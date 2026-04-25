Meteo Rimini, 26 aprile 2026: giornata in gran parte soleggiata con brezze deboli

Previsioni per Rimini il 26 aprile 2026: cieli prevalentemente sereni, temperature in aumento e venti deboli. Dettaglio orario e consigli.

Il 26 aprile 2026 a Rimini si profila una giornata tranquilla e dominata dal sole, con poche variazioni nella nuvolosità e venti generalmente deboli. Di seguito il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata, dal riposo notturno alle ore serali.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) La notte si presenta serena con temperatura intorno a 10,3 °C (sensazione termica 8,8 °C). Umidità al 51% e pressione stabile a 1016 hPa. Vento debole da sud-ovest a circa 2,5 m/s con raffiche fino a 2,3 m/s. Visibilità buona (10 km). Probabilità di precipitazioni praticamente nulla (0%).

Prima mattina (03:00) Condizioni ancora serene e limpide, temperatura in lieve aumento a 13,4 °C (sensazione 11,7 °C). Umidità più bassa (37%), pressione 1016 hPa. Vento debole da sud-ovest (221°) a 2,2 m/s, raffiche contenute. Nessuna pioggia attesa.

Mattina (06:00) Al sorgere del sole cielo sereno, con temperatura attorno a 15,0 °C (sensazione 13,8 °C) e umidità 47%. Pressione 1017 hPa. Vento molto debole da sud-ovest (216°) intorno a 1,9 m/s. Giornata che prende avvio con condizioni favorevoli per attività all'aperto.

Mezza mattinata (09:00) Prosegue il dominio del sole: cielo sereno e temperatura in rapido aumento a 19,5 °C (sensazione 18,5 °C). Umidità al 38% e pressione 1018 hPa. Vento molto leggero, direzione variabile verso nord-est (50°) a circa 1,1 m/s. Probabilità di pioggia assente.

Mezzogiorno (12:00) Pieno soleggiamento, cielo sereno, temperatura massima indicativa di 20,3 °C (sensazione 19,4 °C). Umidità contenuta al 40% e pressione ancora attorno a 1018 hPa. Vento debole da est-nordest (69°) a 2,8 m/s con leggere raffiche. Condizioni ideali per pranzo all'aperto.

Primo pomeriggio (15:00) Sole prevalente con cielo per lo più sereno e temperatura intorno a 19,0 °C (sensazione 18,2 °C). Umidità al 50%, pressione 1017 hPa. Vento debole da est (88°) a 2,7 m/s, raffiche fino a circa 3 m/s. Piogge assenti, visibilità ottima.

Tardo pomeriggio (18:00) Leggero aumento della nuvolosità con poche nuvole ma ancora cielo in gran parte libero; temperatura in discesa a 16,7 °C (sensazione 15,9 °C). Umidità 59% e pressione 1017 hPa. Vento debole da sud-est (134°) a 1,5 m/s. Nessuna precipitazione prevista.

Sera (21:00) Sera con nubi sparse, temperatura intorno a 16,3 °C (sensazione 15,7 °C). Umidità risale al 66% e pressione a 1018 hPa. Vento debole da sud (192°) a 2,0 m/s. Condizioni asciutte e visibilità buona; probabilità di pioggia nulla.

Riepilogo del giorno

Giornata del 26 aprile 2026 a Rimini generalmente soleggiata e stabile, con temperature comprese fra circa 10 °C di minima notturna e 20 °C durante le ore centrali. Nuvolosità scarsa o innocua, venti deboli (sotto i 3 m/s) e assenza di precipitazioni. Condizioni favorevoli per attività all'aperto, con lieve escursione termica tra notte e pomeriggio.