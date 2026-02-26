Altarimini

Meteo Rimini - 27 febbraio 2026: giornata stabile e temperature miti lungo la costa

Previsioni per Rimini, 27 febbraio 2026: giornata prevalentemente serena, venti deboli e temperature tra 11 °C e 14 °C. Dettaglio per fasce orarie.

26 febbraio 2026 15:00
Meteo
L"avvio della giornata a Rimini si preannuncia tranquillo: una massa d"aria stabile garantirà condizioni generalmente serene e temperature miti per il periodo. Nei paragrafi seguenti trovi il quadro orario per organizzare al meglio la giornata, con i principali parametri meteorologici.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): cielo sereno con temperatura intorno a 11,1 °C (percepita 10,5 °C). Umidità al 88%, pressione stabile a 1027 hPa. Vento debole da 224° (sud-ovest) a 0,65 m/s con raffica fino a 0,74 m/s. Precipitazioni assenti (0 mm, probabilità 0%). Visibilità 10.000 m.

Prima mattina (03:00): Ancora cielo sereno, temperatura 11,0 °C (sensazione 10,5 °C). Umidità 88%, pressione 1026 hPa. Vento molto debole da 234° (sud-ovest) a 0,71 m/s, raffiche fino a 0,64 m/s. Nessuna precipitazione attesa. Visibilità 10 km.

Mattina (06:00): cielo sereno con lieve calo a 10,7 °C (feels like 10,1 °C). Umidità 87% e pressione 1026 hPa. Vento debole da 209° (sud-sud-ovest) a 0,93 m/s, raffiche fino a 0,92 m/s. Precipitazioni assenti; visibilità 10.000 m.

Mezza mattinata (09:00): Tempo ancora tranquillo, cielo sereno e temperatura in aumento a 13,4 °C (percepita 12,8 °C). Umidità 79%, pressione 1026 hPa. Vento leggero da 24° (nord-nord-est) a 1,43 m/s, raffica 0,67 m/s. Nessuna pioggia prevista. Visibilità 10 km.

Mezzogiorno (12:00): cielo sereno e la temperatura raggiunge il picco di giornata con 14,4 °C (sensazione 13,9 °C). Umidità al 77%, pressione 1025 hPa. Vento debole da 44° (nord-est) a 2,14 m/s, raffiche fino a 0,93 m/s. Precipitazioni: 0 mm; visibilità 10.000 m.

Primo pomeriggio (15:00): Leggero aumento della nuvolosità con nubi sparse (copertura circa 32%). Temperatura 13,6 °C (feels like 13,1 °C). Umidità 80% e pressione 1024 hPa. Vento da 80° (est) a 2,53 m/s con raffiche fino a 2,57 m/s. Precipitazioni non previste; visibilità 10 km.

Tardo pomeriggio (18:00): poche nuvole residua con temperatura intorno a 12,2 °C (percepita 11,7 °C). Umidità 83%, pressione 1024 hPa. Vento debole da 129° (sud-est) a 1,56 m/s, raffiche 1,45 m/s. Precipitazioni assenti; visibilità 10.000 m.

Sera (21:00): Cielo che si rasserenerà nuovamente, cielo sereno e temperatura 11,8 °C (sensazione 11,4 °C). Umidità 87% e pressione stabile a 1024 hPa. Vento molto debole da 185° (sud) a 1,04 m/s, raffica 1,25 m/s. Nessuna pioggia attesa; visibilità 10 km.

Riepilogo del giorno

Giornata caratterizzata da un campo di alta pressione: condizioni generalmente serene, temperature miti per il periodo (minime intorno a 10,7 °C e massime intorno a 14,4 °C), vento debole e precipitazioni assenti. Solo nel primo pomeriggio si attendono nubi sparse senza fenomeni significativi.

