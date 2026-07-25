Meteo Rimini — 26 luglio 2026: mattina con rovesci, pomeriggio molto caldo

Rimini, 26 luglio 2026: possibili rovesci nelle prime ore, poi cielo generalmente sereno e caldo con punte oltre 33°C. Consigli e dettagli ora per ora.

L'atmosfera a Rimini domani, 26 luglio 2026, presenterà un mix di instabilità a inizio giornata e caldo marcato nel pomeriggio: leggere precipitazioni mattutine lasceranno spazio a cielo più sgombro e temperature in ascesa. Di seguito il quadro orario per organizzare la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): cielo sereno e temperature miti, intorno a 24,8°C. Umidità al 58% e pressione sui 1010 hPa. Vento dai quadranti meridionali attorno a 3,5 m/s, raffiche fino a 4,3 m/s (direzione ≈ sud-ovest). Visibilità buona; nessuna precipitazione prevista (pop 0).

Prima mattina (03:00): ancora cielo sereno con temperature in lieve calo a 23,1°C e umidità che sale al 66%. Vento 4,3 m/s con raffiche fino a 7,3 m/s da sud-sud-ovest. Condizioni tranquille ma relativamente umide.

Mattina (06:00): aumento della nuvolosità molto tenue e pioggia leggera possibile (accumulo 3h ≈ 0,27 mm, pop 20%). Temperatura 26,5°C, umidità 69% e vento debole 2,6 m/s (raffiche 4,5 m/s) da sud-sud-ovest. Brevi rovesci locali al risveglio.

Mezza mattinata (09:00): maggiore probabilità di pioggia (pop 94%) con pioggia leggera a tratti (accumulo 3h ≈ 1,36 mm). Temperatura 29,5°C, umidità 49%; vento intorno a 2,4 m/s da ovest-sud-ovest con raffiche fino a 6,1 m/s. Possibili rovesci o scrosci brevi prima di un miglioramento.

Mezzogiorno (12:00): tendenza al miglioramento con nubi sparse ma precipitazioni in esaurimento. Caldo in aumento: 31,8°C, umidità 40% e pressione intorno a 1008 hPa. Vento da ovest a 3,5 m/s (raffiche fino a 7,6 m/s). Temperature percepite più elevate, attenzione all'esposizione solare.

Primo pomeriggio (15:00): giornata che volge al pieno soleggiamento e caldo intenso; picco termico atteso a 33,6°C. Umidità bassa (34%) e pressione minima locale sui 1006 hPa. Vento moderato da ovest-sud-ovest 5,1 m/s con raffiche fino a 9,7 m/s: ventilazione utile, ma permane un caldo secco.

Tardo pomeriggio (18:00): graduale attenuazione del caldo con cielo in prevalenza sereno e temperatura che scende a 27,0°C. Umidità risale al 53%; vento ruota verso nord-ovest a 3,8 m/s (raffiche 6,8 m/s). Condizioni più confortevoli per attività all'aperto.

Sera (21:00): serata mite e in parte nuvolosa, nubi sparse e temperatura sui 24,2°C con umidità elevata (69%). Vento debole 2,0 m/s da sud-sud-ovest. Notte che si prevede comunque relativamente stabile e senza precipitazioni.

Riepilogo del giorno

Mattinata con brevi rovesci e alta probabilità di pioggia localizzata, specie intorno alle 09:00; poi rapido miglioramento con cielo che si apre. Pomeriggio molto caldo, massime attorno a 33–34°C, con vento da ovest-sud-ovest e raffiche fino a ~9,7 m/s. Consigli: portare un ombrello o giacca leggera per la mattina, idratarsi e proteggersi dal sole nel pomeriggio, e approfittare del tardo pomeriggio per attività all'aperto più confortevoli.