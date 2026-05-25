Meteo Rimini, 26 maggio 2026: giornata stabile e soleggiata sotto alta pressione

Rimini, 26 maggio 2026 — giornata prevalentemente soleggiata, temperature fino a 27°C e venti deboli. Previsioni dettagliate per ogni fascia oraria.

L'anticipo d'estate si fa sentire sulla costa romagnola: domani a Rimini si prevede una giornata prevalentemente asciutta e soleggiata con ventilazione debole. Leggi il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo sereno, temperatura intorno ai 20,2 °C; umidità 51% e pressione stabile a 1027 hPa. Vento debole da sud-ovest a circa 2,1 m/s con raffiche fino a 2,0 m/s. Visibilità buona; precipitazioni assenti (0 mm).

Prima mattina (03:00) — Ancora cielo sereno, lieve aumento termico a 21,4 °C e umidità al 53%. Pressione 1026 hPa. Vento molto debole da sud-ovest a 1,8 m/s (raffiche 1,7 m/s). Condizioni favorevoli per attività all'aperto nelle prime ore.

Mattina (06:00) — Sole splendente, temperatura attesa intorno a 24,0 °C e umidità 54%. Pressione 1027 hPa. Vento quasi assente da ovest a 0,9 m/s; sensazione termica confortevole (feels like 23,8 °C). Nessuna precipitazione prevista.

Mezza mattinata (09:00) — In aumento il caldo con poche nuvole e 26,5 °C; umidità in calo al 46% e pressione 1027 hPa. Vento da nord-nordest a 2,0 m/s (raffiche 1,7 m/s). Giornata che prende carattere estivo: sole prevalente e basso rischio di fenomeni.

Mezzogiorno (12:00) — Massime diurne attese: circa 27,2 °C, cielo con poche addensamenti e pressione in lieve calo a 1025 hPa. Vento da est-nordest a 2,5 m/s con raffiche intorno a 1,8 m/s. Condizioni ideali per attività sul lungomare, con sole e aria limpida.

Primo pomeriggio (15:00) — Leggero calo termico a 26,9 °C, cielo sereno e umidità al 50%; pressione 1024 hPa. Vento da est a 2,1 m/s (raffiche 1,5 m/s). Tempo stabile e soleggiato, senza precipitazioni.

Tardo pomeriggio (18:00) — Temperature intorno a 25,0 °C, cielo ancora prevalentemente sereno e umidità che risale al 58%. Pressione 1022 hPa. Vento debole da sud-est a 1,9 m/s (raffiche 1,9 m/s). Ideale per passeggiate serali lungo la costa.

Sera (21:00) — Tramonto con cielo sereno, temperatura intorno a 23,5 °C, umidità 61% e pressione 1023 hPa. Vento leggero da sud-sudovest a 2,3 m/s (raffiche 2,2 m/s). Notte asciutta in arrivo.

Riepilogo del giorno

Giornata dominata da un campo di alta pressione: cielo prevalente sereno o con poche nuvole, assenza di precipitazioni (0 mm) e venti deboli. Massima intorno a 27 °C, minima notturna intorno a 20 °C. Condizioni stabili e favorevoli per attività all'aperto sulla riviera di Rimini.