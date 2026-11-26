Meteo Rimini, 27 novembre 2026: variabilità con piogge deboli notturne e serali

Rimini, 27 novembre 2026 — giornata fresca e in prevalenza nuvolosa, con schiarite a metà giornata e precipitazioni deboli durante la notte e la sera.

Domani a Rimini ci attendono ore con cielo generalmente nuvoloso e temperatura mite per la stagione, con due finestre di debole pioggia nella notte e in serata. Leggi il dettaglio orario per organizzare spostamenti e attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo coperto. Temperature intorno a 8,5 °C, umidità alta (93%) e pressione sui 1011 hPa. Vento da ovest intorno a 2,7 m/s con raffiche fino a 4,8 m/s. Visibilità buona (10 km). Basse probabilità di precipitazioni immediate (pop 1%), ma prevale una nuvolosità estesa.

Prima mattina (03:00) — pioggia leggera possibile. Temperatura in lieve aumento a 9,4 °C, umidità al 96% e pressione 1012 hPa. Pioggia debole prevista (circa 0,33 mm nelle 3 ore; pop 20%). Vento da ovest-nord-ovest intorno a 2,7 m/s con raffiche fino a 4,8 m/s. Strade umide; portare un ombrello se si esce nelle ore notturne/prime del mattino.

Mattina (06:00) — cielo coperto ma senza pioggia attesa. Temperatura stabile sui 9,4 °C, umidità 95% e pressione 1013 hPa. Vento leggero intorno a 3,1 m/s, raffiche fino a 5,6 m/s. Condizioni favorevoli per spostamenti; possibile sensazione di fresco per l'umidità.

Mezza mattinata (09:00) — cielo coperto con miglioramento graduale. Massima del mattino intorno a 10,2 °C, umidità 83% e pressione 1015 hPa. Vento da nord-ovest sui 3,1 m/s, raffiche fino a 6,6 m/s. Nuvole ancora presenti, ma senza precipitazioni previste.

Mezzogiorno (12:00) — poche nuvole e schiarite più ampie. Temperatura attesa 10,7 °C, umidità in diminuzione (70%) e pressione stabile a 1015 hPa. Vento leggermente più sostenuto intorno a 3,6 m/s con raffiche fino a 7,7 m/s. Ora più soleggiata del giorno; ideale per attività all'aperto brevi.

Primo pomeriggio (15:00) — cielo sereno in aumento. Temperatura intorno a 10,3 °C, umidità 78% e pressione 1015 hPa. Vento debole 3,2 m/s con raffiche fino a 5,9 m/s. Condizioni complessive più stabili e asciutte.

Tardo pomeriggio (18:00) — cielo coperto con aumento della nuvolosità verso sera. Temperatura 9,3 °C, umidità 82% e pressione 1017 hPa. Vento intorno a 3,3 m/s, raffiche fino a 6,2 m/s. Leggera probabilità di pioggia (pop 8%), ma per lo più si tratta di cielo nuvoloso.

Sera (21:00) — pioggia leggera più probabile. Temperatura in calo a 8,7 °C, umidità elevata (90%) e pressione 1018 hPa. Pioggia debole stimata intorno a 0,41 mm nelle 3 ore; probabilità di precipitazione alta (pop 80%). Vento da ovest-sud-ovest sui 4,2 m/s con raffiche fino a 6,7 m/s e visibilità ridotta (circa 6 km). Previsto un peggioramento transitorio per le ore serali.

Riepilogo del giorno

In sintesi, Rimini per il 27 novembre 2026 presenta una giornata fresca (minime intorno a 8–9 °C, massime sul tardo mattino intorno a 10–11 °C), con nuvolosità prevalente e due finestre di pioggia debole: una nella prima parte della notte/primissima mattina e una più probabile in serata. Le ore centrali della giornata saranno le più favorevoli, con schiarite e vento moderato. Consigli: portare un ombrello per la notte e la sera, guidare con prudenza sulle superfici bagnate e pianificare attività all'aperto per la fascia mezzogiorno–primo pomeriggio.