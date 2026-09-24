Meteo Rimini, 25 settembre 2026: pioggia notturna, poi giornata in prevalenza soleggiata

Rimini, 25 settembre 2026 — pioggia leggera nella notte seguito da ampie schiarite e massime intorno a 24°C; venti generalmente deboli con qualche raffica mattutina.

La notte tra venerdì e sabato porta con sé residui di instabilità sull'Adriatico: non dovrebbero mancare alcune precipitazioni nelle ore iniziali, ma la tendenza è verso un rapido miglioramento. Il resto della giornata a Rimini si annuncia con tempo in prevalenza stabile, cielo sereno e temperature gradevoli per il periodo.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — pioggia leggera: temporanee precipitazioni con circa 1,14 mm nelle tre ore, probabilità di pioggia molto elevata (pop 98%). Temperatura intorno a 17,1 °C, umidità alta (93%) e pressione sui 1020 hPa. Vento da NE a circa 4,4 m/s con raffiche fino a 7,7 m/s; visibilità ridotta attorno a 3,9 km. Strade bagnate e locali riduzioni di visibilità nelle ore iniziali.

Prima mattina (03:00) — residui rovesci occasionali: possibile ancora pioggia leggera (accumulo previsto 1,45 mm nelle tre ore) ma con tendenza a diradamento. Temperatura 16,3 °C, umidità 82%, pressione 1020 hPa. Vento più debole da SE a circa 2,0 m/s (raffiche fino a 3,8 m/s). Visibilità in miglioramento fino a 10 km.

Mattina (06:00) — cielo sereno: cessano le precipitazioni e aumento degli spazi di sereno. Temperatura fresca mattutina attorno a 16,6 °C, umidità 66% e pressione stabile. Vento leggero da E a 2,4 m/s; condizioni favorevoli per attività all'aperto.

Mezza mattinata (09:00) — soleggiato con lieve rinforzo del vento: cielo sereno, temperatura in rapido aumento verso 22,6 °C. Umidità intorno al 48% e pressione 1021 hPa. Vento da ENE a circa 5,2 m/s, con raffiche possibili fino a 11,3 m/s: prestare attenzione lungo la costa e sui pontili.

Mezzogiorno (12:00) — sole e temperatura massima del giorno: cielo limpido e massimo termico vicino a 24,1 °C. Umidità bassa (47%) e pressione stabile 1021 hPa. Vento intorno a 4,8 m/s con raffiche fino a 10,7 m/s; giornata gradevole e ben ventilata.

Primo pomeriggio (15:00) — ancora sereno: lieve diminuzione della temperatura a 22,8 °C. Umidità 51% e vento debole-moderato da ENE a circa 3,4 m/s (raffiche fino a 7,4 m/s). Ottime condizioni per attività all'aperto.

Tardo pomeriggio (18:00) — sereno e rinfrescamento: temperature in calo verso 18,2 °C, umidità in aumento (68%). Vento debole a 0,9 m/s, cielo pressoché sgombro da nubi; serata che promette calma e cielo limpido.

Sera (21:00) — cielo sereno: condizioni stabili con temperatura attorno a 16,1 °C e umidità al 71%. Vento molto debole (circa 1,1 m/s). Notte successiva generalmente asciutta e relativamente fresca.

Riepilogo del giorno

Nella giornata del 25 settembre 2026 a Rimini si prevedono precipitazioni concentrate nelle prime ore della notte, con accumuli contenuti, seguite da un deciso miglioramento fino a una giornata prevalentemente soleggiata. Massime attorno a 24 °C, venti generalmente deboli/moderati con raffiche mattutine fino a circa 11 m/s. Consiglio pratico: portare un ombrello per la notte/prime ore del mattino, poi spazio ad attività all'aperto con tempo gradevole.