 2026: pioggia leggera al mattino, schiarite a mezzogiorno e possibili rovesci nel pomeriggio con raffiche fino a ~11 m/s.

La giornata meteorologica a Rimini del 24 ottobre 2026 si presenta variabile: non mancheranno precipitazioni deboli nelle prime ore e nel primo pomeriggio, alternate a parentesi più asciutte e schiarite. Venti da nord-ovest in rinforzo porteranno raffiche locali, mentre le temperature oscilleranno tra punte miti a mezzogiorno e valori più freschi la sera.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): cielo con poche nuvole e condizioni generalmente tranquille. Temperatura attesa intorno a 17.6 °C, umidità 75%, pressione 1015 hPa. Vento debole da NW a circa 2.3 m/s con raffiche fino a 3.8 m/s. Probabilità di pioggia praticamente nulla.

Prima mattina (03:00): giornata che si avvia fresca e umida: 13.3 °C e umidità elevata (92%). Cieli ancora con poche nuvole, vento molto debole (0.9 m/s, raffiche ~1.6 m/s). Visibilità buona, nessuna precipitazione prevista in questa fascia.

Mattina (06:00): arrivo di pioggia leggera nella prima mattinata: accumulo previsto circa 1.45 mm nelle tre ore. Temperatura intorno a 13.2 °C, umidità 94% e pressione 1016 hPa. Vento da Ovest-Nordovest a 2.8 m/s, raffiche fino a 4.9 m/s. Visibilità ridotta a circa 5,4 km durante gli episodi di pioggia.

Mezza mattinata (09:00): la pioggia leggera prosegue o si ripresenta con accumulo stimato intorno a 2.29 mm nelle tre ore; descrizione prevista pioggia leggera. Temperatura in aumento a 15.9 °C, umidità 79%. Raffiche più marcate fino a 7.9 m/s, vento medio 3.6 m/s. Possibili locali tratti di strada bagnata.

Mezzogiorno (12:00): parentesi più asciutta e con poche nuvole, temperature massime giornaliere attese intorno a 18.7 °C. Umidità in calo (47%) e pressione 1016 hPa. Vento da NW che aumenta, medio 4.0 m/s con raffiche fino a 10.8 m/s: situazione più ventilata lungo costa.

Primo pomeriggio (15:00): possibile ritorno di piovaschi o rovesci deboli (accumulo previsto circa 0.12 mm, probabilità elevata). Temperatura scende a 16.7 °C, umidità 55%. Vento moderato da NW 5.8 m/s con raffiche fino a 11.3 m/s: prestare attenzione alle raffiche sulle zone esposte.

Tardo pomeriggio (18:00): graduale diminuzione dell'instabilità con cieli in schiarita e poche nubi; lieve pioggia residua possibile (0.19 mm nelle tre ore). Temperatura in calo a 12.2 °C, umidità 78%, vento 5.0 m/s con raffiche fino a 8.9 m/s.

Sera (21:00): serata più stabile e poche nubi, temperatura fresca intorno a 10.9 °C e pressione in aumento (1020 hPa). Vento moderato 3.8 m/s con raffiche fino a 6.7 m/s. Nessuna precipitazione prevista per la tarda serata.

Riepilogo del giorno

In sintesi, il 24 ottobre a Rimini vedrà una mattinata con pioggia leggera e visibilità temporaneamente ridotta, seguita da schiarite a metà giornata e possibili rovesci nel primo pomeriggio. Temperature tra circa 10.9 °C e 18.7 °C. Ventilazione da NW in rinforzo con raffiche fino a ~11 m/s: è consigliato avere a portata ombrello e tenere conto del vento sulle attività all'aperto e lungo la costa.